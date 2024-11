La ciudad de Dinamarca diseñada para todo esté disponible a cinco minutos caminando

El antiguo puerto industrial de Copenhague está planificado para que todo, desde escuelas y zonas de juego hasta empresas y espacios recreativos, sea accesible en cinco minutos. Mientras navegaba por los canales de la capital de Dinamarca en el verano boreal de 2023, mi guía me señaló Nordhavn, el que fuera barrio industrial de la ciudad, y afirmó con entusiasmo que se convertiría en la nueva urbe más cool de Europa.

Desde el barco, no podía ver mucho más allá de unos pocos edificios residenciales y un montón de maquinaria de construcción gigante, pero, como arquitecta, me interesaba saber más. Así que, 12 meses después, volví a Dinamarca y me dirigí de nuevo a Nordhavn, a solo 15 minutos en metro de la estación central de Copenhague.

Esta vez, de pie en Århusgadekvarteret, el núcleo del nuevo desarrollo, pude ver relucientes edificios de apartamentos, espacios de oficinas de alta gama y un paseo marítimo lleno de cafeterías a lo largo del antiguo puerto industrial. Decenas de personas estaban tumbadas sobre coloridas toallas de playa esparcidas por la costa, disfrutando del sol escandinavo de verano.

Era una escena tranquila y serena, sin el caos matutino de los viajeros que estaba acostumbrada a ver en ciudades de todo el mundo. Y eso es porque Nordhavn fue diseñado específicamente para hacer la vida más fácil.

“Aunque parece un distrito moderno, es la primera ‘ciudad de 5 minutos’ del mundo”, explicó mi guía, Bente Hoffman, de la empresa de viajes culturales inmersivos Slow Tours. “Cuando el proyecto esté terminado, todo lo que necesitás estará a 400 metros a pie”.

Diseñada para ser cómoda

La sostenibilidad y la habitabilidad son la base de este barrio antaño industrial Shalbha Sarda

El desplazamiento es uno de los mayores retos de la vida moderna, por el tiempo que le añade a la rutina diaria. Nordhavn (oficialmente un distrito de Copenhague, pero que se describe como ciudad por su escala y alcance) fue diseñada para que todo esté al alcance en cinco minutos.

Está sentando las bases para un mundo en el que los residentes puedan hacer ejercicio por la mañana antes de caminar hasta la oficina, almorzar en una cafetería agradable, darse un baño rápido en el puerto y llegar a casa a tiempo para llevar a los hijos al parque infantil, todo antes de disfrutar de una cena acogedora a la luz de las velas en casa. Imaginate hacer todo esto sin conducir de un punto a otro y sin sentirse agotado, y poder repetirlo todos los días sin generar emisiones de carbono.

El amanecer en Nordhavn muestra el contraste entre un distrito residencial nuevo y el antiguo puerto Getty Images

“Estamos creando un barrio que satisfaga las necesidades cotidianas y las ocasiones especiales”, explicó Peter Bur Andersen, arquitecto de BRIQ Studios que desempeñó un papel crucial en la zonificación de Nordhavn.

“Todo está a una distancia que se puede recorrer a pie o en bicicleta, lo que minimiza la necesidad de desplazarse. La zona también promueve un estilo de vida prácticamente sin autos, conectado por carriles bici y el metro”.

Experimento único

Copenhague es actualmente la Capital Mundial de la Arquitectura de la Unesco (hasta 2026) y en toda la capital danesa se estuvieron gestando soluciones innovadoras para una vida inteligente: desde Paper Island, diseñada para centrarse en espacios públicos y viviendas para todos los grupos de ingresos, hasta Carlsberg City District, construido sobre cuatro pilares de la producción de cerveza: ciencia, innovación, arte y cultura. Sin embargo, el concepto de ciudad de cinco minutos de Nordhavn es único.

Si bien existen algunas ciudades de 10 minutos en desarrollo en todo el mundo, incluida una en Seúl, Corea del Sur, el concepto único de Nordhavn es el proyecto de desarrollo urbano más ambicioso en Escandinavia.

También es el único distrito urbano nuevo en cualquier parte del mundo que recibió una certificación de oro por sustentabilidad del Consejo Alemán de Construcción Sostenible, o DGNB (la red más grande de construcción sostenible en Europa), según Andersen.

Cada edificio construido debe considerar su impacto social, económico y ambiental Getty Images

En Nordhavn, la sostenibilidad implica mucho más que reducir el consumo energético. Cada edificio se construye teniendo en cuenta su impacto social, económico y medioambiental. Por ejemplo, el Big Bio Cinema, el teatro más nuevo de la ciudad, está construido con materiales reciclables, como aluminio, por si alguna vez fuera necesario demoler el edificio.

