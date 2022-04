Guerra Rusia-Ucrania, en vivo: últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto

02.09 Las sanciones no “estrangularán” la economía rusa, desafió un senador

Aleksey Pushkov dijo al periódico estatal Izvestia que el plan de la UE para eliminar gradualmente los combustibles fósiles rusos para 2027 “es un reconocimiento de la imposibilidad de garantizar el funcionamiento de la economía de Alemania y otros países europeos sin suministros de Rusia”.

Luego, explicó las razones por las que las medidas punitivas contra el Kremlin no funcionara. “En primer lugar, el aumento de los precios de los hidrocarburos proporcionará a Rusia un superávit presupuestario récord. Y en segundo, la naturaleza a largo plazo de las restricciones lo que le da nuestro país el suficiente tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones. Todo esto hace que sea imposible que la economía rusa colapse”, profundizó.

01.37 Rusia confirmó la existencia de el incendio de un depósito de petróleo

“El Ministerio de Situaciones de Emergencia confirmó la presencia de un incendio. También hay una confirmación de que son los tanques de combustible”, señaló la agencia estatal rusa TASS. Tras tomar conocimiento, dicho ministerio envió equipos de rescate al lugar. La causa del incendio sigue sin estar clara.

There is a large fire at an oil depot in Bryansk. https://t.co/0YwGd04tk6 pic.twitter.com/bV4w07f3da — Rob Lee (@RALee85) April 25, 2022

01.07 Alerta de ataques aéreos en varias regiones de Ucrania

Según consignó The Kyiv Independent, las sirenas se activaron en Cherkasy, Chernihiv, Kyiv, Kirovohrad, Vinnytsia, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv, Odesa, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Poltava, Dnipropetrovsk, Donetsk oblasts, así como en la capital ucraniana.

00.56 Blinken y Austin prometen visitas de diplomáticos a Kiev

El secretario de Estado junto, a su par de Defensa, aprovecharon la reunión organizada entre el Gobierno de Joe Biden y el líder ucraniano, Volodomir Zelensky, para discutir y anunciar el regreso gradual de diplomáticos norteamericanos al país. También informaron el nombramiento de un nuevo embajador.

Además de ello, Blinken y Austin prometieron nueva asistencia por valor de 713 millones de dólares para el gobierno ucraniano y los países de la región, donde la invasión de Rusia generó temores de nuevas agresiones por parte de Moscú.

23.59 Para Australia, la única manera de preservar la paz es preparándose para la guerra

En el marco de la conmemoración de día ANZAC, fecha en la que se honra a los soldados de las fuerzas australianas y neozelandesas que perdieron la vida en la batalla de Galípoli en 195, el ministro de Defensa Peter Dutton dijo que la mejor manera de “preservar la paz es prepararse para la guerra”.

“Hay que ser fuerte como país no acobardarse, no estar, ya sabes, de rodillas y ser débil. Esa es la realidad. Eso es la que están haciendo actualmente países como Ucrania. No se acurrucan en una bola y fingen que no paso nada. Hay que defender nuestros intereses”, puntualizó.

Y completó con un mensaje para Putin: “Un presidente como él está dispuesto a matar a mujeres y niños. Eso está sucediendo en el año 2022. Personas como Hitler y otros no son solo producto de nuestra imaginación”.

23.39 Críticas a la reunión entre el secretario general de la ONU y Vladimir Putin

Igor Zhovkva, uno de los principales asesores diplomáticos del presidente ucraniano Volodimir Zelensky, repudió el encuentro que Antonio Gutierres mantendrá con el líder del Kremlin y su ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavror, el próximo martes.

“Esta no es una buena idea para viajar a Moscú. No entendemos su intención de viajar a Moscú para hablar con el presidente Putin”, dijo Zhovkva en Meet the Press de NBC. Aclaró que si bien “cualquier conversación de paz es buena si termina con un resultado”, duda de que este intercambio particular tenga resultado.

23.19 El gasto militar mundial alcanzó cifras récord a dos meses del comienzo de la guerra

Según un informe difundido por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), superó por primera vez los 2 billones de dólares en 2021 y continúa en alza, exacerbado por la invasión de Rusia a Ucrania. Estados Unidos mantiene su incontestable liderazgo, con el 38 % del gasto mundial y 801.000 millones de dólares, un 1,4 % menos, debido a la subida inflacionaria.

21.58 Catastrófico incendio en un depósito de petróleo ruso al norte de la frontera con Ucrania

Usuarios en redes sociales divulgaron imágenes de explosiones en la ciudad rusa de de Bryansk, a unos 100 kilómetros al norte de la frontera con territorio ucraniano. Los metrajes, compartidos tanto por BBC como The Guardian, exhiben la presencia de grandes en lo que parecería ser un depósito de petróleo ruso.

El servicio de monitoreo de incendios de la NASA, FIRMS, detectó los incendios y se trataría de la refinería Rosneft. Resta por confirmar una segunda localización que presuntamente también se encuentra siendo asediada por el fuego.