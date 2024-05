España retira definitivamente a la embajadora de Buenos Aires tras la negativa de Milei a disculparse

Escuchar

MADRID.- La tensión sigue en alza entre la Argentina y España tras la visita de Javier Milei a Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, anunció este martes la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso, después de que el gobierno argentino se negara a pedirle disculpas al presidente español, Pedro Sánchez, porque el mandatario argentino tildó de “corrupta” a su mujer.

De esta manera, el gobierno del presidente socialista español da un paso más en la escalada diplomática entre los dos países después de la visita de Milei a Madrid, donde participó de una convención del partido de ultraderecha Vox. Allí, el líder libertario tildó de “corrupta” a Begoña Gómez, la mujer del presidente, Pedro Sánchez. Poco después del anuncio de Albares, Milei tildó de “disparate” la decisión del gobierno español.

“La embajadora se quedará definitivamente en Madrid, Argentina se queda sin embajadora”, dijo Albares tras una reunión del Consejo de Ministros.

Sin la embajadora, María Jesús Alonso, quien ya se fue de la Argentina, la sede diplomática quedará en manos del encargado de negocios.

📺 TV en DIRECTO | José Manuel Albares: "Las instituciones españolas no hacen política a través de 'tweets' ni participan ningún show" https://t.co/T4LrAnfY88 pic.twitter.com/kAY78ezqEU — EL PAÍS (@el_pais) May 21, 2024

“Nosotros no tenemos ningún deseo ni ningún interés en ninguna escalada (...) pero es obligación del gobierno defender la dignidad y la soberanía de las instituciones españolas”, subrayó Albares este martes.

Este es un caso “único” porque “no existen precedentes de un jefe de Estado que acuda a la capital de otro país, para insultar a sus instituciones y para hacer una injerencia flagrante en los asuntos internos”, agregó.

El canciller español agregó que el gobierno analizará “en detalle qué tipo de visita” quiere hacer Milei el 21 de junio a España, cuando tiene previsto regresar para recibir el premio Instituto Juan de Mariana, por su “defensa ejemplar de las ideas de la libertad”, en el marco de su gira por Europa para la cumbre del G-7 en Italia.

Albares había anunciado el domingo la llamada a consultas de la embajadora española y el lunes convocó al embajador argentino, Roberto Bosch, para exigir una disculpa pública de Milei. Pero el gobierno argentino se niega y, en cambio, el presidente argentino reafirmó sus palabras.

El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene durante el acto 'Viva 24' de VOX, en el Palacio de Vistalegre, a 19 de mayo de 2024 A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

La diferencia entre la retirada y la llamada a consultas es que la actual embajadora no volverá a Buenos Aires y cuando la crisis diplomática termine España tendrá que nombrar un nuevo embajador.

Tras el anuncio, Milei dijo que la decisión del gobierno español es “un disparate propio de un socialista arrogante”.

“Los socialistas son capaces de hacer cualquier cosa”, dijo el presidente argentino en una entrevista telefónica con LN+-. “Es un dislate en términos diplomáticos”, agregó.

Además, Milei dijo que no va a retirar al embajador en España, Roberto Bosch. “Si Pedro Sánchez está cometiendo un error mayúsculo, yo no voy a ser tan imbécil de cometer el mismo error”, expresó.

“Hay que explicarle al señor Pedro Sánchez que él no es el Estado, que él no es España y mucho menos su mujer”, dijo, al hacer referencia nuevamente a Begoña Gómez, quien tiene una causa abierta en su contra por presunto tráfico de influencias. Esta mañana, no obstante, la mujer del presidente recibió una buena noticia: la Guardia Civil de España no encontró indicios de ese delito tras la denuncia de una ONG vinculada con la derecha, según el diario El País.

Milei volvió a recordar que Sánchez apoyó públicamente a Sergio Massa en las elecciones presidenciales del año pasado. “Cuando ganamos, no tuvo el decoro de llamarme por teléfono. Parece que la democracia es cuando ganan los rojitos como él. Seguramente debe estar muy contento con Venezuela, con Cuba, con Corea del Norte. Seguro que esos lugares le deben caer bárbaro”, dijo.

“El presidente Sánchez es tan cobarde que para tratar de agredirme mandó a que me agredieran mujeres”, señaló en otro momento, en referencia a las críticas de la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, en su contra la semana pasada. “Como no le funcionó su estrategia de mandar a las mujeres porque no le contesté, salió a agredirme él. Atrás de todo esto está el kirchnerismo”, afirmó.

El lunes por la noche, en una entrevista con TN, Milei ratificó que no le pedirá disculpas a Pedro Sánchez. “No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista. Yo fui el agredido”, sostuvo, al recordar que funcionarios del gobierno español lo llamaron “xenófobo, racista, ultraderechista (...) negacionista de la ciencia, misógino”, además de que un ministro español dijo que Milei “ingería sustancias”.

“Hoy en todo el mundo se habla de los casos de corrupción de la mujer y que él está involucrado en eso, por tráfico de influencias. No solo eso, sino que además como si todo esto fuera poco, apretaron a un juez”, dijo Milei. Y agregó: “¿Quién es el totalitario cuando pone un problema personal para favorecer a un movimiento que tiene intenciones golpistas, como el kirchnerismo”, sostuvo.

Sin embargo, Milei descartó una ruptura de las relaciones entre los dos países. “Eso no se va a romper nunca”, dijo.

Agencias DPA, AFP y diario El País

LA NACION