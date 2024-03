Escuchar

LONDRES.- Kate Middleton, la princesa de Gales, anunció el viernes a través de un video grabado que está recibiendo quimioterapia preventiva después de que le diagnosticaran cáncer tras las pruebas realizadas a partir de una cirugía abdominal programada que le realizaron a mediados de enero.

En un video pregrabado y difundido por la BBC y las redes sociales de la pareja, la mujer del príncipe Guillermo dijo que las pruebas posteriores a la intervención revelaron que se había encontrado cáncer, pero dijo que estaba bien y cada vez más fuerte.

“Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida”, dijo Kate en el video filmado el miércoles.

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, contó la princesa en un video de dos minutos y veinte segundos. No especificó de qué tipo de cáncer se trata.

“Por supuesto, esto fue un gran shock, y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, expresó, en un video en el que se la ve más delgada, sentada en el banco de un jardín.

“Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento”, comentó, en un video que busca poner fin a semanas de especulaciones sobre su salud, ante la falta de información oficial. Mencionó, además, que fue un desafío explicarles a sus tres hijos, Jorge, Charlotte y Luis “de una manera apropiada para ellos” la enfermedad “y asegurarles que voy a estar bien”.

Kate Middleton se había mostrado por última vez en público en Navidad Kin Cheung - AP

“Como les dije a ellos: estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar, en mi mente, cuerpo y espíritu”, dijo Kate en el video, en el que también menciona a su marido, Guillermo, como “una gran fuente de consuelo y tranquilidad”.

“Esperamos que comprenda que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo”, mencionó la princesa hacia el final del video, en el que también envió un mensaje a otras personas que padezcan la misma enfermedad. “No pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”, concluyó.

Kate, de 42 años, pasó dos semanas en el hospital en enero después de someterse a lo que su oficina dijo en ese momento que fue un éxito: una cirugía planificada para una afección no cancerosa pero no especificada.

Agencia Reuters

LA NACION