Israel tilda de “ignorante” a la vicepresidenta de España por su tuit “antisemita” y anuncia una nueva medida

JERUSALÉN.- La crisis diplomática entre Israel y España sigue en escalada. El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, anunció este viernes que decidió “cortar la conexión entre la representación diplomática de España en Israel y los palestinos”, en respuesta a la iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez de reconocer el Estado palestino y a un comentario considerado “antisemita” de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

“Tras el reconocimiento por parte de España de un Estado palestino y el llamado antisemita de la Vicepresidenta del Gobierno español [...], he decidido cortar la conexión entre la representación diplomática de España en Israel y los palestinos y prohibir al consulado español en Jerusalén prestar servicios a los palestinos en Judea y Samaria”, es decir Cisjordania, escribió Katz en español en la red X.

Consultado por la agencia AFP sobre cómo se pondría en práctica dicha medida, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí no respondió por el momento.

En su página web, el consulado general de España en Jerusalén indica que su demarcación abarca dicha ciudad, así como Cisjordania y la Franja de Gaza. La embajada se encuentra en Tel Aviv.

En su texto, también en hebreo e inglés, el ministro Katz arremetió enérgicamente contra el mensaje publicada el miércoles por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno español, ministra de Trabajo y líder de la plataforma de izquierda radical Sumar, partido que integra la coalición de gobierno encabezada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

En un mensaje de video publicado en su cuenta de la red X, Díaz defendió la decisión del gobierno español de reconocer a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo, y cerró el comentario con la frase “Palestina será libre desde el río hasta el mar”.

El reconocimiento del Estado palestino es una cuestión de derechos humanos y legalidad internacional.



Dicha consigna hace referencia a las fronteras de la Palestina bajo mandato británico, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, antes de la creación del Estado de Israel en 1948. Según sus detractores, especialmente el estado de Israel, la frase, empleada entre otros por el grupo terrorista Hamas e Irán, es una incitación a la destrucción de Israel.

El ministro Katz tachó de “llamado antisemita” el eslogan empleado por la ministra Díaz, a la que atacó haciendo una referencia a la historia de España y los siete siglos de dominio musulmán en parte de la península ibérica (711-1492).

“Si esta persona ignorante y llena de odio quiere entender lo que realmente quiere el Islam radical, que aprenda sobre 700 años de dominio islámico en Al Andalus - la España de hoy”, apuntó el ministro, que puso en copia de su mensaje las cuentas en la red X al presidente socialista Pedro Sánchez y al líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo.

“La ‘brillante’ gestión de Sánchez y Yolanda Díaz provoca el agradecimiento de Hamas, de los talibanes e implica el segundo conflicto diplomático de la semana, ahora con Israel. Más respeto por los palestinos e israelíes que sufren y más respeto por la imagen de España”, reaccionó Núñez Feijóo en X. La otra crisis a la que aludió el líder del Partido Popular (PP) es la que abrió Sánchez al retirar a su embajadora en la Argentina después de que el presidente Javier Milei tildara a su mujer de “corrupta” en un evento del partido de ultraderecha Vox en Madrid el fin de semana pasado.

El miércoles, Sánchez anunció que su gobierno reconocerá a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo, en un movimiento diplomático coordinado con Noruega e Irlanda. Tras el anuncio de ese reconocimiento, Israel llamó a consultas a sus embajadores en los tres países.

Este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, anticipó que el gobierno español protestará ante el israelí por la decisión de impedir que el consulado en Jerusalén atienda a los palestinos de Cisjordani, aunque no dio precisiones del alcance de esa respuesta.

En una entrevista en RAC1, Albares también se refirió a las críticas de Israel a Yolanda Díaz, al afirmar que “en el gobierno de España no hay antisemitas” sino que es “un gobierno tolerante, plural, diverso que no acepta ningún discurso de odio, incluido el antisemitismo”.

“Los españoles judíos son una parte fundamental de la población española y por supuesto las actitudes antisemitas no solamente no tienen cabida sino que desde el gobierno de España las combatimos”, ha acotado.

La explicación de Yolanda Díaz

Yolanda Díaz también le respondió al gobierno de Israel que “no es antisemita” y que no sigue la “política del odio”, al subrayar que ella es partidaria de la fórmula de los dos Estados en Medio Oriente y que a eso se refería con el uso del lema “del río al mar”.

“Yo no comparto la política del odio y si es necesario que lo diga, no soy antisemita. Creo creo que es una evidencia (...) pero con todo me remito a que siempre hemos tenido la misma posición, el reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar, que compartan la economía, los derechos y sobre todo el futuro”, señaló en declaración a los medios.

La vicepresidenta también ha señalado que el reconocimiento de Palestina como Estado, que se formalizará el día 28, es algo “histórico” y que “aporta un poquito de esperanza a las gentes que están siendo asesinadas” por la “violencia” y “un quebranto de la legalidad internacional gravísima.

Agencias AFP y DPA

LA NACION