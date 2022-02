Guerra Rusia - Ucrania, en vivo: últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto

03:04 Ucrania establecera condiciones en cualquier negociación

Un asesor del presidente Volodymyr Zelensky sostuvo que en caso de eventuales negociaciones con Rusia, el gobierno actual establecerá sus propias condiciones y desmintió que, después de la invasión, el país tenga una posición débil.

02:36 Misiles contra Ucrania desde el Mar Negro

Los últimos reportes indican que hubo un lanzamiento de misiles desde el Mar Negro, según la BBC.

Los ataques aéreos han sido reportados en diferentes ubicaciones de la capital y de otras regiones, y como parte de una escalada de violencia.

02:16 Más de 50 explosiones en la capital

Kiev amanece en su tercera jornada de guerra, luego de la decisión de Putin de invadir el país. Según El Independiete de Kiev, se registraron más de 50 explosiones en la capital. También se escuhan disparos de arma de fuego en las calles de la ciudad.

De todas formas, el secretario de Seguridad Nacional, Oleksiy Danilov, afirmó que las fuerzas armadas ucranianas están en control de la ciudad. “Estamos frenando a la horda [de soldados rusos] de que usen todos los medios posibles”.

La situación es dramática, luego del mensaje dada el viernes por el presidente Zelensky, en el que reconoció que la capital puede caer.

01:39 Combate en las calles de Kiev

El Gobierno local de Kiev hizo un llamado a los residentes de la capital a permanecer en sus casas debido a los combates que se registran en las calles entre fuerzas rusias y ucranianas.

Además, se les recomendó a los ciudadanos también acudir de inmediato a un refugio en caso que suene una sirena de alarma, publica la agencia internacional Interfax.

“Hay hostilidades en las calles de nuestra ciudad. Les pedimos que mantengan la calma y que tomen las precauciones necesarias. Si están en un refugio, no lo abandonen. Si están en sus casas, no se aproximen a las ventanas y no salgan hacia los balcones”, dice el mensaje.

El gobierno de Kiev recordó que, en medio de la situación bélica, rige el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana.

00:28 Estados Unidos ayudaría a Zelensky a abandonar Kiev

El gobierno de Estados Unidos dejó trascender que está listo para ayudar al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, a abandonar Kiev antes que las tropas rusas lleguen a tomar el poder.

Lo informa el periódico The Washington Post, citando fuentes estadounidenses y ucranianas

Sin embargo, hasta ahora Zelensky se ha negado.

00:18 Amnistía Internacional denunció ataques en zonas civiles

La organización de Derechos Humanos informó que hubo bombardeos contra hospitales. Y señaló que se presume que las tropas rusas han matado al menos a seis civiles y herido al menos a otros doce desde el inicio de la invasión.

Según la organización, los ataques indiscriminados violan el derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra.

Advertencia de Aministía Internacional por posibles crímenes de guerra.

“El ejército ruso ha mostrado un flagrante desprecio por las vidas civiles al utilizar misiles balísticos y otras armas explosivas con efectos en una amplia superficie en zonas densamente pobladas. Algunos de estos ataques pueden ser crímenes de guerra”, señaló Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

00:04 Ucrania afirma que repelió un ataque a una base militar

Las Fuerzas Armadas Ucranianas han podido repeler y deshacerse de un ataque a una unidad militar en Kiev, según informó el comando militar en Facebook.

Según se consigna, el intento de asalto por las tropas tuvo lugar en una base ubicada sobre avenida Peremohy.

23:03 El Obelisco porteño, con los colores de Ucrania

Este viernes se iluminó el Obelisco porteño con los colores amarillo y azul que conforman la bandera de Ucrania.

Obelisco porteño, con los colores de Ucrania. GCBA

La iniciativa, adoptada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es una expresión de solidaridad con el país invadido por la Federación Rusa y un respaldo al pedido de paz y de cese de hostilidades.

22:49 La ONU insistió en un llamado a la paz

Tras la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el secretario general de la organización, Antonio Gutiérres escribió otro mensaje en el que demandó que las tropas rusas retornen a sus establecimientos originales.

En esta imagen, tomada de un video de ONUTV, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, interviene durante una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania para condenar las acciones de Rusia hacia el país e instar a acciones diplomáticas, el 23 de febrero de 2022, en la sede del organismo. (ONUTV via AP)

“Tenemos que darle otra chance a la paz”, afirmó el funcionario. Gutiérres recordó que la Organización de las Naciones Unidas surgió de la guerra para poner fin a ella. “Hoy ese objetivo no se ha cumplido”, consignó.

22:37 Rusia intenta atacar una estación de energía

El Servicio Especial de Comunicaciones informó que se registran enfrentamientos en el este de Kiev, en el distrito de Troieschyna donde se encuentra la planta de energía CHP-6. El intento es considerado un esfuerzo ruso para intentar privar a la ciudad de electricidad.

“Las Fuerzas Armadas están presentando batalla”, informaron las autoridades ucranianas.

Ataques de fuerzas de artillería se escuchan a kilómetros de distancia, sumada a una creciente cantidad de explosiones en esa área.

Además, se registra un combate en una pista de despegue cerca de Vasylkiv, desde donde se piensan que paracaidistas rusos podrían iniciar el asalto ruso para tomar Kiev, consigna BBC.