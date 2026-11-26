NUEVA YORK.– Miryang es una ciudad de aproximadamente 100.000 habitantes en Corea del Sur, donde la tasa de fertilidad está por debajo de un hijo por mujer. Su última sala de maternidad acaba de cerrar. Los dos médicos que trabajaban allí tienen 73 y 64 años. Mantener la sala abierta implicaba que estos médicos estuvieran de guardia día y noche, aunque la mayoría de los días y de las noches no había partos que atender. Aún habrá bebés después del cierre. Aún necesitarán atención. Las madres en trabajo de parto serán trasladadas a otro lugar. Y si una emergencia en el camino requiere una cesárea, el personal de la ambulancia puede brindar atención médica, pero no la operación.

Drakotrypa, un pueblo en Grecia, alguna vez tuvo tres escuelas. En la década de 1960, había más de 200 alumnos. Pero tras décadas de baja fertilidad y migración, la última escuela primaria de Drakotrypa cerró en 2025. Algunos exalumnos regresaron para una ceremonia. Otros se unieron por video. Los pocos alumnos finales recitaron un poema de despedida.

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Mujeres llevan a sus hijos en sus bicicletas mientras se dirigen a una intersección cerca de una arena deportiva planeada para usarse durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, el 24 de junio de 2021 Hiro Komae - AP

Uruguay, donde la fertilidad ha caído a unos 1,4 hijos por mujer, se enfrenta a un futuro con más jubilados y menos trabajadores. El gobierno ya gastaba una enorme porción de la economía en pensiones: casi el 10 por ciento del producto interno bruto. Así que el Parlamento elevó la edad de jubilación en cinco años. Fue una pelea. Los sindicatos forzaron una votación a nivel nacional, con la esperanza de revertir el cambio. La reversión fracasó. Ahora, las generaciones más jóvenes de trabajadores del país asumirán más costos de una sociedad que envejece.

La despoblación no es una bendición para celebrar. Es un desafío que debemos afrontar. Y se avecina. En muchos lugares ya hay menos bebés que niños de 5 años, menos niños de 5 años que de 10 años, y menos de 10 años que de 15 años. Esto ocurre en Estados Unidos, y también en la Argentina, Europa, India, Japón y otros lugares.

No hay razón para esperar un auge de nacimientos a la vuelta de la esquina. Las políticas gubernamentales pronatalistas —bonos por bebés, créditos fiscales, subsidios para el cuidado infantil, incluso la coerción— no han producido aumentos en la fertilidad grandes y sostenidos en ningún lugar. Y si, en una generación futura, la gente optara por tener familias más numerosas, eso no resolvería los problemas de hoy. Más niños algún día no cubrirán la necesidad actual de constructores, innovadores, cuidadores o contribuyentes. Es hora de reconocer que el mundo se encamina hacia la despoblación, y de prepararnos para esa realidad.

La primera respuesta es fácil de plantear, aunque sea difícil de implementar. Los países con un problema de escasez de población deberían acoger más migrantes, a través de canales tanto temporales como permanentes. Un bebé nacido hoy no trabajará durante décadas. Pero un adulto nacido en otro lugar puede contribuir ahora, al mismo tiempo que mejora su propia vida.

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Lo que está en juego no es puramente económico. En Estados Unidos, alrededor de tres de cada 10 médicos y asistentes de atención son migrantes. Los investigadores han descubierto que cuando la migración a Estados Unidos se ha desacelerado, la calidad de la atención médica del país se resiente: menos personal de atención a tiempo completo en los asilos de ancianos se traduce en más infecciones y reingresos hospitalarios y más muertes.

La caída de la natalidad en América Latina se ha dado de forma acelerada en las últimas décadas Getty Images

Reformar y ampliar las vías legales para los trabajadores extranjeros requerirá tanto nuevas reglas como nueva capacidad institucional para administrar la migración de manera humana y sacarla de las sombras. Pero el primer y mayor obstáculo es político. La población de Europa, por ejemplo, ya está disminuyendo. Sin embargo, los partidos antiinmigración como el AFD de extrema derecha en Alemania siguen ganando votos.

E incluso la migración no será una solución permanente en un mundo donde la población en edad laboral se reduce en casi todas partes. Las tasas de fertilidad en América Latina han caído aproximadamente el doble de rápido que en Estados Unidos durante las últimas tres décadas; han pasado de 3,2 nacimientos por mujer en 1990 a 1,8 en la actualidad. Con el tiempo, los países que ahora envían migrantes tendrán sus propios problemas de escasez de población.

Las comunidades deben decidir ahora cómo reducirán y consolidarán los servicios. La despoblación provocará el cierre de escuelas y clínicas, pero ¿las de quién? Ningún barrio se ofrecerá como voluntario para ser el primero. Nadie se ofrecerá a conducir más lejos para obtener servicios públicos. No hay razón para esperar que haya equidad por defecto.

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Mantener los servicios en funcionamiento a menor escala cuesta más y logra menos. Las salas de emergencias que atienden a poblaciones pequeñas son costosas, necesitan subsidios para permanecer abiertas y son menos eficaces para salvar vidas. Los sistemas de agua más pequeños gastan más dinero por litro y suministran agua más sucia. Cuando las inscripciones escolares disminuyen, los costos por estudiante para brindar educación aumentan drásticamente.

