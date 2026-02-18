La batalla de China para ganarle la pulseada a la contaminación

Aunque queda mucho por hacer, el país asiático libra la batalla contra la contaminación con muy buenos resultados

Hace 15 años, las orillas del río Liangma de Pekín estaban cubiertas de contaminación y vacías en el invierno, pero las cosas han cambiado mucho y ahora casi todas las mañanas hay familias o jubilados haciendo ejercicio.

Es el resultado de una campaña a favor de políticas como trasladar las fábricas y promover vehículos eléctricos, para hacer más respirable una de las ciudades con peor calidad de aire del mundo.

Los niveles de contaminación en muchas ciudades chinas aún superan los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque han caído fuertemente en los últimos años, de acuerdo con lo publicado por la agencia AFP.

