Francia reporta el primer caso humano del virus Shamonda: qué es y lo que dicen las autoridades

PARÍS.– Francia ha confirmado este jueves el primer caso conocido de infección humana por el virus Shamonda, un patógeno que se propagó rápidamente entre el ganado de distintos países europeos durante los últimos meses.

El paciente, un hombre inmunodeprimido que recibía tratamiento por una enfermedad grave, murió a principios de octubre. Las autoridades investigan si la infección contribuyó a su fallecimiento, aunque subrayaron que, por el momento, no se identificó ningún riesgo para la población general.

El hallazgo representa un hecho sin precedentes para un virus que hasta ahora solo había sido detectado en animales. Identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960, el Shamonda había circulado de manera esporádica entre el ganado de distintas regiones de África y Asia, incluido Japón, antes de llegar a Europa durante el verano boreal de 2026.

El virus Shamonda se expandió entre el ganado por Europa PeopleImages - Shutterstock

Desde entonces, el virus fue detectado en 14 países de Europa occidental, según el último boletín de la plataforma francesa de Epidemiología y Vigilancia Sanitaria Animal (ESA). Solo en Francia circula entre bovinos de 52 departamentos, mientras que también se registraron infecciones en ovejas y caballos.

Su rápida propagación generó preocupación por las consecuencias económicas para el sector ganadero. Un estudio realizado en nueve explotaciones lecheras francesas reveló que la producción de leche llegó a reducirse hasta un 75% en los rodeos afectados. Actualmente no existen vacunas comercialmente disponibles contra el virus.

Pese a su amplia circulación entre animales, las autoridades sanitarias francesas insistieron en que el caso humano parece ser excepcional.

“Según los conocimientos disponibles sobre este virus, hasta la fecha no se ha identificado ningún riesgo para la salud de la población general”, señalaron.

La investigación sobre el primer caso humano

Los ministerios franceses de Salud y Agricultura describieron la infección como “un caso excepcional ocurrido en un paciente gravemente inmunodeprimido”. El hombre había recibido atención médica en Lyon por una enfermedad grave que lo hacía especialmente vulnerable a las infecciones.

Según informó el diario regional Le Progrès, citado por AFP, en una información que no fue confirmada oficialmente, se trataba de un hombre de unos 60 años que residía en el departamento de Ain, en el este de Francia.

Las autoridades francesas precisaron que “las complicaciones cerebrales observadas en el paciente inmunodeprimido antes de su fallecimiento probablemente estén relacionadas con la infección por el virus shamonda”.

El Ministerio de Agricultura señaló que el caso presenta similitudes con otras infecciones humanas provocadas por virus del mismo grupo, como el oropouche, que puede causar complicaciones neurológicas, especialmente en personas con el sistema inmunitario debilitado.

Las circunstancias exactas del contagio todavía se desconocen. Los investigadores consideran que el paciente pudo haber contraído el virus en el este de Francia, donde circuló entre animales durante la primavera y el verano boreales de 2026. Una de las hipótesis es que la transmisión se haya producido mediante la picadura de un insecto del género Culicoides, conocido como jején.

“Se están llevando a cabo investigaciones para determinar si el virus causó o contribuyó a la muerte del paciente y cómo se contrajo la infección”, señaló el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

El Shamonda pertenece al grupo de los orthobunyavirus y se transmite a los animales principalmente mediante picaduras de insectos. Los bovinos son sus principales huéspedes conocidos, aunque también se detectó en ovejas, cabras, caballos y alpacas, según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Su presencia en Europa se confirmó por primera vez durante el verano boreal de 2026, cuando análisis genómicos permitieron identificar el patógeno en explotaciones ganaderas del sur de Alemania, Suiza y el este de Francia.

Las autoridades francesas también buscaron despejar las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y aclararon que no existen pruebas científicas de que el virus pueda transmitirse mediante el consumo de productos de origen animal.

“Hasta la fecha no hay datos científicos disponibles que documenten la transmisión del virus shamonda a través del consumo de carne, leche o productos derivados”, indicó el Ministerio de Agricultura.

El caso fue comunicado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al ECDC, que trabaja en coordinación con las autoridades francesas y otros organismos europeos para evaluar sus posibles consecuencias sanitarias.

“El ECDC está en contacto con las autoridades francesas y los socios europeos para investigar las posibles implicaciones para la salud pública”, señaló el organismo.

Por ahora, las investigaciones se concentran en determinar cómo se produjo el contagio y establecer si el virus tuvo una participación directa en la muerte del paciente.

Agencias Reuters y AFP