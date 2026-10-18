Fuego y destrucción en instalaciones petroleras en San Petersburgo tras un ataque ucraniano

KIEV.– Ataques ucranianos incendiaron el domingo una terminal de exportación de petróleo en San Petersburgo, mientras Kiev lanzaba más de 1000 drones en toda Rusia en uno de sus mayores bombardeos aéreos.

El ataque se produce en medio de crecientes tensiones entre Ucrania y Washington. El presidente estadounidense Donald Trump ha criticado a Kiev por sus ataques contra la infraestructura petrolera rusa. El futuro de nuevas sanciones estadounidenses contra Moscú sigue incierto.

Imagen del 14 de octubre de 2026 de un edificio residencial después de un ataque, en Kiev, Ucrania Peter Druk - XinHua

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas en el ataque en San Petersburgo que provocó incendios tanto en la Terminal Petrolera de Petersburgo como en el depósito de petróleo de Ruchi de la ciudad, informó el gobernador local, Alexander Beglov. También fueron atacados un centro logístico perteneciente al minorista ruso Ozon y un centro de datos del gigante tecnológico VK, confirmaron ambas empresas.

El Ministerio ruso de Defensa indicó el domingo que sus fuerzas habían destruido 1015 drones ucranianos sobre 15 regiones rusas, así como sobre la península ucraniana de Crimea, anexionada, y el mar Negro.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a la agencia estatal de noticias rusa Tass que Kiev estaba “resistiendo” la invasión de Moscú, pero que Ucrania no podía “cambiar el curso actual de los acontecimientos”.

Los ataques se produjeron después de que Trump dijera a los reporteros que aún no ha decidido sobre nuevas sanciones contra Rusia, a pesar de firmar una orden ejecutiva el viernes por la noche para eximir restricciones previstas, citando intereses nacionales de Estados Unidos.

Pedestrians with umbrellas walk in a park during a nasty autumn day in the Ukrainian capital, Kyiv, on October 18, 2026 SERGEI SUPINSKY - AFP

En declaraciones a “Meet the Press” de NBC el domingo, Zelensky declaró que levantarle las saciones a Rusia fortalecería el esfuerzo bélico de Putin. También dijo que el intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y Ucrania se había reanudado después de haber sido “bloqueado durante algún período de tiempo”.

Indicó que, aunque confiaba en Trump, ponerse del lado de Moscú sería una tragedia y un “error histórico” para Washington.

“La gente quiere olvidar lo que está pasando. Pero no podemos dar esta posibilidad de olvidar, o de cambiar la realidad, o de cambiar la verdad”, dijo Zelensky. “No podemos compararme a mí y a Putin. Él es el agresor. Nos ocupó. Mató a adultos y niños, sus soldados. Es un terrorista. Y por eso espero que el presidente Trump sea muy claro con esta posición”.

l 18 de octubre de 2026, durante una manifestación en la Plaza de la Independencia de Kiev, varias personas portaban banderas con retratos de sus familiares, prisioneros de guerra, exigiendo que se acelerara su intercambio con prisioneros rusos en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. SERGEI SUPINSKY - AFP

Mientras tanto, una mujer murió y una niña de 6 años estuvo entre al menos otras dos personas resultaron heridas en dos ataques rusos contra la ciudad ucraniana sureña de Zaporiyia, señalaron funcionarios locales. Dos edificios de apartamentos, 18 automóviles y una institución educativa resultaron dañados como consecuencia de los asaltos, informó el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Mykhailo Semikin.

Trump anunció el 11 de octubre que Rusia y Ucrania habían acordado un “alto el fuego energético” (contra instalaciones energéticas) en la guerra, que ya lleva 4 años y medio, pero no ofreció detalles. Kiev reportó ataques de Moscú contra instalaciones energéticas después de su anuncio.

Ucrania confirmó el jueves que había reanudado los ataques contra el petróleo ruso tras una pausa de tres días.

Zelensky se indignó por el continuo bombardeo aéreo de Rusia contra la infraestructura energética de su país, en aparente desafío a la exigencia de Trump el domingo de que ambas partes detuvieran esos ataques. El gobierno ucraniano dijo inicialmente que estaba acatando el alto el fuego.

En una publicación en X el domingo, Zelensky afirmó que, en la semana transcurrida desde el anuncio de Trump sobre un alto el fuego energético, Rusia había bombardeado 76 veces los sectores energético, petrolero y gasífero de Ucrania.

También indicó que, solo durante la noche anterior, instalaciones energéticas en cuatro regiones ucranianas habían sido atacadas y decenas de miles de familias seguían sin electricidad. Acusó a Rusia de intentar provocar un apagón.

“Estados Unidos debería ver que Rusia no está tomando ninguna medida recíproca en respuesta al alivio de sanciones o a los acuerdos. Por el contrario, toman cada señal de una oportunidad para ganar dinero como prueba de que su apuesta por la guerra está dando resultados y pueden seguir luchando”, escribió.

Un niño pasa junto a una cafetería con ventanas reforzadas con sacos de arena para protegerse de la metralla durante los ataques en Kiev el 18 de octubre de 2026 SERGEI SUPINSKY - AFP

Zelensky también subrayó que la guerra continuaba debido a la invasión de Rusia, no porque Ucrania se estuviera defendiendo.

“Es Rusia la que debe enfrentar presión para que la paz tenga una oportunidad. Gracias a todos los que entienden esto y ayudan”, expresó.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Heorhii Tykhyi, se disculpó en un comunicado el domingo después de que un dron ingresara en el espacio aéreo de Lituania, lo que llevó a las autoridades a emitir una advertencia de ataque aéreo.

Tykhyi indicó que el incidente pudo haber sido consecuencia de una desviación electrónica rusa de drones durante una operación contra objetivos militares legítimos en Rusia.

Las autoridades lituanas advirtieron a los residentes de dos condados del norte, a lo largo de la frontera con Letonia, que se resguardaran debido a una posible incursión de un dron a primera hora del domingo, informó la radiodifusora pública LRT.

Un dron entró en la región norteña lituana de Pasvalys y dañó un automóvil en movimiento, señaló la emisora, citando al Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania. No hubo heridos.

Agencia AP