Fue a dormir una siesta con los lentes de contacto puestos y cuando despertó estaba ciego: “Los parásitos se comieron mi ojo”

Un descanso cotidiano se transformó en una pesadilla médica para Mike Krumholz, un estudiante de 21 años residente en Estados Unidos. Tras dormir una siesta de apenas 40 minutos con los lentes de contacto puestos, el joven despertó con una severa irritación en uno de sus ojos. Lo que inicialmente supuso como un cuadro menor de conjuntivitis, derivó en un diagnóstico complejo que lo dejó temporalmente ciego. “Parásitos se comieron mi ojo”, relató el joven al detallar el daño causado por un microorganismo que invadió su córnea tras el mal uso de sus elementos de corrección visual.

En un comienzo, los médicos confundieron la afección con un caso persistente de herpes ocular. Krumholz recibió tratamientos erróneos durante un mes entero, un período marcado por la frustración y el dolor creciente. “Me cansé de escuchar que esto era solo un virus terco que desaparecería pronto”, confesó el joven a través de sus redes sociales. Sin embargo, los estudios posteriores confirmaron que padecía queratitis por Acanthamoeba, una infección rara pero extremadamente agresiva provocada por una ameba que habita en el agua y otros ambientes, la cual coloniza el tejido ocular cuando las prácticas de higiene son deficientes.

Explicó más detalles para darle tranquilidad a sus seguidores

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advierten que esta patología puede generar una discapacidad visual permanente. El parásito encontró condiciones ideales para reproducirse debido a la falta de oxígeno en la córnea, situación agravada por el hábito de dormir con los lentes. Según el portal especializado Sleep Foundation, esta conducta impide que el tejido transparente que protege el ojo reciba el flujo necesario de aire, lo cual dispara las probabilidades de contraer úlceras, inflamaciones graves y severas complicaciones corneales. Vision Direct, otro sitio del sector, confirma que factores como la sequedad ocular y la visión borrosa representan los primeros síntomas de un daño mayor que, de ignorarse, evoluciona hacia cuadros de ceguera.

La vida de Krumholz cambió de forma drástica desde diciembre de 2022. El joven debió abandonar sus estudios universitarios y renunciar a su empleo en el cuidado de niños. Su recuperación transcurre en el aislamiento, bajo condiciones de luz tenue para mitigar la molestia constante. “La pupila permanece tapada. No tengo visión en este momento porque la córnea presenta una opacidad extrema producto de la ameba que consumió gran parte de ella”, explicó el joven ante la consulta del diario Daily Star. Pese al sombrío panorama actual, el paciente mantiene expectativas positivas sobre un trasplante de córnea, procedimiento que espera le permita recuperar una parte significativa de su capacidad visual y reducir el dolor crónico que padece.

Hoy, Krumholz utiliza plataformas digitales para difundir su historia y advertir a otros usuarios de lentes de contacto sobre el peligro de relajarse con las normas de higiene y uso. “Corramos la voz para salvar a otros de esta horrible infección”, manifestó en su perfil de TikTok. Su objetivo es evitar que otras personas atraviesen un calvario similar. “Muchos me preguntan si deben ir al médico tras dormirse con los lentes. Mi respuesta es clara: no subestimen el riesgo”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.