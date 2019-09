Johnson dijo que hay avances y comparó a Gran Bretaña con Hulk

Boris Johnson Fuente: Reuters

En una entrevista, el primer ministro señaló que hay muy buenas conversaciones sobre las cuestiones de la frontera norirlandesa

LONDRES.- Tras una seguidilla de episodios desafortunados a raíz de la discusión sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE), el primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que hubo "enormes avances" hacia un acuerdo con la UE y comparó a Gran Bretaña con el superhéroe Hulk.

"Cuando llegué a este cargo, todo el mundo decía que no era posible ningún cambio en el acuerdo de retirada" de Gran Bretaña de la UE, consideró Johnson en una entrevista a The Mail on Sunday.

"Pero hoy hay una conversación muy, muy buena en curso sobre cómo abordar las cuestiones de la frontera norirlandesa", puntualizó el primer ministro. Y agregó: "Hay enormes avances en curso".

Johnson quiere renegociar con Bruselas el Tratado de Retirada que su predecesora firmó con la UE y que fue rechazado tres veces por el Parlamento británico. Johnson quiere reemplazar la "salvaguarda irlandesa" por "arreglos alternativos", una opción que Bruselas rechaza.

La "salvaguarda irlandesa" es un mecanismo destinado a evitar el retorno de una frontera física entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, país miembro del bloque.

Esta solución sólo entraría en vigencia si, tras un periodo de transición previsto en el acuerdo, Londres y Bruselas no alcanzan un consenso, y crearía un "territorio aduanero único", que incluiría a la UE y a Gran Bretaña.

"Hay mucho trabajo por delante y hasta el 17 de octubre", cuando los líderes de la UE se reunirán para una cumbre final antes de la salida de Gran Bretaña del bloque, dijo Johnson. "Voy a ir a esa cumbre y voy a obtener un acuerdo. Tengo mucha confianza", sostuvo.

Antes de la cumbre, Johnson tiene previsto mantener una reunión mañana en Luxemburgo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el jefe de negociadores de la UE, Michel Barnier, para conversar sobre el Brexit.

Para argumentar su postura, Johnson comparó a Gran Bretaña con el superhéroe Hulk y expresó que el país se fortalecerá después de la definición del Brexit.

"Cuanto más se enoja, más fuerte se vuelve Hulk y siempre escapa, aunque parezca estar fuertemente atado, como es el caso de este país", dijo. "Saldremos el 31 de octubre. Créanme", manifestó.

Sin embargo, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, indicó que la brecha entre Londres y Bruselas seguía siendo "muy amplia", a la vez que Michel Barnier dijo "no tener razones para ser optimista" sobre el acuerdo antes de la cumbre europea.

Agencias AP y AFP