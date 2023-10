escuchar

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- Cuando Israel exigió a unos 1,1 millones de habitantes de Gaza que abandonaran sus hogares en el norte del densamente poblado enclave palestino antes de una esperada ofensiva terrestre, Fawziya Shaheen, de 90 años, recordó un oscuro capítulo que está grabado a fuego en la conciencia de los palestinos.

La idea de abandonar o ser expulsados de la tierra en la que quieren forjar un Estado tiene ecos de la “Nakba”, o “catástrofe”, cuando muchos palestinos huyeron o se vieron obligados a abandonar sus hogares durante la guerra de 1948 que acompañó a la creación del Estado de Israel.

“Pase lo que pase, no nos desplazarán. Nos están golpeando, pero no vamos a abandonar nuestras casas ni nos van a desplazar”, afirma Shaheen, sentada en su casa con sus nietos frente a los incesantes bombardeos israelíes y la escasez de pan, agua potable y cortes de electricidad.

Ante la inminencia de una incursión terrestre de Israel, y golpeados por una crisis de falta de agua, electricidad y medicamentos, “varios cientos de miles” de palestinos -según la ONU- ya abandonaron sus casas en el sector norte de la Franja de Gaza, pero el ejército israelí denunció con fotos que la organización terrorista Hamas está bloqueando las carreteras para impedir las salidas de la zona norte de la región.

דובר צה"ל: חמאס מקשה על תושבי רצועת עזה לנוע דרומה • תיעוד - פקקי ענק ברצועה בעקבות חסימות חמאס@Doron_Kadosh pic.twitter.com/bfgYPgkBtZ — גלצ (@GLZRadio) October 14, 2023

No está claro cuántos palestinos permanecen en el norte de Gaza el sábado por la tarde, dijo Juliette Touma, vocera de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. “Lo que sabemos es que cientos de miles de personas ya han huido. Y que un millón de personas fueron desplazadas en total en una semana”, dijo.

Se calcula que unos 35.000 civiles desplazados se hacinaron en el recinto del principal hospital de la ciudad de Gaza, sentados bajo los árboles del terreno vacío, así como en el interior del vestíbulo y los pasillos del edificio, con la esperanza de estar protegidos de los combates, según informaron funcionarios médicos.

“La gente cree que éste es el único espacio seguro después de que sus casas fueran destruidas y se vieran obligados a huir”, declaró el doctor Medhat Abbas, funcionario del Ministerio de Salud. “La ciudad de Gaza es un espantoso escenario de devastación”.

Shehada Abu Draz, de 80 años, sospecha de una conspiración estadounidense-israelí para expulsar a los palestinos hacia Egipto, aunque este país no ha indicado que vaya a abrir sus puertas a ningún residente de Gaza que huya. “Le decimos a Estados Unidos, a Israel y a quienes lo apoyan que nunca abandonaremos la Franja de Gaza. Moriremos aquí”, afirmó.

“Israel ocupó nuestra tierra en 1948 y hasta ahora, y libraremos una batalla contra Israel para siempre. Todo pueblo sometido a ocupación debe resistir a la ocupación sea cual sea el precio”, afirmó Abu Draz.

Los palestinos heridos en los ataques aéreos israelíes contra la Franja de Gaza son trasladados al hospital de Al Aqsa en la ciudad de Deir el Balah, Franja de Gaza. (AP Photo/Adel Hana) ap - AP

Los productos de primera necesidad, como alimentos, combustible y agua potable, también se estaban agotando debido al completo bloqueo israelí.

El agua dejó de salir de los grifos en todo el territorio. Amal Abu Yahia, una madre embarazada de 25 años del campo de refugiados de Jabaliya, dijo que esperaba ansiosamente los pocos minutos de cada día o cada dos días en que el agua contaminada gotea de las tuberías de su sótano. Luego la racionaba, dando prioridad a su hijo de 5 años y a su hija de 3 años. Dice que ella misma bebe tan poco que sólo orina cada dos días.

