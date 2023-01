Francisco aclaró sus dichos sobre la homosexualidad en una carta a un sacerdote cercano a la comunidad LGBTQ

escuchar

ROMA.- El papa Francisco, uno de los papas que más entrevistas brindó en la historia moderna, nunca suele hacer correcciones después de su publicación. Pero después de la entrevista que concedió esta semana a la agencia AP, difundida el miércoles pasado, por primera vez, sí lo hizo.

En esa ocasión, confirmó la característica apertura hacia los homosexuales y comunidad LGTBQ que marcó su pontificado, al asegurar que “ser homosexual no es un delito”. Poco después, agregó “sí, pero es pecado”, algo que, como puede verse claramente en las imágenes de la entrevista televisada, dijo, como muchas veces sueles hacer, expresando en verdad lo que otra persona podría objetar.

Cartas manuscrita del Papa Francisco al reverendo James Martin

Como en Estados Unidos esto hizo que muchos medios lo malinterpretaran, el sacerdote jesuita James Martin, uno de los editores de America Magazine, autor de libros y muy activo desde hace décadas en una pastoral en contra de la discriminación y por la inclusión de la comunidad LGBTQ, le escribió al Papa un correo en el que le pidió una aclaración de sus palabras.

En esta misiva, publicada por Outreach –sitio católico dedicado a la comunidad LGBTQ, creado por Martin-, después de agradecerle al Papa su fuerte llamado a descriminalizar a los homosexuales, el sacerdote jesuita le advirtió que había habido “confusión” sobre su comentario acerca de que era pecado ser gay y le pidió una explicación. Esta llegó poco después.

“Querido hermano, no es la primera vez que hablo sobre la homosexualidad y sobre personas homosexuales. Y quise aclarar que no es delito para subrayar que toda criminalización no es buena ni justa”, comenzó el Papa. “Cuando dije que es pecado, simplemente me referí a la enseñanza moral católica que dice que todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado”, siguió, subrayando lo último. “Por supuesto que hay que tener en cuenta las circunstancias que disminuyen o anulan la culpa. Como ves, estaba repitiendo una cosa general. Tendría que haber dicho ‘es pecado como lo es todo acto sexual fuera del matrimonio’. Esto, hablando de la ‘materia’ del pecado, pero sabemos bien que la moral católica, además de la materia, evalúa la libertad, la intención; y esto, para todo tipo de pecado”, explicó.

Francisco fue más allá y sentenció: “Y a quien quiera criminalizar la homosexualidad le diría que está equivocado”. “En una entrevista televisada, donde se hablaba con naturalidad y en un lenguaje de conversación, es comprensible que no se hagan precisiones”, dijo también, consciente del equívoco que tuvo lugar ya que sus palabras fueron transcriptas sin ninguna interpretación de su tono y gestos.

Martin, que se reunió dos veces en el Vaticano con el papa Francisco, que lo respaldó en su trabajo con el mundo LGTBQ –que suele ser atacado en Estados Unidos por el ala ultraconservadora-, destacó la respuesta que obtuvo del Pontífice.

“Como siempre, fue un honor que el Santo Padre nos escribiera a Outreach. El papa Francisco claramente quería ponerle fin a las malinterpretaciones de la entrevista con AP que estaban circulando”, dijo a LA NACION. “Además, él recuerda algo crucial: la necesidad de considerar las circunstancias individuales de las personas en decisiones morales. Más allá de todo, su respuesta es otra señal de su preocupación por la comunidad LGTB”, agregó, evidentemente satisfecho.

En la entrevista a AP, el Papa recordó que el catecismo de la Iglesia católica dice que las personas de tendencia homosexual tienen que ser recibidas, no tienen que ser marginadas, acompañadas. Incluso evocó que en su primer viaje internacional a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud, en julio de 2013, al regresar dijo una frase que “a alguno le molestó, le molesta: si hay una persona que busca a Dios y es sincera, quién soy yo para juzgarla. Está el Señor”.

Como en otras ocasiones el Papa, que se ha reunido y suele reunirse con personas LGTBQ después de la audiencia general de los miércoles, como él mismo destacó, en la entrevista reiteró que “somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad”. “El ser homosexual no es un delito. Es una condición humana”, aseguró, al plantear también que hay distinguir el pecado del delito. Y que también “es pecado la falta de caridad con el prójimo”.