José Mujica anunció que tiene un tumor en el esófago: “La vida es hermosa, pero se desgasta”

Escuchar

MONTEVIDEO.- El expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015), de 88 años, anunció este lunes que tiene un tumor en el esófago. En una conferencia de prensa planteó que el pasado viernes fue al Centro de Asistencia Casmu a hacerse un chequeo médico y le detectaron la enfermedad.

Ante dirigentes, militantes y gente allegada, apuntó: “En mi vida, más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando. Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre, y veremos lo que pasa”.

“Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir”, indicó Mujica.

“Quiero transmitirle a las pibas y pibes que la vida es hermosa, pero se gasta y se cae. El quid es empezar de vuelta cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza. Nadie se salva solo”, lanzó.

“Estoy agradecido y que me quiten lo bailado”, concluyó.

La situación del líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) y del Frente Amplio, según él mismo contó, plantea dificultades para realizarse quimioterapia o de cirugía. Además, el caso plantea mayores compromisos debido a su enfermedad inmunológica previa, desde hace más de 20 años, y que le afecta los riñones.

Con humor, al final de su conferencia, Mujica invitó a los periodistas a hacerle preguntas: “Si tienen alguna pregunta... Pero no soy médico, no tengo ni idea lo que van a hacer los tipos, así que de medicina no pregunten nada”.

Ante consultas de periodistas, dijo sentirse “bastante bien”, pero no sabe “cuándo se apaga la luz”.

José Mujica junto a su esposa, Lucía Topolansky, en la conferencia de prensa en la que anunció que tiene un tumor El País - Uruguay

“Si como algo grueso siento dolor. Dentro de unos días tendré un panorama un poco más claro”, explicó.

Luego reflexionó: “Morirse, hay que morirse. Pertenecemos al mundo de las cosas vivas, y en el mundo de las cosas vivas se nace signados para morir. Por eso la vida es una aventura formidable”.

Historia clínica

En abril de 2021, el expresidente Mujica fue internado de urgencia a causa de lo que, en principio, se pensó era una espina de pescado clavada en el esófago. Luego de realizarse un procedimiento endoscópico se determinó que se trataba de una úlcera causada por algún cuerpo extraño que luego migró al aparato digestivo y no pudo ser hallado, dijo en su momento el doctor Andrés Munyo en rueda de prensa.

Fue dado de alta y regresó a su chacra de Rincón del Cerro, donde debió guardar reposo por algunos días.

La doctora Raquel Pannone, médica personal del expresidente, fue consultada este lunes sobre la salud del exmandatario, pero no precisó cómo seguirá el tratamiento.

“Por ahora no se puede agregar nada. El estudio se hizo el viernes y recién empezamos la evaluación y no sabemos todavía cómo va a seguir. Mucho menos el tratamiento”, dijo la doctora Pannone.

“Ya lo informó él, es su derecho, es un paciente, pero yo no tengo nada más que agregar”, sentenció la profesional. En tanto, detalló que si llegara a requerir un tratamiento oncológico, ella misma será quien coordine el tratamiento junto con los especialistas.

El País/GDA