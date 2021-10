Mark Zuckerberg habló del apagón mundial de Facebook y de la acusación en el Congreso de Estados Unidos

El titular de Facebook, Mark Zuckerberg, se defendió de las críticas, luego de que una exempleada asegurara en el Congreso de los Estados Unidos que la empresa no tiene debida protección de los datos de las personas y consignara que l a firma pone por encima “las astronómicas ganancias” antes que la salud mental de la gente.

Según Zuckerberg, Facebook no privilegió el lucro en perjuicio de la seguridad. A través de un posteo en la red social que fundó, el CEO de Facebook se refirió también al reciente “apagón” de Facebook, y de las plataformas que adquirió en los últimos años, de WhatsApp e Instagram. En esa línea, ensayó una reflexión.

“Esto también fue un recordatorio de cuánto importa nuestro trabajo para la gente. La preocupación más profunda con un apagón como este no es cuántas personas cambian a servicios competitivos o cuánto dinero perdemos, sino lo que significa para las personas que dependen de nuestros servicios para comunicarse con los seres queridos, dirigir sus negocios o apoyar a sus comunidades ”, sostuvo Zuckerberg.

No obstante, el motivo principal de su carta son la críticas que recibió su empresa, luego de las acusaciones de su exempleada Frances Haugen, que es la ingeniera de computación, y brindó un testimonio demoledor en el Subcomité de Protección de Consumidores, Seguridad de Productos y Seguridad de Datos del Senado. Zuckerberg procuró desmentir cada una de sus declaraciones.

“Estoy seguro de que a muchos de ustedes les ha resultado difícil leer la reciente cobertura porque simplemente no refleja la compañía que conocemos”, indicó y profundizó: “Nos preocupamos profundamente por temas como la seguridad, el bienestar y la salud mental. Es difícil ver cobertura que tergiversan nuestro trabajo y nuestros motivos. En el nivel más básico, creo que la mayoría de nosotros simplemente no reconocemos el falso cuadro de la empresa que está siendo pintada ”.

En esa línea, rechazó de plano las declaraciones de Haugen, quien señaló que el CEO de Facebook había descartado mejoras en las plataformas de las empresas que pueden reducir el riesgo al que se exponen sus usuarios para sostener las ganancias de su emporio tecnológico. “Muchas de las afirmaciones no tienen ningún sentido”, remarcó.

Así, planteó varias preguntas retóricas. “Si queríamos ignorar la investigación, ¿por qué creamos un programa de investigación líder en la industria para entender estos importantes temas en primer lugar? Si no nos importaba luchar contra el contenido dañino, entonces ¿por qué emplearíamos a tantas más personas dedicadas a esto que cualquier otra empresa en nuestro espacio, incluso a otras más grandes que nosotros?”, disparó.

En esa línea, continuó Zuckerberg: “ Si quisiéramos ocultar nuestros resultados, ¿por qué habríamos establecido un estándar líder en la industria para la transparencia y la presentación de informes sobre lo que estamos haciendo? Y si las redes sociales fueran tan responsables de polarizar la sociedad como algunas personas afirman, entonces: ¿Por qué estamos viendo aumentar la polarización en los EE. UU. mientras se mantiene plana o disminuye en muchos países con el uso tan pesado de las redes sociales en todo el mundo?”

Por otro lado, Mark Zuckerberg apuntó a la publicación de el periódico The Wall Street Journal, que dio cuenta de un estudio interno de la compañía. Entre otras revelaciones, el trabajo aseguró que Facebook sabe que Instagram es tóxica para los adolescentes. Ese reporte afirmó que el 32 por ciento de las adolescentes mujeres afirmó que Instagram las hizo sentirse peor respecto de sus cuerpos. En el Senado, Haugen lo vinculó a los algoritmos de la empresa, y dijo que Facebook alienta la anorexia y la adicción.

“Tenemos un programa de investigación líder en la industria para que podamos identificar temas importantes y trabajar en ellos. Es descorazonador ver que el trabajo sacado fuera de contexto y utilizado para construir una narrativa falsa que no nos importa ”, retrucó Zuckerberg.

En ese sentido, habló de una manipulación de los datos. “Si atacamos a organizaciones que hacen un esfuerzo para estudiar su impacto en el mundo, estamos enviando efectivamente el mensaje de que es más seguro no mirar en absoluto, en caso de que encuentres algo que podría mantenerse en tu contra” y añadió: “Esa es la conclusión que otras empresas parecen haber llegado, y creo que eso lleva a un lugar que sería mucho peor para la sociedad. Aunque pueda ser más fácil para nosotros seguir ese camino, vamos a seguir investigando porque es lo correcto”.

