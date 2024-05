Ian Bremmer elogió al gobierno de Milei tras haber pronosticado en diciembre el colapso económico de la Argentina

Escuchar

El prestigioso analista internacional Ian Bremmer publicó un video en sus redes sociales en el que analizó la situación económica actual de la Argentina y celebró las medidas adoptadas por el gobierno del presidente, Javier Milei, que “merece un aplauso”, dijo, retractándose de sus comentarios realizados tras el triunfo del mandatario, en los que aseguró que la economía argentina experimentaría un “colapso inminentemente”.

“No hay duda de que durante sus primeros meses en el gobierno, este tipo merece respeto por lo que realmente ha podido lograr”, dijo el presidente de Eurasia Group, una consultora de riesgo político a nivel global. “No creo que debamos tener tanto problema en equivocarnos. Y sólo tenés un verdadero problema de equivocarte si estás tan apegado ideológicamente a lo que estabas diciendo desde el principio. Si es sólo una cuestión de análisis y te equivocas en tu análisis, vuelves atrás, aciertas en el análisis y cambias de opinión, y está bien”.

Apenas Javier Milei fue electo presidente de la Argentina, Bremmer escribió en sus redes sociales: “Esperemos más colapso económico inminentemente”. No obstante, “claramente eso no sucedió. Estoy feliz de estar haberme equivocado en esto”, confesó este martes durante su exposición para Gzeromedia, medio digital sobre noticias internacionales que también preside.

“Hemos tenido el primer superávit presupuestario que Argentina ha disfrutado en más de una década. Y la inflación mensual, que ha sido significativamente alta e imposible para la gente, en realidad se está desacelerando. Después de que varias administraciones en Argentina hicieron todo lo posible para destruir la economía, Mieli está cambiando el lugar. Esto no era lo que esperaba cuando se celebraron las elecciones”, puntualizó el analista estadounidense.

“Mi expectativa era que no importa cuán inteligentes y bien pensadas fueran sus políticas económicas, el deseo de la cleptocracia, que ha estado en el poder durante tanto tiempo, de que [Milei] fracasara (...)fuera tan fuerte que no tendría ninguna posibilidad de lograr nada”, señaló.

Bremmer aseguró que, a excepción de la exvicepresidenta Cristina Kirchner, a quien consideró “realmente algo volátil y horrible, polémica como gobernadora y corrupta como alguien que dirige el país”, hay muchos miembros del peronismo que están “muy contentos de ver que suceden cosas esenciales en la economía por la que ellos no tienen que asumir la responsabilidad”. Y agregó: “Están dispuestos a darle un poco más de cuerda de lo que yo esperaba cuando llegó a presidente. Es interesante”.

Además, Bremmer justifica su cambio de opinión en lo que consideró una “marcha atrás” en los comentarios y la conducta “excéntrica y exagerada” de Milei cuando asumió la presidencia del país. Para el analista, ahora se lo ve como “un líder mucho más reflexivo en términos de política económica”.

“A diferencia de Argentina en las últimas administraciones donde eran bastante conocidos por cualquiera (...) En este caso, se trataba de un completo outsider (...) No solo el hecho de que quería perseguir a los liberales izquierdistas, sino el hecho de que había clonado perros y afirmaba hablar con uno de ellos que murió más allá de la tumba. Muchos de los comentarios que hizo fueron más que excéntricos”, indicó.

En esta misma línea, Bremmer apuntó contra la cobertura mediática sobre el libertario, que en su opinión no fue del todo honesta por su ideología política liberal de derecha, por su alineación con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y por la entrevista con el periodista Tucker Carlos, “un propagador de desinformación y un lanzador de bombas, no exactamente alguien en quien puedas confiar”, indicó.

“Eso por supuesto significaba que ideológicamente muchas personas que lo estaban cubriendo, no lo estaban cubriendo a él honestamente”, dijo Bremmer, que aseguró que sus primeras críticas al presidente “fueron instintivos al reaccionar ante el hecho de que este tipo iba a ser un idiota y, francamente, al no comprender a las personas que lo rodeaban, estaba más dispuesto a aceptar eso”.

El experto elogió a los “nombramientos” que realizó Milei para formar su equipo de gobierno, en particular a la Ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, a quien consideró “una persona muy competente, atractiva e inteligente en política”.

“Escuché de muchas personas de diferentes países, países desarrollados, alrededor del FMI, que su nombramiento del asesor económico del expresidente [Mauricio] Macri para la junta directiva del FMI fue extremadamente bien recibido. Se trataba de alguien que era muy respetado en los mercados y significaba que las negociaciones con el FMI probablemente irían bastante bien, y que las reuniones que Milei tuvo con [Kristalina] Georgieva fueron muy fuertes, estaban muy comprometidos y él estaba dispuesto a escuchar sobre (...) lo que el gobierno argentino necesitaba hacer económicamente”, señaló.

Finalmente, Bremmer precisó que los “costos de enderezar la economía argentina” implican “una caída de los ingresos reales, lo que ha llevado a una desaceleración del consumo y el crecimiento económico, una caída de los niveles de vida y un aumento de la pobreza” y que la situación del país “va a empeorar”.

Aún así, “la aprobación del gobierno, por ahora, dado todo lo que he estado diciendo, es en realidad sorprendentemente firme, especialmente si miramos los estándares argentinos históricamente. ¿Podrá continuar con esto? No hay duda, es una vara muy alta y esa vara alta que no sólo se debe a que la oposición peronista todavía está ahí y no quieren que sea visto como un éxito histórico, sino también porque económicamente, esto será difícil para casi cualquiera”, dijo.

“No hay duda de que durante sus primeros meses en el gobierno, este tipo merece respeto por lo que realmente ha podido lograr”, opinó Bremmer. “No es que tenga un problema con que a Milei le vaya bien, me encantaría que le fuera bien. Me encantaría que el pueblo argentino tuviera éxito y saliera de la corrupción y de las políticas económicas devastadoramente pobres que han experimentado durante décadas. (...) Si Milei es el tipo que cambia eso, no tiene nada más que apoyo de mi parte”.

