Cuál es el lugar que ofrece la mejor calidad de vida del mundo

Escuchar

A la hora de emigrar a un nuevo país para obtener mejores oportunidades y rehacer su vida, la calidad de vida es un aspecto fundamental a tener en cuenta antes de pagar el pasaje de avión. Para facilitar la búsqueda, US News and World Report publicó la lista de los mejores lugares con ese punto. Un país europeo obtuvo el primer puesto.

Para la clasificación, la empresa global WPP y la Wharton School de la Universidad de Pensilvania realizaron encuestas a 17.000 personas entre los meses de marzo y mayo. Los países seleccionados tuvieron un buen puntaje en los atributos de:

Asequibilidad

Mercado laboral

Estabilidad económica

Favorable para la familia

Igualdad de ingresos

Estabilidad política

Seguro

Educación pública

Salud pública

Dinamarca obtuvo el primer puesto

En 2023, Dinamarca logró alcanzar el cuarto puesto en la lista de los países con mejor calidad de vida. Este año, consiguió subir al primer puesto junto a la subcategoría de propósito social.

Dinamarca obtuvo el primer puesto en calidad de vida

De acuerdo con la revista estadounidense, el país europeo se destacó por ofrecer servicios sustanciales como atención médica y educación superior gratuita, logrando así una “increíble movilidad social”. Si bien sus habitantes pagan los impuestos más altos del mundo, los daneses consideran que es más importante apoyar el bien común para prosperar.

Elliot Davis, reportero de US News and World Report, le comentó a CNBC Make It: “Dinamarca es un país que, en general, obtiene buenos resultados en las subclasificaciones en áreas como educación, atención médica, estabilidad política, estabilidad económica y más. Es visto como un lugar que brinda muy buenos servicios a sus ciudadanos y una alta calidad de vida a sus residentes”.

El puente Dronning Louise´s de Copenhague, un lugar elegido para pasear por los amantes de las bicicletas www.skyfish.com - Lugares

No solo obtuvo buenos resultados en su calidad de vida, también alcanzó el segundo puesto entre los países más felices del mundo. De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Felicidad, Dinamarca tiene buenos resultados en cuanto a igualdad social, espíritu comunitario y responsabilidad en el bienestar social. Por último, alquilar una habitación privada en un departamento compartido en una casa cuesta alrededor de US$600.

EL TIEMPO (GDA)