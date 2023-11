escuchar

Israel realiza “una operación precisa y selectiva” en el hospital Shifa, el mayor centro en Gaza, de acuerdo a la agencia AFP. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que llevan a cabo esta “operación terrestre” basada en “información de inteligencia” para “derrotar a Hamas” y “liberar a los rehenes” que mantiene cautivo el grupo palestino. Por su parte, Hamás acusa a Joe Biden de ser “enteramente responsable” de esta operación militar.

“Las fuerzas de defensa incluyen equipos médicos e intérpretes de árabe, que han recibido un entrenamiento específico para prepararse para esta compleja y sensible situación, con la intención de que no se cause daño a los civiles que Hamas utiliza como escudos humanos”, expresaron las FDI en X (ex-Twitter).

Según precisó Marwan Abu Sada, jefe de cirugía del hospital, al diario británico The Guardian en ese centro de salud habitan miles de personas entre profesionales, pacientes y refugiados.

El ejército israelí aseguró que hace semanas advierte públicamente que “el continuo uso militar del hospital Shifa por parte de Hamás pone en peligro su estatus protegido bajo el derecho internacional”. Según las FDI, “han dado tiempo suficiente para detener este abuso ilegal del hospital”.

Las fuerzas armadas de Israel reiteraron que este lunes “transmitieron una vez más a las autoridades pertinentes en Gaza que todas las actividades militares dentro del hospital debían cesar en un plazo de 12 horas”. “Desafortunadamente, no lo hicieron”, subrayaron en X.

Israel remarcó que está “en guerra con Hamás, no con los civiles de Gaza” y puntualizó que “las FDI facilitaron evacuaciones a gran escala del hospital y mantuvieron un diálogo regular con las autoridades del hospital”. El diálogo no fue confirmado, hasta el momento, por las autoridades del centro de salud.

“Hacemos un llamado a todos los terroristas de Hamas presentes en el hospital a que se rindan”, concluye el comunicado de las Fuerzas de Defensas de Israel en X.

Según la Agencia Judía de Noticias, el director general de Salud de la Franja de Gaza, Munir Al-Bursh, afirmó que el ejército israelí ya ingresó al hospital. “Ahora escuchamos el sonido de los tanques moviéndose y los sonidos de los disparos dentro del hospital”, expresó el médico.

Ahmed Mokhallalati, médico del hospital, afirmó al medio qatarí Al Jazeera que se encuentran 650 pacientes en el nosocomio, 100 de ellos en una situación crítica. También hay entre 2000 y 3000 refugiados y 700 trabajadores, entre médicos, enfermeros, técnicos y administrativos.

“Hay familias enteras en el hospital y la gente está atemorizada por cómo se pueda desarrollar” la operación de Israel, sostuvo el médico, quien también agregó que “hace horas se escuchan bombardeos y disparos alrededor del hospital”.

