Guerra Rusia-Ucrania: el ilustrador argentino que trabajó en Marvel y ahora viajó a Polonia para enseñarles a dibujar a los niños ucranianos que escaparon de la guerra

Unas cuantas hojas de papel, una goma de borrar, un lápiz de grafito y muchos otros de colores. Eso es todo lo que necesita Santiago María López, mejor conocido en el mundo creativo como Samlo, un ilustrador argentino, para hacerle olvidar durante una hora y media los trágicos recuerdos de la guerra a cientos de niños ucranianos que se vieron forzados a dejar atrás sus hogares para refugiarse en Polonia.

“No se les va la cara de depresión que tienen, porque eso es muy complicado, pero en esa hora y media los ves sonriendo y concentrados en su dibujo”, dijo a LA NACION el también comunicador audiovisual freelancer de 28 años que actualmente reside en España. “Es un momento en el que ellos y yo estamos mentalmente en otro lugar, estamos creando, y no pensamos en la desgracia que los está rodeando”.

Samlo dibujando con niños ucranianos en un refugio de Polonia

El proyecto “Semillas sobre cenizas” lleva apenas cuatro días activo en Varsovia y ya es un éxito. Junto a su compañera de equipo, la española Clara Pareja, una joven trabajadora social especialista en niños, López decidió de un momento a otro emprender su viaje a una de las ciudades que reciben mayor cantidad de refugiados -que ya suma más de 3 millones de ucranianos- para brindarles a los más pequeños un espacio de creatividad. Cada día, mientras él dibuja sus personajes en su pantalla, más de 80 niños en orfanatos y refugios copian y colorean el mismo diseño en el papel, dejando atrás su triste realidad.

Los niños en Ucrania son víctimas de incesantes ataques de las fuerzas rusas y decenas han muerto desde que comenzó la invasión el 24 de febrero. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estimó que unos 1,5 millones de infantes forman parte del éxodo ucranianos.

“Cada día, en los últimos 20 días, en Ucrania más de 75.000 niños se han convertido en refugiados. Es decir, cada minuto, 55 niños huyen del país”, alertó James Elder, vocero de la agencia de la ONU. “Esta crisis de refugiados, en términos de escalada, no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y no parece que vaya a disminuir”.

Al ver las noticias del horror, López sintió que debía ayudar: “Una mañana, hace doce días atrás, me levanté y lo primero que vi fueron imágenes de un soldado sacando a un bebé de un lugar impactado por las bombas. Y pensé: me voy”, dijo.

Samlo dibujando con niños ucranianos en un refugio de Polonia

López pasó de trabajar en la ONG Fundación Ecomar en Madrid, que protege el ambiente, a ilustrar en grandes empresas de la animación como Marvel y Blue Sky Studios, además de colaborar con importantes compañías de la tecnología, como Apple. Fue esta red de conexiones con algunas de estas industrias las que lograron que obtuviera donaciones para hacer su travesía posible en tiempo récord, como una automotriz que le donó una camioneta para que pueda transportarse en Polonia. “Es un peso importante, pero también un honor ir en nombre de tantas personas que me ayudan”.

Una idea que nació en pandemia

Aunque montar el viaje fue rápido, la idea inicial se gestó mucho antes de que Vladimir Putin ordenara el avance de sus tropas al país vecino. Durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus, López comenzó a enseñarles a dibujar a niños de forma virtual, una “compañía creativa” para entretenerlos dentro del encierro de las restricciones sanitarias. Partió de una pequeña audiencia de ocho niños, hijos de unos amigos. El boca a boca llevó a que más familias se conectaran a sus sesiones gratuitas por Zoom. Con el correr del tiempo y la extensión de la cuarentena llegó a YouTube, con 28 mil usuarios prendidos a “Dibuja con Samlo”, el nombre de su programa, al lápiz y al papel en 17 países del mundo.

“Los donativos económicos para viajar a Polonia llegaron desde esas familias a las que durante más de 90 días les di clases de manera gratuita, sin pedir nada a cambio. Vieron en mis redes sociales mi idea y enseguida me dijeron ¨tomá Santi, acá tenés el dinero que no nos pediste en ese momento en el que estábamos dibujando contigo¨”, explicó a este medio.

“Mi objetivo es el mismo que tuve en la pandemia: dar un abrazo en tiempos complicados a los más indefensos, que son los más pequeños”, aseguró. “Para esto me preparó la pandemia. Hoy toca ayudar y dar una mano desde donde podemos”.

Los niños, los más expuestos por la guerra

El éxodo de refugiados en el este de Europa está integrado en un 90% por mujeres y niños, ya que los hombres de 18 a 60 años de edad deben quedarse en el país para unirse al ejército ucraniano. Polonia es por lejos la nación que más acoge, ya que más de 1,8 millones de personas buscaron refugio en el país, un número que supera ampliamente los 460.000 que recibió Rumania, y a los 270.000 que alojó Moldavia. Hungría y Eslovenia son otros países que abrieron sus puertas.

Migrar de un país a otro conlleva graves peligros para los niños. Olga Isaza, vocera de Unicef Argentina indicó a LA NACION que una de las cuestiones más urgentes es que sean víctimas de trata de personas y de redes criminales que los utilicen para el tráfico de drogas y la prostitución. Asimismo, los más chicos corren el riesgo de perder lazos familiares, al distanciarse de tíos o abuelos mientras son acogidos por lugares de contención o familias en terceros países, sobre todo en aquellos pequeños que perdieron a sus padres en el conflicto. Todas estas amenazas están acompañadas por un “impacto emocional incalculable” tras padecer una vivencia de tal magnitud.

“Cuando hay un conflicto armado en los países vecinos y las cabezas de familia se alzan como soldados, se dan situaciones en las que las familias no saben si el padre, el marido o cualquier miembro de la familia podrá volver a ser encontrado en el país”, explicó a LA NACION Zsófia Varga, vocera del Comité Internacional de la Cruz Roja de Hungría. “A partir de ahora, la tarea del Servicio de Búsqueda (...) tendrá un significado completamente diferente, ya que habrá que ayudar a las familias con búsquedas activas [a reencontrarse]”.

En Ucrania “se puede hablar de una brecha educativa. Venimos de un proceso de pandemia en el que varios países abrieron en diferentes tiempos sus procesos educativos, pero lo que podemos decir como mínimo, es que se vio quebrado. Y a esto se suma de forma inmediata este escalamiento del conflicto. Por lo que con toda certeza hay una generación muy afectada por pérdida en el proceso educativo”, argumentó Isaza.

Otra de las dificultades es el idioma, algo que también tiene que enfrentar López, ya que ni los niños ni sus padres saben hablar en inglés y no siempre cuenta con traductores. Además, advirtió que en varios casos cuesta ganarse la confianza de los padres, en alerta tras días de una odisea impensada.

“Me llamó la atención la precariedad en la que se encuentra la gente. Imaginate que atacan tu país y tenés que irte de repente con lo puesto. Tu única lengua no la entiende nadie, es imposible hablar”, indicó López. “Además, pasaron por una situación que los cerró y los deprimió. ¿Cómo le explicás a un nene de 5 años que nunca más va a volver a ver su casa? Es muy difícil”.

“Yo lo tomo como poner lo que sé al servicio de otros”, reflexionó el ilustrador. “Sé que esto no les va a cambiar la vida. Pero también sé que en ese momento el nene está pasando el mal momento de una manera más agradable y que no está solo. Y esto me hace crecer también a mí como persona. Es como un intercambio: amor con amor se paga”.