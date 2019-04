La sociedad se volvió más desconfiada de los pilares tradicionales del país, en el pasado valorados

SANTIAGO, Chile.- Dejaron de ser hechos aislados, fenómenos subyacentes, y la revelación de una serie de casos de corrupción confirmó la sensación: la solidez institucional chilena sufrió una merma que golpea a la sociedad chilena.

Una por una, las principales instituciones fueron sacudidas por una crisis de confianza. Al ya reconocido trance de la Iglesia Católica por los casos de pedofilia, se sumó un sonoro escándalo en la fuerza policial de Carabineros, cuya imagen intachable se destiñó tras revelarse un fraude de 38 millones de dólares, el más grande de la historia de Chile, y por el que se investiga a más de 100 funcionarios.

Los cuestionamientos también involucran al Ejército, protagonista de su propio papelón tras la caída del excomandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba. El líder militar dirigió la institución entre 2010 y 2014 y hoy está detenido tras ser acusado de malversación de caudales públicos por cinco millones de dólares, vinculados con el uso de gastos reservados de la institución.

No es todo. Porque si algo faltaba para que el panorama se enturbiara aún más, las dudas recaen sobre el Poder Judicial y una trama de corrupción inédita desde que se implementó la reforma procesal penal en 2000. Tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua fueron suspendidos por un eventual tráfico de influencias y uno de los magistrados fue imputado por prevaricación y enriquecimiento ilícito.

¿Más? El manto de dudas que aún cubre al propio Congreso chileno. En ese lugar enclavado en Valparaíso, hace cuatro años eclosionó con fuerza el tema del financiamiento ilegal de la política, pero hoy reina la tranquilidad y los implicados aparecen purgando condenas menores tras haber negociado salidas alternativas.

"En el caso chileno ha habido el despertar de un fenómeno que estaba oculto. Hubo mucho tiempo en que la prensa no cuestionó el poder y con el crecimiento institucional se normalizaron muchas prácticas irregulares, que finalmente dieron cuenta de que había problemas más gruesos. En Carabineros, de hecho, el fraude se arrastraba desde hace diez años", dice Alberto Precht, director ejecutivo de la ONG Chile Transparente.

"Hay nuevos riesgos de corrupción que han ido creciendo. Hay una mayor prevalencia del narcotráfico y Chile ya no solo es un pasadizo, sino que también se consumen drogas caras. Y hay una proliferación de otros fenómenos, como no querer reconocerse como un país que tiene problemas de corrupción; quizá no sistémica, pero sí una corrupción de la que la institucionalidad tiene que hacerse cargo", agregó.

En enero pasado, Transparencia Internacional reveló los resultados del informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que dio cuenta de la baja de Chile.

Según ese estudio, Chile pasó de la 26» a la 27» posición y se situó en el cuarto lugar dentro del ranking del continente, detrás de Canadá, Estados Unidos y Uruguay, aunque bastante mejor posicionado que la Argentina, que se ubicó 16».

"En el contexto regional y en comparación con otros países, Chile aún está bien situado en términos de corrupción, pero la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones está seriamente dañada. Por mucho tiempo nos tratamos de autoconvencer de que todo funcionaba bien y de que no éramos corruptos. E esa vanidad atentó contra la autoestima nacional y ahora que aparecen los escándalos nos sentimos burlados y engañados", dice Benito Baranda, presidente ejecutivo de la fundación América Solidaria.

Los casos de corrupción también han golpeado a otras entidades. Si bien no las más tradicionales, sí con alta notoriedad pública.

Esta semana los medios chilenos destacaron el escándalo de la Iglesia Evangélica, de gran arrastre en los sectores populares y con una presencia del 16% en la población chilena. Sobre su líder, el obispo Eduardo Durán, existe una investigación e impugnaciones de todos los sectores por su abultado patrimonio.

Los municipios también se vieron envueltos en polémicas. En La Florida, uno de los distritos más grandes de Santiago, el alcalde Rodolfo Carter fue suspendido un mes por "errores e incoherencias en el manejo financiero".

