Isla de Pascua: denuncian “daños irreparables” tras los incendios en Rapa Nui

Más de 100 hectáreas consumidas por las llamas, viviendas amenazadas e incluso algunos moais completamente calcinados, son parte de las consecuencias que dejaron los dos incendios forestales que se registraron en Rapa Nui.

El siniestro más grave dañó de forma “irreparable” el cráter del volcán Rano Raraku, donde se calcula que hay unas 400 de estas estatuas monolíticas y donde se encuentra la cantera en la que se fabricaban los moais. El catastro de los efectos de las llamas aún no está terminado, por lo que todavía no se tiene claridad total de la afectación patrimonial de los incendios.

La delegada presidencial provincial de Rapa Nui, Juliette Hotus, indicó que la mayoría de la emergencia está controlada. “Lo que estamos viviendo en Rano Raraku es una tragedia sin precedentes para nuestro patrimonio material y natural”, sostuvo.

Según dijo, “necesitamos más voluntarios de Bomberos, mujeres y hombres capaces de enfrentar incendios como este. Necesitamos que se motiven a servir a su tierra y defenderla de quienes quieren verla quemada. Hago un llamado también a la subcomisión de la Codeipa para que nos unamos y podamos entregarles de forma prioritaria un terreno a Bomberos donde puedan entrenar a estos voluntarios. Debemos hacer nuestra parte para estar preparados para eventos tan devastadores como este”.

El informe de daños está siendo desarrollado por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), que en su último reporte concluyó que “hay afectación patrimonial directa sobre zona extensa y varios moai del área interior del cráter del volcán Rano Raraku. En el sector exterior de la cantera (sitio de visitación) hay afectación parcial sobre estructuras patrimoniales ya que la ruta de tránsito de turistas actuó como cortafuegos y ayudó a que el incendio no se propagara más”.

Para continuar con las indagatorias, se espera un sobrevuelo con dron, a fin de tener mayor claridad del área afectada por las llamas. Al respecto, la subsecretaria del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, Carolina Pérez, lamentó “este grave incendio en Rapa Nui en el volcán Rano Raraku, con afectación al Sitio de Patrimonio Mundial. Hace solo dos días, el fuego arrasó más de 100 hectáreas en la isla. Ofrecemos todo nuestro apoyo al alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmuns Paoa”.

Municipio acusa “abandono”

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, afirmó a El Mercurio que “es tremendo, es gravísimo lo que está pasando, sobre todo en nuestro valiosísimo patrimonio. La cantera de los maois, el parque en general se está quemando”. Junto con esto, el jefe comunal denunció “abandono” por parte del Estado y cuestionó que la ayuda llegue después de que ya se produjo el incendio.

“¿Qué ayuda va a ofrecer el Ministerio de las Culturas? Este es un problema de recursos, un problema de seguridad, un problema del Estado ausente. ¿Qué va a hacer el Ministerio de las Culturas, reparar lo irreparable?”, criticó. En ese sentido, Edmunds hizo un llamado “al Estado, al Gobierno que de una vez por todas se tome en serio la planificación para esta isla. Esta isla necesita recursos, necesita que se reenfoquen los recursos. Porque sin recursos qué vamos a hacer”. “La isla estuvo cerrada por dos años y medio sin turismo.

El parque es administrado por una comunidad indígena que no tiene dinero, está en cero, está en quiebra, y esa comunidad tiene un mínimo de personal contratado por la municipalidad, porque no tiene recursos. Y yo estoy esperando que en el Estado en algún minuto ‘atinen’, reaccionen y escuchen lo que les estamos pidiendo: recursos”, complementó.

A su juicio, “teniendo los recursos, tú tienes los guardias, tienes vigilancia, previenes problemas. Pero cuando estás sin ningún recursos, ¿Qué vas a prevenir? Solamente van a improvisar, van a reaccionar, que es lo que está ocurriendo ahora”. Asimismo, Edmunds señaló que las hipótesis que se barajan de los siniestro es que las llamas comenzaron de forma intencional. “En un 99,9% son intencionales. Y como no hay guardias, no hay vigilancia, porque no hay dinero para contratar 24 horas guardia, es lógico que ocurran estas cosas, es obvio”, acotó.

