Guerra Rusia-Ucrania: ¿qué se sabe del convoy militar ruso que se dirige a Kiev y cómo podría enfrentarlo Ucrania?

LONDRES.- Ha sido una presencia amenazante en la guerra en Ucrania: las imágenes de satélite han mostrado un convoy militar que se extiende a lo largo de unos 65 kilómetros en una ruta al norte de Kiev, con varias casas y edificios que se ven en llamas en los alrededores.

Los expertos temen que el convoy, que incluye vehículos de suministro y de ataque blindados, pueda ser utilizado para rodear y aislar la capital o para lanzar un asalto completo. El frente del convoy se encuentra a solo 32 kilómetros de la capital.

“Lo que estamos viendo es básicamente la Fase 2, que es un cambio hacia una guerra mucho más brutal, sin tacto y sin restricciones, que conducirá a muchas más víctimas civiles y batallas más sangrientas”, advirtió Mathieu Boulègue, un experto en la guerra rusa en Chatham House, un instituto de política líder en Londres.

Imágenes de satélite muestran un gran convoy militar ruso al norte de Kiev que se extiende más de 60 kilómetros

Aunque el Ejército ucraniano tiene poder aéreo y misiles capaces de atacar el convoy, sus capacidades son limitadas. Apuntar a un convoy tan largo también presenta desafíos, así como el riesgo de incitar a Rusia a tomar represalias.

“Los ucranianos que ataquen desde el aire tendrían que tomar la decisión de tomar su muy limitada fuerza aérea e ir tras lo que es un objetivo muy difícil”, dijo Frederick W. Kagan, el director del proyecto de Amenazas Críticas del American Enterprise Institute, que se asoció con el Instituto de Estudio de la Guerra para proporcionar actualizaciones sobre la invasión rusa. Señaló que es probable que los militares rusos estén defendiendo el convoy de forma agresiva.

También es posible que los comandantes ucranianos estén esperando a enfrentarse a los vehículos blindados hasta que entren en Kiev, donde podrían ser destruidos más fácilmente al estar confinados en las calles de la ciudad, y donde los vecindarios podrían proporcionar muchos escondites y protección para los soldados que disparen misiles antitanques.

Movimiento de pinza

Los expertos advirtieron que todavía era demasiado pronto para saber el propósito exacto del convoy, diciendo que también era posible que el convoy pudiera ser utilizado como parte de un movimiento de pinza para cortar el nordeste del país. Pero dijeron que Rusia parecía estar adaptando su estrategia inicial.

Según esa estrategia, los líderes del Kremlin habían asumido erróneamente que las fuerzas ucranianas sufrirían una rápida derrota frente a un ejército ruso superior, y que las fuerzas rusas podrían tomar rápidamente las principales ciudades sin muchos combates. En lugar de ello, las fuerzas rusas se vieron paralizadas por la dura resistencia tanto de los militares ucranianos como de los ciudadanos que se alzaron en armas.

Algunos soldados del ejército ucraniano salen de un autobús, a 28 de febrero de 2022, en Kiev (Ucrania). Desde el inicio del asalto del ejército ruso a Kiev, los ciudadanos ucranianos se protegen en refugios antiaéreos y muchos soldados y voluntarios recorren las calles de la ciudad. Diego Herrera - Europa Press

¿Qué sabemos de este convoy? La nubosidad ha dificultado la obtención de una visión continua o completa de la zona o una idea clara del movimiento del convoy. No estaba claro si los edificios y las casas que se veían ardiendo habían sido atacados.

El convoy está espaciado a lo largo de una ruta que se extiende desde el aeropuerto de Antonov hacia el norte, en dirección a la localidad de Prybirsk, a lo largo de unos 65 kilómetros, según Maxar Technologies, que publicó las imágenes.

Incluye camiones de suministro de alimentos para los soldados y combustible para los vehículos, pero la mayor parte, según la evaluación de Boulègue, está formada por kilómetros y kilómetros de artillería pesada.

El convoy no es una línea continua. Algunos vehículos están muy separados unos de otros, mientras que en algunas secciones dos o tres vehículos militares se mueven uno al lado del otro a través de la carretera.

Kagan dijo que era notable que el convoy no estaba compuesto en su totalidad por vehículos de ataque.

Un funcionario del Pentágono dijo el martes que las fuerzas rusas habían sufrido escasez de combustible, alimentos y repuestos. Kagan dijo que varios camiones de la columna probablemente contenían esos suministros esenciales para evitar más problemas logísticos.

Kagan observó que cuando Rusia concentró inicialmente sus fuerzas, en particular en la frontera bielorrusa antes de su avance, no parecía haber construido el tipo de base logística que suele movilizarse antes de lanzar un ataque. Eso, dijo, ayuda a explicar por qué la incursión rusa no había logrado capturar rápidamente la capital.

Si bien no es inusual que una fuerza invasora tenga tales desafíos logísticos, dijo que era inusual que persistieran a los pocos días de una invasión y en una operación militar en la que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había pasado al menos unos meses preparándose.

“Refleja el hecho de que esta invasión fue, de hecho, mal planificada, mal, mal preparada, y está siendo mal conducida”, dijo Kagan. “Esa columna refleja, en parte, que Rusia ha tenido dificultades para ajustarse a los problemas que había creado por la forma en que preparó y dirigió este ataque”.

A pesar de la superioridad de Rusia en cuanto a potencia de fuego y recursos, visible en los kilómetros de armamento a las afueras de Kiev, Kagan dijo que el resultado de la batalla no era una conclusión inevitable, al señalar cómo las fuerzas y los civiles de Ucrania habían mostrado una resistencia inesperada. “Yo cubriría esa apuesta”, dijo.

Megan Specia

The New York Times