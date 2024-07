“La bala pasó por su oreja”: el hombre que predijo el intento de asesinato de Donald Trump hace cuatro meses

Escuchar

WASHINGTON.- En medio de la conmoción generada por el reciente intento de asesinato contra Donald Trump, ha resurgido un video de Brandon Biggs, un profeta cristiano que predijo este evento hace cuatro meses. El video, subido a YouTube en marzo de 2024, acumuló casi un millón de vistas este fin de semana y se está viralizando rápidamente en todas las redes sociales.

Brandon Biggs, conocido por su fervor religioso y visiones proféticas, afirmó en una entrevista en marzo con el pastor Steve Cioccolanti en su canal de youtube: “Dios me dijo que no he terminado con América. Vi un intento de asesinato en su [Donald Trump] vida, esta bala pasó por su oreja y llegó tan cerca de su cabeza que le rompió el tímpano, y vi que cayó de rodillas durante este tiempo y comenzó a adorar al Señor”.

La predicción de Biggs no solo mencionaba el atentado, sino que también vaticinaba un cambio en la actitud espiritual de Trump y un eventual triunfo en las elecciones presidenciales. “También vi a Donald Trump realmente encendido por Jesús y lo vi ganando la presidencia”, añadió en su declaración.

Además, Biggs también predijo un colapso económico en Estados Unidos tras las elecciones presidenciales. “Vi una gran crisis económica poco después, que será la peor en la historia del país. El Señor me dijo que sería un gran tiempo oscuro”, declaró.

El atentado ocurrió el sábado pasado durante un mitin en Butler, Pensilvania, cuando un hombre de 20 años, identificado como Thomas Matthew Crooks, disparó contra Trump, hiriéndolo en la oreja. Trump fue rápidamente escoltado fuera del escenario por el Servicio Secreto, mientras los asistentes quedaron conmocionados. El atacante fue abatido por los agentes en el lugar.

Minutos después del atentado Biggs emitió un video en vivo titulado “Sucedió...” en su canal de YouTube, “Last Days” -que tiene 171.000 suscriptores- reafirmando que predijo el atentado a Trump y que se “vienen tiempos oscuros”.

“Este fue otro ejemplo de lo que les advertí que iba a venir, les dije que recemos por él, sabía que estaba en peligro”, dijo, en un video que dura 17 minutos filmado dentro de una camioneta BMW, y en el que predice otra serie de eventos como erupciones de volcanes en Italia o el auge de la criptodivisa.

“Lo que pasó es exactamente lo que vi”, dice Biggs “vi sangre en su rostro y una bala rozar su oreja durante un mitín. Esto acaba de pasar, por eso estoy alterado”.

El dueño del canal donde se transmitió el video original de la predicción es Steve Cioccolanti, un pastor cristiano, autor y destacado creador de contenido en YouTube, donde ha acumulado más de 50 millones de vistas. Es el pastor de Discover Church en Melbourne, Australia, y ha escrito varios libros que han sido bestsellers en Amazon, incluyendo “Trump’s Unfinished Business” y “Scam Proof Your Life”

Debido a la viralización de sus videos, el canal de Brandon Biggs ha recibido millones de vistas en los últimos días, y su bandeja de entrada se ha visto abrumada por la cantidad de correos electrónicos recibidos. En un intento de LA NACION por contactarlo, se recibió una respuesta que decía: “Debido a la cantidad de correos electrónicos que recibimos y a la falta de personal, no podemos responder a todos los mensajes.”