Según Andersen, la inclusión social y económica fue el eje central de toda la planificación. “Es importante recuperar lo que funcionó bien en el pasado”, afirma. “Solíamos tener carnicerías, artesanos, panaderías y queserías, esa diversidad en los encuentros cotidianos. La ciudad del futuro debería combinar espacios recreativos, culturales y comerciales, todos ellos fácilmente accesibles dentro del barrio”.

Pero, hasta hace relativamente poco, nadie habría considerado vivir en este distrito que antaño era industrial. Irshia Nasreen, una ingeniera nacida y criada en el centro de Copenhague, dice: “Cuando buscaba un nuevo barrio para mudarme fuera del centro de la ciudad, nunca pensé que me mudaría aquí”. Bente añade: “No pensé que haría paseos turísticos en Norhavn. No había nada que ver”.

Nordhvan ha sido diseñado para que sea más fácil caminar, andar en bicicleta o utilizar el transporte público que conducir Shalbha Sarda

Al fin y al cabo, durante siglos, Nordhavn fue un puerto franco lleno de barcos de carga, silos de grano y contenedores de metal. Los edificios que existían eran almacenes y estructuras industriales de transporte marítimo.

En 2008, se celebró un concurso para crear un barrio sostenible para el futuro de Copenhague: se presentaron 179 propuestas y un grupo de cuatro firmas de arquitectura, COBE Architects, Sleth, Rambøll y Polyform, resultaró ganador.

Las empresas diseñaron una zona urbana de “movilidad blanda”, donde es más fácil caminar, ir en bicicleta o utilizar el transporte público que ir en auto; y pusieron en el centro de su diseño la idea de espacios híbridos, algo que “evita la creación de espacios sin vida y fomenta la comunidad entre residentes, empleados y visitantes”, según Andersen.

Por ejemplo, en Nordhavn, un aparcamiento de varias plantas podría tener un gimnasio en su tejado; un edificio de apartamentos podría incluir un restaurante público; y un hotel podría albergar una tienda conceptual.

Proyecto en desarrollo

Los edificios han sido diseñados como espacios multifuncionales para fomentar la comunidad Shalbha Sarda

Aunque el proyecto de Nordhavn no estará terminado completamente hasta 2060, se está desarrollando en islotes (pequeñas islas), con zonas clave como Nordø y Århusgadekvarteret, llenas de vida, repletas de residentes y turistas. En 2020 se inauguró una ampliación del metro hasta Nordhavn y Orientkaj, que proporciona un fácil acceso desde el centro de la ciudad.

Mientras Hoffman y yo caminábamos por Nordø, admiré el ingenio de utilizar edificios que antes eran modestos para crear destinos elegantes. Audo House, un almacén de 1918, es ahora un hotel boutique, una tienda conceptual y una cafetería.

Al otro lado de la calle, el supermercado de alimentación MENY fue en su día una fábrica de armas. Debido a que el edificio está protegido, MENY tuvo que utilizar las mismas paredes, ventanas y techos que la antigua fábrica de armas de la Segunda Guerra Mundial para crear lo que ahora es un mercado de alimentación futurista.

Cerca de allí, la superficie de acero en bruto de The Silo todavía recordaba su época como silo de cereales, pero ahora se ha transformado en un lujoso edificio residencial de 17 plantas con un restaurante público. “La belleza de Nordhavn reside en la combinación de arquitectura antigua y moderna”, afirma Hoffman. “La sostenibilidad también consiste en preservar el pasado, reutilizando edificios antiguos para un uso moderno”.

Nasreen se mudó a Nordhavn en 2023 y afirma que el entorno tranquilo y sin autos transformó su estilo de vida. “Me encanta caminar por aquí”, afirma. “Después de vivir en el centro de la ciudad durante 40 años, no oír el zumbido de los vehículos es refrescante. La proximidad del agua a todas las zonas residenciales da una sensación de paz y aire fresco”, relata.

“Mi sobrino está asombrado por el hecho de poder nadar en el puerto, volver andando a casa para ducharse y luego volver a la costa para disfrutar de un café en una cafetería genial. ¿No es increíble?”. Añade: “Trabajo desde casa y, cuando necesito un cambio de aires, voy a The Audo House. Es un espacio multifuncional, así que veo turistas registrándose en el hotel y gente comprando arte y muebles mientras yo tomo un café en su cafetería una tarde de invierno”.

A principios del siglo XX, cuando el legendario diseñador danés Arne Jacobsen dijo “la arquitectura no consiste solo en crear edificios; consiste en dar forma al entorno y mejorar la vida de las personas”, era apenas una teoría. Un siglo después, Hoffman guía a diseñadores y arquitectos curiosos como yo en recorridos a pie por Nordhavn.

Con tanta curiosidad como yo, y quizás con la misma intención, buscan respuestas a la pregunta: ¿puede la arquitectura ser una de las claves para crear un entorno urbano más feliz? Para Nasreen y muchos otros que viven en Nordhavn, la respuesta es un rotundo sí.

*Por Shalbha Sarda

Por BBC Mundo

BBC Mundo