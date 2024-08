La detención de un locutor holandés por la que Máxima y su familia tuvieron que pedir disculpas: temían por la seguridad de Amalia

Escuchar

AMBERES.- En un espectacular malentendido digno de un policial, las fuerzas especiales belgas detuvieron a un conocido locutor de radio holandés, a quien sacaron del auto a punta de pistola tras creerlo en persecución de la princesa Amalia, la hija mayor de Guillermo y Máxima de Holanda.

El incidente sucedió el 2 de agosto pasado, cuando Serginio Piqué, locutor de radio y DJ de NPO Blend, circulaba en un auto alquilado con unos amigos por el centro de Amberes y fue detenido por hombres con pasamontañas armados.

El grupo de amigos había tomado sin saberlo la misma ruta de Ámsterdam a Amberes que la princesa Amalia, quien anteriormente había sido objeto de una trama de intento de secuestro y amenazas, lo que desató las sospechas del servicio de seguridad holandés, que informó a las autoridades belgas.

La policía escoltó al grupo fuera de su vehículo a punta de pistola y los hizo arrodillarse en la calle con los pies cruzados y las manos en la cabeza, antes de esposarlos y llevarlos a un patrullero donde fueron interrogados durante aproximadamente una hora.

En declaraciones al Daily Mail, el abogado de Piqué, Vito Shukrula, reveló que el grupo recibió una disculpa “personal” de una vocera de la Casa Real, y compartió detalles de la respuesta del rey Guillermo a la experiencia “profundamente aterradora” de los detenidos.

“El servicio secreto real holandés cometió un error de cálculo y percibió a mi cliente y a sus amigos como una amenaza para la princesa. Fue todo muy desafortunado”, dijo el abogado. “Mi cliente ha aceptado las disculpas personales de la familia real y no emprenderemos más acciones legales, ya que hemos conseguido lo que buscábamos: el reconocimiento por la terrible e injusta detención de mi cliente y sus amigos”

Amenazas

En los últimos tiempos, las autoridades holandesas habían reforzado las medidas de seguridad para proteger a la princesa heredera, de 20 años, después de que se le ordenara regresar al Palacio Real en La Haya desde la Universidad de Ámsterdam en 2022 por temor a un secuestro. Según se conoció este año, Amalia vivió y estudió en España durante más de un año para escapar de las amenazas.

Aunque las autoridades no dieron detalles sobre la naturaleza de las amenazas, según medios holandeses, su nombre y el del primer ministro Mark Rutte aparecieron en mensajes interceptados por la policía insinuando un posible secuestro o ataque por parte del crimen organizado.

La princesa Amalia alentó a la delegación neerlandesa en los Juegos Olímpicos (Foto: Instagram @queen.maxima)

“No puede vivir en Ámsterdam y no puede salir (...) Esto tiene enormes consecuencias en su vida”, había declarado entonces su madre, la reina Máxima. El rey Guillermo indicó en un capítulo del podcast Through the Eyes of the King que la situación de seguridad había “tenido un impacto muy duro” en su hija mayor y su familia.

Si bien Serginio y sus amigos aceptaron las disculpas por la brutal detención, el locutor se preguntó si su arresto se debía al color de su piel.

“Se te pasan tantas cosas por la cabeza. Empiezas a preguntarte si tal vez hubo discriminación racial. Es un sentimiento que toda persona de color experimenta cuando es detenida injustamente”, señaló. “Podrían habernos dado el alto. Podrían haber registrado nuestro coche y habríamos acabado en dos minutos”.

Serginio no supo el motivo de su detención hasta que llegó a comisaría. Allí se supo que los servicios de seguridad holandeses habían pedido a la policía belga que detuviera al grupo. Tras ser declarado inocente, Serginio afirmó que la policía le dijo: “Vete a disfrutar de Amberes, tienes una buena historia que contar en Navidad”.

