Irak: a dos días de la llegada del papa Francisco, atacan con cohetes una base de Estados Unidos

BAGDAD.- A dos días de la llegada del papa Francisco a Irak, primer país que visita desde que se decretó la pandemia de coronavirus, hoy al menos 10 cohetes impactaron contra una base militar en el oeste, donde hay alojadas tropas de la coalición que lidera Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el ataque tuvo lugar a las 7.20 y fue dirigido a la base aérea de Ain al-Asad, en Anbar. Las primeras versiones indican que pese a que no causó pérdidas significativas, sí provocó la muerte de un contratista civil de la coalición internacional antijihadista a causa una crisis cardiaca.

Esta es la primera respuesta que se conoce luego de que Estados Unidos atacara la semana pasada objetivos de una milicia vinculada a Irán en la frontera entre Siria e Irak. El bombardeo respondió a una serie de asaltos contra la presencia estadounidense, incluido uno que mató a un contratista filipino de la coalición fuera del aeropuerto en la ciudad de Irbil, norte de Irak.

Ahora la sucesión de ofensivas aviva el temor a que se repita la escalada registrada el año pasado y que terminó con el operativo estadounidense que mató al general iraní Qassim Soleimani junto al aeropuerto de Bagdad.

La base afectada fue la misma a la que Irán lanzó una ronda de misiles en enero de 2020, en represalia por la muerte de Soleimani. Docenas de militares estadounidenses sufrieron conmociones cerebrales en ese ataque.

El año pasado las tropas estadounidenses en Irak redujeron de forma considerable su presencia, durante el mandato del presidente Donald Trump. Las fuerzas se retiraron de varias bases y se concentraron principalmente en Ain al-Asad y Bagdad. Pero para frustración del republicano, en su mandato la Zona Verde, donde se encuentra la embajada estadounidense, sufrió ataques frecuentes.

Soldados de EE.UU. en Irak Mikki L. Sprenkle - DPA

No se baja

Tras conocerse la noticia del atentado, y luego de que varias voces se alzaran para recomendarle que no viajara, esta mañana Francisco afirmó que no puede cancelar la visita porque no puede desilusionar a la gente que lo espera.

El Papa dijo que pese a la tensión militar irá a Irak, país al que Juan Pablo II no pudo ir en 2000 por la ruptura en las conversaciones con el gobierno del entonces líder Saddam Hussein, porque “no se puede defraudar a la gente por segunda vez”. Al final de su audiencia general, pidió oraciones para que la visita “se lleve a cabo de la mejor manera posible y produzca los frutos deseados”.

“La gente de Irak nos está esperando. Esperaban a San Juan Pablo II, a quien no se le permitió ir. La gente no puede ser defraudada por segunda vez. Oremos para que este viaje se pueda realizar bien”, pidió.

En su viaje Francisco visitará Ur, lugar de nacimiento del profeta Abraham, venerado por cristianos, musulmanes y judíos, y se reunirá con el principal clérigo musulmán chiíta, el gran ayatolá Ali al-Sistani, de 90 años.

Se desplegarán alrededor de 10.000 efectivos de fuerzas de seguridad para proteger al Papa, quien probablemente viajará en vehículos blindados. Además la cantidad de personas que podrán verlo es limitada debido a las restricciones por el coronavirus.

Agencias Reuters, AFP y AP

LA NACION