En el marco de la investigación abierta contra el expresidente de Jair Bolsonaro y sus aliados por una trama golpista en Brasil, la policía federal brasileña tiene bajo la mira al empresario argentino Fernando Cerimedo, uno de los cerebros de la campaña de Javier Milei. “La causa es una persecución política, ideológica”, aseguró hoy el experto en marketing digital.

El consultor político del Presidente es uno de los citados en la decisión firmada por un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño que autorizó el jueves pasado decenas de allanamientos y cuatro arrestos, en la megaoperación llamada “Tempus Veritatis” para reunir elementos en la investigación por intento de golpe de Estado. “Es una embestida personal que ni siquiera tiene que ver Lula [da Silva], quien ni debe estar enterado de lo que está pasando. Esto es [el juez del STF] Alexandre de Moraes, que estuvo enfrentadísimo con [Jair] Bolsonaro desde hace muchos años”, consideró Cerimedo, en diálogo con Radio con Vos.

Fernando Cerimedo, que trabaja para Javier Milei en la estrategia de redes

Los investigadores apuntan contra una organización criminal, dividida en varios núcleos, que se encargó de diseminar desinformación sobre un presunto fraude en las presidenciales de 2022 en Brasil para invalidar la ajustada victoria del presidente Lula da Silva ante Bolsonaro y así “viabilizar y legitimar” una intervención militar que mantuviera al ultraderechista en el poder.

El empresario argentino, cercano al clan Bolsonaro, fue identificado como miembro del “núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral”, uno entre los varios que se dividieron tareas como la cooptación de militares para fines antidemocráticos, según consta en la decisión firmada por el juez del STF Alexandre de Moraes, a quien ahora Cerimodo acusa de una embestida personal.

“No hablamos de fraude [en las elecciones brasileñas], hablamos de anomalías” , dijo, y siguió: “Lo hicimos con documentación del propio Tribunal Superior Electoral (TSE); se trazó un análisis de comparativa entre máquinas nuevas y viejas que se utilizaron en Brasil en la elección, donde en un centro de votación el resultado había sido completamente distinto según la máquina en la que la gente votaba”.

Cerimodo señaló así que el TSE no habilitó “al ejército a auditor el código fuente de las máquinas, ahí empezó el problema”.

Las campañas en las redes comenzaron y también las movilizaciones a los cuarteles militares, aunque el experto en marketing aseguró que no pidió que la población se traslade al Congreso brasileño ni que cortaran rutas. “Hay muchos videos míos pidiendo que no corten rutas, que no vayan al Capitolio, aunque hubo muchos intentos justamente porque la idea era exigir que entreguen el código fuente”, dijo, y defendió al expresidente: “Bolsonaro nunca hizo declaraciones”.

LA NACION