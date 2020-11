Ivana fue pareja de Donald de 1977 a 1992.

Luego de la derrota de Donald Trump ante Joe Biden en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, la primera esposa del empresario, Ivana Trump, declaró que "a Donald no le gusta perder, así que va a pelear, y pelear, y pelear".

En una entrevista con la revista People, la mujer de 71 años declaró: "Solo quiero que toda esta historia se termine, de una manera o de otra. Realmente no me importa". En relación a sus hijos, Donald Jr, Eric e Ivanka, la exmodelo agregó: "Quiero que puedan vivir vidas normales, no la vida de Washington y todo eso".

Fueron una de las parejas más importantes dentro de la clase alta norteamericana.

Ivana se separó de Trump en 1992 y desde ese momento habló mucho sobre la vida privada del empresario con el que supo formar una de las parejas más conocidas de la alta sociedad estadounidense.

En relación al futuro de Trump, Ivana fue muy clara: "Irá a Palm Beach a jugar al golf y vivir normalmente. Es la mejor elección que podría hacer. Pero primero tendría que aceptar los hechos. Tiene que salir y declarar que perdió. Pero odia ser un perdedor, eso sí que lo sé con certeza. Pero si pierde, pues pierde. Tiene mucho dinero, puede ir a muchos lugares y disfrutar de su vida".