Zuckerberg, dijo que no le teme a las regulaciones y, es más, conminó a los legisladores a establecerlas . “Por ejemplo, cuál es la edad adecuada para que los adolescentes puedan usar los servicios de internet? Cómo deben verificar los servicios de internet las edades de las personas? Y cómo deben equilibrar la privacidad de los adolescentes mientras dan a los padres visibilidad en su actividad?”, ahondó.

Al finalizar, destacó la importancia de las plataformas en la vida social de las personas y se comprometió a trabajar en su mejora constante . “Cuando reflexiono sobre nuestro trabajo, pienso en el verdadero impacto que tenemos en el mundo -las personas que ahora pueden estar en contacto con sus seres queridos, crean oportunidades para apoyarse a sí mismos y encontrar comunidad”, sostuvo y enfatizó: “Es por eso que miles de millones de personas aman nuestros productos. Estoy orgulloso de todo lo que hacemos para seguir construyendo los mejores productos sociales del mundo y agradecido a todos ustedes por el trabajo que hacen aquí todos los días”.

La carta completa

Quería compartir una nota que escribí a todos en nuestra empresa.

---

Hola a todos: ha sido una gran semana, y quería compartir algunos pensamientos con todos vosotros.

Primero, el SEV que derribó todos nuestros servicios ayer fue el peor corte que hemos tenido en años. Hemos pasado las últimas 24 horas interrogando cómo podemos fortalecer nuestros sistemas contra este tipo de fracaso. Esto también fue un recordatorio de cuánto importa nuestro trabajo para la gente. La preocupación más profunda con un apagón como este no es cuántas personas cambian a servicios competitivos o cuánto dinero perdemos, sino lo que significa para las personas que dependen de nuestros servicios para comunicarse con los seres queridos, dirigir sus negocios o apoyar a sus comunidades ..

Segundo, ahora que el testimonio de hoy ha terminado, quería reflexionar sobre el debate público en el que participamos. Estoy seguro de que a muchos de ustedes les ha resultado difícil leer la reciente cobertura porque simplemente no refleja la compañía que conocemos. Nos preocupamos profundamente por temas como la seguridad, el bienestar y la salud mental. Es difícil ver cobertura que tergiversan nuestro trabajo y nuestros motivos. En el nivel más básico, creo que la mayoría de nosotros simplemente no reconocemos el falso cuadro de la empresa que está siendo pintada.

Muchas de las afirmaciones no tienen ningún sentido. Si queríamos ignorar la investigación, por qué creamos un programa de investigación líder en la industria para entender estos importantes temas en primer lugar? Si no nos importaba luchar contra el contenido dañino, entonces por qué emplearíamos a tantas más personas dedicadas a esto que cualquier otra empresa en nuestro espacio -- incluso a otras más grandes que nosotros? Si quisiéramos ocultar nuestros resultados, por qué habríamos establecido un estándar líder en la industria para la transparencia y la presentación de informes sobre lo que estamos haciendo? Y si las redes sociales fueran tan responsables de polarizar la sociedad como algunas personas afirman, entonces por qué estamos viendo aumentar la polarización en los EE. UU. mientras se mantiene plana o disminuye en muchos países con el uso tan pesado de las redes sociales en todo el mundo?

En el corazón de estas acusaciones está esta idea de que damos prioridad a las ganancias por encima de la seguridad y el bienestar. Eso no es verdad. Por ejemplo, un movimiento que se ha puesto en duda es cuando introdujimos el cambio de interacciones sociales significativas a la sección de noticias. Este cambio mostró menos vídeos virales y más contenido de amigos y familiares -- lo que hicimos sabiendo que significaría que la gente pasaba menos tiempo en Facebook, pero esa investigación sugirió que era lo correcto para el bienestar de las personas. Es eso algo que una empresa centrada en las ganancias sobre la gente haría?

El argumento de que deliberadamente empujamos el contenido que hace enojar a la gente con ganancias es profundamente ilógico. Ganamos dinero con los anuncios, y los anunciantes nos dicen constantemente que no quieren sus anuncios junto a contenido dañino o enojado. Y no conozco ninguna empresa tecnológica que se proponga construir productos que hagan enojar a la gente o deprimida. Los incentivos morales, empresariales y productivos apuntan en la dirección opuesta.

Pero de todo lo publicado, estoy particularmente centrado en las preguntas planteadas sobre nuestro trabajo con los niños. He dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre el tipo de experiencias que quiero que mis hijos y otros tengan en línea, y es muy importante para mí que todo lo que construyamos sea seguro y bueno para los niños.

La realidad es que los jóvenes utilizan la tecnología. Piensa en cuántos niños en edad escolar tienen teléfonos. En lugar de ignorar esto, las empresas tecnológicas deben construir experiencias que satisfagan sus necesidades, manteniendolas a salvo. Estamos profundamente comprometidos con hacer un trabajo líder en la industria en este área. Un buen ejemplo de este trabajo son los niños mensajeros, que son ampliamente reconocidos como mejores y más seguros que las alternativas.

