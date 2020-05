Francia elige su primera alcaldesa transgénero

Marie Cau, de 55 años, fue elegida alcaldesa de Tilloy-lez-Marchiennes el sábado en Francia Fuente: AFP

Una mujer trans en Francia ha ganado las elecciones en su comuna local, convirtiéndose en la primera alcaldesa transgénero en el país.

El consejo en Tilloy-lez-Marchiennes, en el noreste de Francia eligió a Marie Cau como su nueva alcaldesa este sábado.

Cau, de 55 años, basó su campaña en la sostenibilidad ecológica y la construcción de la economía local .

En declaraciones a la agencia de noticias AFP , Cau dijo que "no era una activista" y que quería centrarse en la política municipal .

"La gente no me eligió porque era o no transgénero, eligieron un programa", dijo la nueva alcaldesa. "Eso es lo interesante: cuando las cosas se vuelven normales, no te seleccionan".

La ministra de igualdad de género de Francia, Marlène Schiappa , tuiteó ayer en su apoyo. "La visibilidad trans y la lucha contra la transfobia también dependen del ejercicio de las responsabilidades políticas y públicas. ¡Felicitaciones Marie Cau!"

Los residentes de Tilloy-lez-Marchiennes, una comuna de menos de 600 habitantes en la frontera belga, votaron en las elecciones municipales en marzo. Eligieron a todos los concejales de la lista "Decidiendo juntos", entre ellos Marie Cau.

El sábado, estos concejales votaron casi por unanimidad para convertirla en la nueva alcaldesa de la ciudad .

Stéphanie Nicot, cofundadora de la Asociación Nacional Transgénero de Francia, dijo que las elecciones mostraron que "nuestros conciudadanos son cada vez más progresistas", votando sobre "el valor de las personas, independientemente de su identidad de género".

Agencia AFP