Impuestos, subsidios y presupuesto: los principales desafíos económicos que enfrentará el gobierno de Lula en Brasil

RIO DE JANEIRO.- El recién electo presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentará una situación fiscal “desastrosa” y deberá reorganizar económicamente el país. El primer paso deberá ser la negociación de un presupuesto compatible con los gastos ya previstos, como el pago de un subsidio de 600 reales (115 dólares), evalúa José Alexandre Scheinkman, profesor de economía de la Universidad de Columbia.

Los desafíos son muchos e incluyen la definición de un nuevo ancla fiscal que reemplace el techo de gasto, la regla que limita el crecimiento del gasto público. El economista también recomienda que el nuevo gobierno lleve a cabo una reforma tributaria, un tema clave en la percepción de los inversionistas.

Pero la reacción de los inversores a la elección también hace explícita la valoración de que el nuevo gobierno puede convertirse en una potencia verde. El avance de la deforestación en la Amazonia se estaba convirtiendo cada vez más en una amenaza para las exportaciones de productos brasileños y las inversiones en el país.

Son propuestas complejas para un gobierno elegido por un estrecho margen y que afrontará un Congreso con un perfil más alineado al del actual presidente.

-¿Cómo evalúa la reacción del mercado ante el resultado? ¿Qué se está teniendo en cuenta?

-La llegada de Lula es muy positiva para Brasil. El país tiene una gran oportunidad en el tema climático, con Brasil pudiendo convertirse en una potencia verde. Es una reducción de riesgo para la agroindustria. La destrucción climática que está ocurriendo en la Amazonia tendría, en un plazo no demasiado largo, un efecto sobre el régimen pluviométrico del Medio Oeste brasileño. Y el resto del mundo entiende la importancia de la Amazonia y parecía dispuesto a poner trabas a las exportaciones brasileñas para intentar cambiar la actitud del gobierno, que ya no debería estar en el horizonte. El costo de una impugnación (a la demanda) hubiese sido alto desde el punto de vista económico. Hubiese estropeado muchas cosas. Si, de hecho, la ausencia de un desafío se hace evidente, eso hace que cualquier inversor se sienta más tranquilo.

-¿Cuál es el marco fiscal que se encontrará el nuevo gobierno? ¿Y qué debería ser una prioridad ahora?

-El gobierno de Lula se encontrará con una situación fiscal realmente desastrosa. Es ese término que se usó cuando el PT llegó al poder, después del gobierno de FH (Fernando Henrique Cardoso), de herencia maldita. Esa vez era mentira, ahora es verdad. Eso es lo que debe orientar la política del gobierno en el corto plazo, cómo se reorganiza económicamente Brasil. El presupuesto falso que estableció el gobierno no es un buen punto de partida. De alguna manera, habrá que pensar en un presupuesto que sea factible, que incluya gastos que ya están planificados. Ambos candidatos prometieron que el subsidio de 600 reales continuaría, pero la verdad es que eso no está en el Presupuesto que el gobierno de Bolsonaro envió al Congreso. Este es solo un ejemplo. Hay una falta total de inversión en educación y salud. Nuestras universidades están completamente desatendidas.

-¿Y qué hay del reemplazo del techo de gasto?

-El techo fiscal funcionó razonablemente bien, pero fue un desastre. Las violaciones al espíritu del techo se han producido desde (la propuesta de reforma constitucional de los) precatorios y continuaron con el Presupuesto Secreto y otras reformas. El año que viene no vamos a retomar la regla fiscal que teníamos antes del lío con Bolsonaro. Países como Chile tienen la regla de que cuando la economía va bien, el gobierno acumula superávit. Luego, cuando la economía se ralentiza, (los recursos) se pueden gastar.

-¿Qué reformas puede llevar a cabo el nuevo presidente en el próximo año?

-Además de crear algún marco fiscal, Brasil debería intentar simultáneamente una reforma tributaria. Una reforma tributaria sería muy útil para Brasil. Una reforma, en la línea de la que se está formulando en el gobierno de (Michel) Temer, aumentaría mucho la eficiencia de la economía brasileña. La economía brasileña tiene reglas tributarias que son realmente locas. La regla en el resto del mundo es que tienes el impuesto al valor agregado más uniforme posible. Y en Brasil, el impuesto no es principalmente sobre el valor agregado, y hay otras excepciones. Todas estas reglas distorsionan las opciones de los inversores. Hoy se tiene un trato diferenciado del servicio y del producto. El gobierno tiene que pensar cuando está proponiendo reformas qué apoyo tendrá en el Congreso.

-El gobierno de Bolsonaro no ha avanzado en privatizaciones al ritmo esperado, aunque ha aprobado marcos regulatorios. ¿Se pueden revisar las acciones?

-La privatización de Eletrobras fue mal hecha, principalmente por la idea de llevar plantas de gas a lugares que no tienen gas ni demanda. Se creó un marco para el saneamiento, un área que no funcionó bien. Es muy difícil para ellos tratar de revertir. Como dijo Lula, heredará grandes problemas del gobierno de Bolsonaro. Me sorprendería mucho si se cambiara este marco de saneamiento. Se puede mejorar.

-¿La estrecha victoria y el perfil del Congreso afectarán el comportamiento del gobierno?

-Se eligió un mal Congreso. La pandilla del presupuesto secreto ganó posiciones. Esto hace que sea más difícil de gobernar. Se requerirá mucha habilidad del presidente para gobernar y aprobar propuestas que tengan sentido para la economía brasileña.