Cerca de la costa, la única agua del grifo está contaminada con agua del mar Mediterráneo debido a la falta de instalaciones de saneamiento. Mohammed Ibrahim, de 28 años, dijo que sus vecinos de la ciudad de Gaza empezaron a beber agua salada.

“Gaza lleva casi tres días sin agua, no tenemos energía ni electricidad”, declaró Inas Hamdan, vocero de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. “Si no hay corredor humanitario, las consecuencias serán catastróficas”.

Un incendio mientras los equipos de rescate palestinos trabajan bajo los escombros de un edificio derrumbado este sábado tras un ataque israelí, en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en medio de las batallas en curso entre Israel y los islamistas palestinos. grupo Hamás. (Photo by Mahmud HAMS / AFP) Agencia AFP - AFP

El hospital Al-Shifa recibe cientos de heridos cada hora y ha agotado el 95% de sus suministros médicos, dijo el director del hospital, Mohammed Abu Selmia. El agua es escasa y el combustible que alimenta sus generadores está disminuyendo.

“La situación dentro del hospital es miserable en todos los sentidos de la palabra”, afirmó. “Los quirófanos no paran”.

Selmia estimó que 40.000 civiles desplazados estaban sentados bajo los árboles en los terrenos vacíos que rodeaban el hospital, así como dentro del vestíbulo y los pasillos del edificio, con la esperanza de estar protegidos allí de los combates.

Muchos organismos denuncian que el hospital está ubicado encima de una importante sede de Hamas, y que el grupo terrorista utiliza las instalaciones como escudo.

Muchos palestinos de Gaza decidieron también permanecer en sus casas a cualquier precio.

Imagen tomada desde la ciudad israelí de Sderot muestra polvo negro y humo ascendiendo este sábado en la Franja de Gaza palestina, en medio de las batallas en curso entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás. (Photo by Thomas COEX / AFP) Agencia AFP - AFP

Llamamiento israelí

El ejército de Israel (FDI) renovó sus llamamientos en las redes sociales y en panfletos lanzados desde el aire para que los residentes de Gaza se trasladaran al sur. La ONU y los grupos de ayuda han afirmado que un éxodo tan rápido causaría un sufrimiento humano incalculable.

La directiva de evacuación abarca un área de 1,1 millones de habitantes, aproximadamente la mitad de la población del territorio. Las FDI dieron a los palestinos un plazo de seis horas que finalizó el sábado por la tarde para viajar con seguridad dentro de Gaza por dos rutas principales.

Pero este sábado por la noche las FDI dijeron que Hamas estaba impidiendo la evacuación de los palestinos, muchos estaban atrapados en el tráfico causado por los bloqueos de carreteras por parte de Hamas.

“Hamas está dificultando a los residentes de la Franja de Gaza el desplazamiento por las carreteras principales e impidiendo el paso de vehículos por estas carreteras”, dijeron las FDI. El Ejército publicó fotos y videos que mostraban un intenso tráfico en la Franja de Gaza.

Palestinos huyen del norte de Gaza hacia el sur después que el ejército israelí ordenó el desalojo de la población de más de 1 millón de personas del norte de Gaza y de Ciudad de Gaza. (AP Foto/Hatem Moussa) Hatem Moussa - AP

“Vemos un esfuerzo activo por parte de Hamas para bloquear e impedir que la población se vaya al sur. Hamas quiere mostrar al mundo que tiene víctimas y muertos”, dijo el vocero de las FDI, el contralmirante Daniel Hagari, en una conferencia de prensa.

En respuesta al llamado de las FDI para que los civiles se trasladaran al sur, Hamás dijo a los residentes que permanecieran en sus casas: “No sigan las instrucciones de evacuación de la propaganda”. Se sabe que el grupo terrorista intenta obligar a los residentes a ignorar los avisos emitidos por el ejército, y algunos los acusan de querer usar a la población como escudo humano.

Agencias Reuters y AFP

