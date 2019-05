El presidente estadounidense prohibió a firmas de su país comercializar con la empresa de telecomunicaciones sin autorización Fuente: AP

WASHINGTON.- Los días pasan y la tensión no cede. A días de hacerse efectiva la suba de aranceles a productos chinos que ingresen a Estados Unidos y luego de que el gobierno de Xi Jinping respondiera con la misma moneda y también aumentara las tarifas a los productos estadounidenses, ayer el presidente Donald Trump prohibió que la compañía china Huawei Technologies Co Ltd adquiera tecnología clave sin una aprobación especial y vetó sus equipos de las redes de telecomunicaciones del país por motivos de seguridad nacional.

Así, el nuevo golpe del republicano al gigante asiático no hace más que mostrar que no está dispuesto a ceder ante la presión. Así, el mandatario amenaza la producción de la empresa a nivel mundial, en tanto las medidas amenazan la capacidad de Huawei -el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo- de seguir vendiendo en grandes cantidades debido a su dependencia de proveedores estadounidenses.

Washington cree que los teléfonos y equipos de redes fabricados por Huawei (que generó 93 mil millones de dólares en ingresos en 2018) para compañías de telecomunicaciones podrían ser utilizados por el Estado chino para espiar.

Sin embargo la firma, que negó en más de una oportunidad las acusaciones, dijo en un comunicado que "restringir que Huawei haga negocios en Estados Unidos no hará más seguro ni fortalecerá al país; en su lugar, sólo servirá para limitar a Estados Unidos a alternativas inferiores y más costosas, retrasando el despliegue de la red 5G". "Además, restricciones irracionales violarán los derechos de Huawei y plantearán otros temas legales graves", agregó.

En la medida tomada ayer Trump firmó un decreto de emergencia nacional que prohíbe que firmas de Estados Unidos usen equipos de telecomunicaciones fabricados por compañías que representen un riesgo de seguridad. Pero esta determinación podría también golpear las acciones de los principales proveedores estadounidenses de Huawei, incluidos los fabricantes de procesadores Qualcomm Inc y Broadcom Inc.

El decreto invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que da al presidente la autoridad de regular el comercio en respuesta a una emergencia nacional que amenace a Estados Unidos.

Esta nueva disposición del republicano llega en momentos en que China y Estados Unidos se encuentran envueltos en una guerra comercial ante los aranceles recíprocos.

La respuesta

Hoy, a horas de conocerse la noticia, China advirtió a Estados Unidos que el veto a Huawei podría "dañar" todavía más las relaciones comerciales entre ambos países. "Instamos a Estados Unidos a detener sus acciones incorrectas [...] para evitar causar daños adicionales a las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos", dijo el portavoz del ministerio de Comercio, Gao Feng.

Asimismo, aseguró que está en contra de medidas unilaterales contra cualquier entidad china y que el gobierno tomará medidas para "salvaguardar el interés legítimo de las compañías".

Por su parte, Lu Kang, vocero del Ministerio de Exteriores, lamentó el "abuso de las medidas de control de las exportaciones" e indicó que Pekín tomará "más medidas para proteger con determinación los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas".

Huawei, el mayor fabricante para empresas de telefonía e internet del mundo, lucha desde hace una década contra las acusaciones de que facilita el espionaje chino. De hecho, en diciembre del año pasado, y en este marco, Canadá arrestó a la jefa de Finanzas de la firma e hija del fundardor, Meng Wanzhou, por supuestamente violar las sanciones de Washington contra Irán y comerciar con el país, acción por la cual Estados Unidos había pedido su extradición. Fue liberada días después tras el pago de una millonaria fianza.