Con el tiempo, lo costoso se vuelve imposible.

Así que los hospitales cerrarán, junto con las bibliotecas y otros servicios privados y públicos que no tengan suficientes usuarios, clientes o ciudadanos. Las escuelas ya se enfrentan a la aritmética de las bajas tasas de natalidad. Eso se debe a que el camino que va desde una menor natalidad hasta una menor cantidad de escolares solo lleva unos pocos años. Los nacimientos en Estados Unidos cayeron de 4,3 millones en 2007 a 3,6 millones en 2025.

Una doctora realiza un ultrasonido a una embarazada para detectar el latido del feto, del 17 de diciembre de 2021, en Jackson, Mississippi

Los avances tecnológicos aliviarán algunas limitaciones geográficas locales. Se podrán hacer más operaciones bancarias y compras en línea después de que cierren las tiendas físicas. Quizás nos las arreglemos con menos interacciones en persona. Las videollamadas con un médico a distancia, o un diagnóstico de inteligencia artificial, pueden sustituir parte de lo que hace un médico. Pero a veces necesitas que una persona te palpe los ganglios linfáticos.

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Las comunidades privilegiadas podrían lograr trasladar los cierres a otro vecindario o a otro grupo. Pero esos cierres y pérdidas recaerán sobre alguien. En este momento, la consolidación escolar provoca luchas políticas desde Texas hasta Vermont. En China, donde los cierres de escuelas comenzaron hace décadas, esto ha perjudicado a las familias rurales, las minorías étnicas y a las niñas.

Lo que tu comunidad debería mantener y lo que debe cerrar podría no coincidir con lo que otra comunidad debería hacer. Pero independientemente de esos detalles, es mejor planear lo que las comunidades pueden compartir y decidir qué servicios deben cerrar, en lugar de esperar y dejar que algún interés particular se mueva primero.

País por país, los gobiernos tienen que tomar decisiones difíciles sobre quién trabaja más tiempo, paga más o recibe menos; lo más probable es que sean las tres cosas. Los expertos han sido claros al respecto durante décadas. El Estado de bienestar moderno fue construido para un mundo más joven. Se pronostica que el fondo fiduciario de jubilación del Seguro Social se agotará para cuando un niño nacido hoy comience el primer grado. Eso desencadenará un recorte automático del 22 por ciento en las prestaciones, a menos que el Congreso tome medidas.

Los costos fiscales del cambio demográfico no son solo los cheques de pensiones o los beneficios de salud. Para el 2060, más de seis millones de estadounidenses mayores de 50 años no tendrán pareja, hijos, hermanos ni padres vivos, frente a casi dos millones en 2015.

Una mujer embarazada posa para una foto en Dallas, Texas LM Otero - AP

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Con menos familia para absorber las responsabilidades, todos deben prepararse para contratar más trabajo de cuidados. Y si la sociedad no está dispuesta a pagar por ello a través de impuestos más altos, ¿quién lo hará? ¿El último pariente, por defecto? ¿Nadie? Las valiosas contribuciones familiares en épocas pasadas se han ofrecido por amor y obligación. Este trabajo no era remunerado, por lo que no aparecía en ninguna cuenta nacional. Pero su ausencia pronto aparecerá, ya sea en los presupuestos o en los cuidados que se dejarán de dar.

Pagar por más cuidados a largo plazo y por discapacidad significaría que el agujero fiscal es aún más profundo de lo que muestran los balances de pensiones actuales. Y un mayor gasto público no será suficiente sin una nueva infraestructura regulatoria para hacer que el gasto sea equitativo y eficiente. Será difícil que el trabajo de cuidados compita por la atención frente a los riesgos de la inteligencia artificial, las guerras extranjeras y el retroceso democrático. Pero un nuevo enfoque para cuidarnos los unos a los otros que sea tanto compasivo como justo sería un logro que celebrar.

A pesar de lo que podríamos esperar, adaptarnos a la despoblación no será ni fácil ni automático. Aun así, existe la posibilidad de que nuestra política, creatividad, previsión y compasión estén a la altura de las circunstancias y tomen las decisiones difíciles de manera adecuada. Si la humanidad encuentra sustitutos para gran parte de lo que las personas hacen y dan, eso sería un éxito en cierto modo. No incluiría todo lo que importa.

Corea del Sur tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo Getty Images

La mayor pérdida en un mundo que se contrae puede ser la más difícil de percibir. Hay muchos millardos de vidas que podrían ser buenas —muchas tan buenas como la tuya, muchas mejores— que no se vivirán en un futuro con una menor población.

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Así que, más allá de las cuestiones prácticas sobre presupuestos y consolidación, están las preguntas de qué es lo que importa. ¿Importa si millardos de personas menos llegan a experimentar el futuro? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debería considerar. Las personas —sus vidas y sus experiencias— son valiosas en sí mismas. En un futuro menos poblado, hay mucho que podríamos lograr. Pero no hay adaptación para una vida no vivida.