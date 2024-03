Escuchar

LONDRES.- La princesa de Gales, Kate Middleton, anunció este viernes en un video que padece de cáncer, tras el resultado de unas pruebas de una cirugía abdominal, y que comenzó un tratamiento de quimioterapia.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre su estado de salud.

¿Qué dijo Kate sobre su dolencia?

En su mensaje, Kate reveló que “las pruebas realizadas tras la operación revelaron la presencia de cáncer”. La princesa de Gales, de 42 años, se sometió a una cirugía abdominal programada el pasado 16 de enero en la Clínica de Londres. “En ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa”, dijo Kate en el video. En ese momento, la Casa Real no especificó por qué habían operado a la princesa, pero descartó que se tratara de un cáncer.

Kate estuvo internada dos semanas y se anunció oficialmente que no participaría de actos públicos por lo menos hasta después de Pascua, lo cual disparó todo tipo de especulaciones sobre su estado de salud.

¿Qué tipo de pruebas se realizaron?

No se divulgaron detalles, pero las pruebas de diagnóstico del cáncer pueden incluir análisis de sangre, escáneres y biopsias.

¿Qué se sabe del tratamiento?

En su mensaje personal, la princesa dijo que su equipo médico le había aconsejado someterse a un tratamiento preventivo de quimioterapia.

Con eso se busca detener la reproducción de las células cancerosas, lo que impide que crezcan y se propaguen por el organismo. Kate declaró en su mensaje de video que se encuentra “en las primeras fases” del tratamiento. La decisión sobre cuándo podría terminarlo dependerá del consejo médico. No se precisó qué tipo de cáncer padece la princesa.

Camila Parker Bowles, el rey Carlos III y los príncipes William y Kate Middleton se mostraron muy unidos durante el último año (Foto: Instagram @theroyalfamily)

¿Cómo se encuentra Kate?

La propia princesa dijo que los dos últimos meses han sido “increíblemente duros” para ella y su familia, pero que está de buen humor y centrada en recuperarse.

“Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a Jorge, Charlotte y Luis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, dijo, en referencia a sus tres hijos, de 10, 8 y 5 años. “Como les he dicho a ellos: estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar, en mi mente, cuerpo y espíritu”.

¿Cómo fue el anuncio?

El video de Kate Middleton, de una duración de dos minutos y veinte segundos, fue grabado el miércoles en Windsor y difundido este viernes por sus cuentas oficiales en las redes sociales. “Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerle personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía”, comienza el video, en el que dice que “esto fue un gran shock” para toda su familia.

Carlos III y su mujer, Camilla, tras salir de la Clínica de Londres Alberto Pezzali - AP

¿Qué se sabe del diagnóstico de Carlos?

El rey Carlos III también fue diagnosticado con cáncer, en su caso, el mes pasado. El Palacio de Buckingham dijo que durante el procedimiento del rey para un agrandamiento benigno de la próstata en enero -en la misma clínica donde estaba internada Kate- se observó un “cuestión de preocupación separada”. Otras pruebas de diagnóstico identificaron una “forma de cáncer”, dijo el palacio. Tampoco precisaron de qué tipo de cáncer se trataba.

LA NACION