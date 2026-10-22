Google es acusado de deforestación en Finlandia para un proyecto de construcción de centros de datos

HELSINKI.- La empresa tecnológica Google es acusada de talar ilegalmente 330 hectáreas de bosque nativo en Finlandia, devastando una vasta extensión de vegetación en la localidad de Muhos para la construcción de un centro de datos.

La Autoridad Finlandesa de Licencias y Supervisión (LVV) ordenó a principios de octubre a Tuike Finland Oy, la filial finlandesa de Google, suspender la construcción de dos nuevos centros de datos en Muhos y Kajaani, en el norte del país, a más tardar el 23 de octubre.

El organismo sostuvo que la empresa taló un total de 250.000 árboles en Muhos y otros 150.000 en Kajaani sin completar las evaluaciones de impacto ambiental que exige la ley.

La medida afecta a parte de una inversión de un proyecto de infraestructura valuado en 13.000 millones de euros, el mayor de la compañía en Europa, y desató una crisis política que podría marcar las elecciones de abril. Este proyecto también ha despertado críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien presionó para que se impulsara en Estados Unidos.

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Google has announced a €13 billion investment in Finland over two years – the largest investment in the country’s history and Google’s largest investment in Europe. The plans include adding 697MW of new energy generation with over… pic.twitter.com/pzpDnb3Rwi — U.S. Embassy Finland (@usembfinland) September 9, 2026

El gobierno finlandés fomentó la inversión de este proyecto tecnológico, a pesar de sus recortes en el gasto. El primer ministro, Petteri Orpo, indicó el mes pasado que la inversión traería “beneficios duraderos para ambas partes” y que era una “prioridad absoluta” para la administración.

“El valor de la economía de datos va mucho más allá de la inversión directa”, señaló Orpo.

El director de Google en Finlandia, Antii Järvinen, pidió disculpas por la situación y sostuvo que la compañía y su filial actuaron con la mejor comprensión que tenían de la ley y que asumen la responsabilidad. También negó que hubiera negligencia o falta de experiencia.

El representante de Google mantuvo que las autoridades finlandesas sabían sus planes, pero se negó a precisar detalles.

El inspector de obras del municipio de Muhos declaró al periódico finlandés Helsingin Sanomat que los abogados de Google lo habían presionado para que concediera el permiso para los trabajos preparatorios. Al ser consultado al respecto, Järvinen lo negó.

Los centros de datos proyectados forman parte de una inversión anunciada de 13.000 millones de euros (15.000 millones de dólares) en Finlandia © Alessandro RAMPAZZO / AFP

“No reconozco este tipo de comportamiento. He visto el acta de la reunión, tras la cual se concedió el permiso. No había abogados de nuestra parte presentes en esa reunión. Estuvieron presentes nuestros representantes y los de nuestra consultora de construcción, tras lo cual se concedió el permiso”, afirmó Järvinen.

También negó que Google hubiera acelerado los trámites para adelantarse a las evaluaciones ambientales, afirmando que el proyecto se había “avanzado con bastante rapidez”, pero “de forma muy transparente, en buena cooperación con todos los socios y las autoridades locales”, dijo.

Asimismo, negó haber recibido presiones externas a Finlandia para acelerar el proceso.

Más de 93.000 personas firmaron una petición para que se regule más la actividad de la empresa y que se cobre una tasa que compense a las comunidades por el daño ambiental.

Hanna Halmeenpää, presidenta de la junta de la Asociación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza (SLL), dijo a The Guardian que al enterarse la noticia, al principio, no podía creerlo.

Render del data center

“Nunca oí que una empresa hiciera algo así en Finlandia”, afirmó. Para ella, Google se aprovechó de un sistema basado en la confianza. “Es pura arrogancia”, sentenció.

Google afirmó que estaba trabajando para proteger la calidad del agua en el sitio de Muhos y que planeaba plantar árboles en 130 hectáreas, después de que varios locales se quejaran de que el agua estaba contaminada. Los residentes afirman que el agua turbia que fluye del lugar desemboca en un arroyo que alimenta el río Oulujoki, según informó The Guardian.

El país tiene 145 centros de datos en distintas etapas de planificación. Gracias a su clima templado y a una electricidad relativamente estable y barata, Finlandia ha experimentado un auge en las inversiones en centros de datos.

Sin embargo, con decenas de estos centros de alto consumo energético en construcción y muchos más planeados por empresas como Google, Microsoft y TikTok, la incertidumbre en torno a los precios de la energía, la capacidad de la red eléctrica y los efectos ambientales ha generado un debate público en Finlandia.

Agencia AFP