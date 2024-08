Bullrich negó haber facilitado la visita de diputados a represores y admitió “problemas” con Villarruel

Escuchar

Luego de los explosivos chats que publicó la diputada nacional Lourdes Arrieta, a quien se espera que este martes echen del bloque libertario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó haber facilitado el ingreso a Ezeiza del grupo oficialista que fue a visitar represores, como trascendía en las capturas de pantalla que la legisladora mendocina difundió en sus redes sociales.

Por otra parte, Bullrich admitió “problemas” con la vicepresidenta Victoria Villarruel, en base a la interna con los hermanos Milei, y defendió el proyecto que salió desde su cartera y de la del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Esto último como respuesta al papa Francisco, que -tal como adelantó LA NACION- le transmitió a una comitiva de magistrados su disconformidad con esa iniciativa.

El fin de semana, cuando se conoció que expulsarían del bloque oficialista a Arrieta tras las reiteradas polémicas que ocasionó, entre ellas una denuncia por violencia de género contra su compañero Nicolás Mayoraz, la legisladora subió las capturas de pantalla del grupo de WhatsApp donde se gestó el desembarco en Ezeiza para reunirse con represores de la última dictadura militar.

En esas capturas quedó involucrado el nombre de Bullrich debido a que el cura Javier Olivera Ravasi, promotor del encuentro, escribió allí que el diputado Beltrán Benedit se comunicó con la ministra, quien supuestamente iba a hacer gestiones “para que se les facilite el ingreso sin inconvenientes”. Lo mismo iba a hacer, siempre según los chats, el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez.

... Se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir por favor coordinar por privado con Beltrán para coordinar…” pic.twitter.com/mIIJqRtEcw — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 25, 2024

Entonces Bullrich salió a desmentir todo. “Es falso de toda falsedad”, sentenció en Cadena 3 la funcionaria, quien aseguró haberse enterado del encuentro con personajes de la última dictadura a través de los diarios.

“El Servicio Penitenciario Federal hizo lo que dice la Ley de Ejecución de la Pena, que un diputado puede entrar con aparatos para poder sacar fotos, registrar la situación. Es una ley más vieja en la que no se considera el teléfono como cámara de fotos, pero que es similar. En el SPF si se presenta un diputado y pide entrar, se lo tiene que dejar por lo que dice la ley”, comentó al respecto del ingreso a la cárcel federal y enfatizó: “A mí no me llamó nadie, no tuve ninguna comunicación”.

Siempre bajo la misma postura, Bullrich afirmó que todo lo que se hizo estuvo “dentro de la ley” y sintetizó: “A mí nadie me llamó por teléfono ni me dijo nada. Es una mentira total y absoluta”.

En tanto, en medio de las fricciones no solo en Diputados sino también en la cúpula del poder, Bullrich dijo que no pondría a Villarruel en el lugar de opositora porque implicaría una “ruptura total”, aunque planteó sobre la número dos del Gobierno: “Evidentemente hay problemas . Pero problemas que solucionará el Presidente con la vice”.

Régimen penal juvenil

Bullrich también se mostró inamovible respecto del proyecto de ley que busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años, del que ella es una de las principales promotoras, incluso luego de que el Papa saliera a criticarlo. Dijo la ministra que la posición del Sumo Pontífice “para nada” modifica el avance de la iniciativa, que ya se trata en comisiones en la Cámara de Diputados.

“Consideramos que es muy importante el régimen penal juvenil, algo que todos los países tienen reglamentado. Los jóvenes no pueden matar y volver a su casa como si nada, y al otro día volver a matar y volver a su casa como si nada. En caso de robar o comenzar el delito, [la intención es] lograr que no se convierta en una carrera criminal. En el proyecto planteamos una serie de pasos. Si robás, tenés una consecuencia; no es la cárcel, es un seguimiento, una tutoría, ver si vas al colegio, un psicólogo, la familia... Es un mecanismo para intentar evitar que los jóvenes sigan en la carrera delictual”, justificó Bullrich sobre la medida, convencida de que lo “peor” que puede pasar es que un adolescente delinca y no tenga consecuencias, ya que eso -según su análisis- derivaría en que esta persona siga “la carrera hasta matar”.

“ Es importante tener un régimen. El Papa tiene su mirada, pero hoy en día la Argentina necesita un régimen como Brasil, Uruguay, como todos los países. Esto está pedido por los organismos de justicia del mundo, que haya reglas claras. Hoy en la Argentina no hay; hay una ley de [Jorge Rafael] Videla muy vieja, que tiene muchos problemas y nuca se ha modificado. Siempre ha habido proyectos de todos los bloques y creo que esta vez va a salir”, se mostró esperanzada la ministra, pese a que en un mitín con la jueza federal María Eugenia Capuchetti, y los camaristas Mariano Borinsky y Daniel Petrone en el Vaticano, Francisco mostró su oposición a la iniciativa.

