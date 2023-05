Giorgia Meloni y el papa Francisco defendieron la necesidad de adoptar medidas para “vencer el invierno demográfico” de Italia

escuchar

ROMA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el papa Francisco coincidieron hoy en defender la necesidad de que se adopten políticas para incentivar la natalidad en Italia, en medio de una tendencia a la baja que eleva el riesgo de que el país pierda el 20% de su población en los próximos 50 años.

“El nacimiento de niños es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo. Si nacen pocos, quiere decir que hay poca esperanza. Y esto no solo tiene efectos desde el punto de vista económico y social, sino que socava la confianza en el futuro”, dijo el Papa en el evento Estados Generales de la Natalidad, en Roma.

Giorgia Meloni y Francisco, en Roma. (Filippo MONTEFORTE / AFP) FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Italia ha batido récords negativos consecutivos de tasa de natalidad y registró solo 393.000 nacimientos en 2022, por primera vez por debajo de los 400.000 en un año.

“Es un dato que genera una gran preocupación por el mañana. Traer un hijo al mundo es percibido como un hecho a cargo de las familias, y esto, lamentablemente condiciona la mentalidad de las jóvenes generaciones”, señaló el Papa, que inició su discurso disculpándose por no poder hablar de pie. “No puedo tolerar el dolor cuando estoy de pie”, dijo, lo que despertó aplausos del público.

Francisco citó la dificultad de encontrar y mantener un trabajo estable, alquileres “por las nubes” y sueldos insuficientes.

El papa Francisco saluda a Giorgia Meloni en Roma. (Handout / VATICAN MEDIA / AFP) HANDOUT - VATICAN MEDIA

El Papa tuvo cuidado en dejar en claro que incentivar la tasa de natalidad no significa cerrar la puerta a la recepción de migrantes y refugiados, una respuesta a las declaraciones del ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, que pidió “proteger” a la “etnia italiana”.

“Son dos caras de la misma moneda, nos revelan cuánta felicidad existe en la sociedad. En una comunidad feliz se desarrolla naturalmente el deseo de generar e integrar, de recibir, mientras que una sociedad infeliz se reduce a una suma de individuos que tratan de defender lo que tienen a toda costa”, dijo.

Meloni, por su parte, prometió actuar para “vencer el invierno demográfico” con “los ojos de la realidad”, y no con “la camisa de fuerza de la ideología”.

“Vivimos en una época en que hablar de nacimiento, maternidad, familia, cada vez es más difícil, parece un acto revolucionario”, dijo la primera ministra.

Según Meloni, las mujeres solo tendrán libertad cuando logren “cumplir el deseo de la maternidad sin renunciar a su carrera.

Giorgia Meloni y el papa Francisco, en Roma. (AP/Alessandra Tarantino) Alessandra Tarantino - AP

“Queremos vivir en una nación en la cual ser padres no esté fuera de moda, sino que sea un valor socialmente reconocido, en la que se redescubra la belleza de ser padres, que es algo bellísimo, que no te quita nada, sino que te da muchísimo”, afirmó.

Meloni consideró que “durante décadas, la cultura dominante nos ha dicho lo contrario. Queremos que no sea escandaloso decir que todos nacemos de un hombre y de una mujer, que no sea un tabú decir que la natalidad no está en venta, que el útero no se alquila”.

Una proyección reciente del Instituto Nacional de Estadística (Istat) señaló que Italia puede perder 11,5 millones de habitantes para 2070, lo que supondría una reducción de la población de alrededor del 20% en medio siglo.

Agencia ANSA

LA NACION