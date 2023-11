escuchar

Un grupo cívico de Ucrania afirmó en un artículo haber confirmado la muerte de casi 25.000 soldados ucranianos desde la invasión rusa de febrero de 2022 utilizando fuentes abiertas, e informa el número total de víctimas del Ejército en más de 30.000. Funcionarios del gobierno de Kiev son reticentes a la hora de revelar cifras de muertos, ya que podrían perjudicar los avances y las ofensivas. De hecho, un portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano dijo que no podía comentar las cifras.

La revista ucraniana Tyzhden manifestó que el proyecto Libro de la Memoria del voluntario Herman Shapovalenko había confirmado 24.500 muertes en combate y fuera de combate a partir de la consulta de fuentes abiertas. Añadieron que la cifra real era probablemente mayor, y que muchos de los 15.000 soldados que figuraban como desaparecidos probablemente estaban muertos. La agencia Reuters dijo que no pudo verificar las cifras de forma independiente.

Un informe publicado en agosto por el New York Times, que citaba a funcionarios estadounidenses anónimos, señaló que el número de muertos ucranianos se cifraba en cerca de 70.000. Los autores del proyecto, Shapovalenko y el historiador Yaroslav Tynchenko, escribieron que ”los 24.500 nombres no son el número final de muertos, pero según nuestra evaluación no es inferior al 70%”. Es decir, “el número real de muertos en situaciones de combate y no de combate es de más de 30.000 personas”.

Un soldado del ejercito ucraniano observa el humo de los bombardeos Diego Herrera - Europa Press - Diego Herrera - Europa Press

El Libro de la Memoria estima que hasta 100.000 soldados resultaron heridos desde el comienzo de la guerra. El proyecto ha seguido las cifras de muertos de la guerra de Ucrania desde la primera invasión rusa en 2014, y no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre estas cifras. Tynchenko declinó hacer comentarios sobre el artículo. Rusia tampoco ha revelado el número de sus combatientes muertos en la guerra.

La contraofensiva ucraniana de junio ha resultado en ganancias territoriales para Kiev, aunque el Ejército estima que el conflicto se encuentra estático. Los autores del artículo de Tyzhden dijeron que es crucial hacer un balance entre varios estimados de cifras, ya que éstas pueden ser manipulados.

LA NACION