También hemos trabajado en traer este tipo de experiencia apropiada para la edad con los controles paternales para Instagram también. Pero teniendo en cuenta todas las preguntas sobre si esto sería realmente mejor para los niños, hemos pausado ese proyecto para tomar más tiempo para involucrar a expertos y asegurarnos de que cualquier cosa que hagamos sería útil.

Como muchos de ustedes, me ha resultado difícil leer la mala caracterización de la investigación sobre cómo Instagram afecta a los jóvenes. Como escribimos en nuestra publicación de Newsroom explicando esto: ′′ La investigación demostró realmente que muchos adolescentes que escuchamos de sentir que usar Instagram les ayuda cuando están luchando con el tipo de momentos difíciles y problemas que los adolescentes siempre han enfrentado. De hecho, en 11 de las 12 áreas en el tobogán referenciado por el diario -- incluyendo áreas serias como la soledad, ansiedad, tristeza y problemas de comer -- más adolescentes que dijeron que lucharon con ese problema también dijo Instagram hizo que esos momentos difíciles fueran mejores en lugar de peores.”

Pero cuando se trata de la salud o el bienestar de los jóvenes, cada experiencia negativa importa. Es increíblemente triste pensar en un joven en un momento de angustia que, en lugar de ser consolado, ha empeorado su experiencia. Hemos trabajado durante años en los esfuerzos líderes de la industria para ayudar a la gente en estos momentos y estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado. Usamos constantemente nuestra investigación para mejorar más este trabajo.

Similar a equilibrar otros asuntos sociales, no creo que las empresas privadas deban tomar todas las decisiones por su cuenta. Es por eso que hemos abogado por la actualización de las regulaciones de internet desde hace varios años. He testificado en el Congreso varias veces y les he pedido que actualizen estas regulaciones. He escrito opiniones sobre las áreas de regulación que creemos que son más importantes relacionadas con las elecciones, el contenido dañino, la privacidad y la competencia.

Estamos comprometidos a hacer el mejor trabajo posible, pero a algún nivel el órgano correcto para evaluar los intercambios entre las acciones sociales es nuestro Congreso elegido democráticamente. Por ejemplo, cuál es la edad adecuada para que los adolescentes puedan usar los servicios de internet? Cómo deben verificar los servicios de internet las edades de las personas? Y cómo deben equilibrar la privacidad de los adolescentes mientras dan a los padres visibilidad en su actividad?

Si vamos a tener una conversación informada sobre los efectos de las redes sociales en los jóvenes, es importante empezar con una imagen completa. Nos comprometemos a hacer más investigaciones a nosotros mismos y a hacer más investigaciones disponibles públicamente.

Dicho esto, me preocupan los incentivos que se están poniendo aquí. Tenemos un programa de investigación líder en la industria para que podamos identificar temas importantes y trabajar en ellos. Es descorazonador ver que el trabajo sacado fuera de contexto y utilizado para construir una narrativa falsa que no nos importa. Si atacamos a organizaciones que hacen un esfuerzo para estudiar su impacto en el mundo, estamos enviando efectivamente el mensaje de que es más seguro no mirar en absoluto, en caso de que encuentres algo que podría mantenerse en tu contra. Esa es la conclusión que otras empresas parecen haber llegado, y creo que eso lleva a un lugar que sería mucho peor para la sociedad. Aunque pueda ser más fácil para nosotros seguir ese camino, vamos a seguir investigando porque es lo correcto.

Sé que es frustrante ver que el buen trabajo que hacemos se caracteriza erróneamente, especialmente para aquellos de ustedes que están haciendo contribuciones importantes a la seguridad, la integridad, la investigación y el producto. Pero creo que a largo plazo si seguimos intentando hacer lo correcto y difundir experiencias que mejoren la vida de las personas, será mejor para nuestra comunidad y nuestro negocio. He pedido a los líderes de toda la empresa que hagan saltos profundos en nuestro trabajo en muchas áreas en los próximos días para que puedan ver todo lo que estamos haciendo para llegar allí.

Cuando reflexiono sobre nuestro trabajo, pienso en el verdadero impacto que tenemos en el mundo -- las personas que ahora pueden estar en contacto con sus seres queridos, crean oportunidades para apoyarse a sí mismos y encontrar comunidad. Es por eso que miles de millones de personas aman nuestros productos. Estoy orgulloso de todo lo que hacemos para seguir construyendo los mejores productos sociales del mundo y agradecido a todos ustedes por el trabajo que hacen aquí todos los días.