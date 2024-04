Afirman que la princesa Amalia de Holanda se mudó a España tras recibir amenazas

Escuchar

LA HAYA.- La heredera al trono de los Países Bajos, la princesa Amalia, vivió y estudió en España durante más de un año para escapar de las amenazas a su seguridad, informaron medios locales.

Catalina Amalia de Orange, de 20 años, hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima, y por lo tanto la heredera al trono de los Países Bajos, se vio obligada a mudarse a Madrid para preservar su seguridad, según el medio público holandés NOS, que citó a fuentes reales.

El rey de Países Bajos Willem-Alexander y su hija, la princesa Amalia, posan para los medios de comunicación en La Haya, Países Bajos, el viernes 30 de junio de 2023. Peter Dejong - AP POOL

En octubre de 2022, poco después de que comenzara sus estudios de Política, Psicología, Derecho y Economía en la universidad de Ámsterdam, tuvo que abandonar sus planes de mudarse a una residencia universitaria de la capital por las amenazas que recibía. Es por eso que no tuvo otra opción más que regresar a vivir en el Palacio Real en La Haya, mientras que se reforzaron fuertemente las medidas de seguridad.

La heredera al trono vivía en una situación casi de aislamiento, ya que no podía salir a la calle. En febrero de 2023 había declarado que estaba “pasando por un momento muy difícil”. “Extraño la vida normal, la vida de estudiante. Caminar por la calle, ir a la tienda”, aseguró Amalia entonces.

Ahora, se dio a conocer que la posibilidad de mudarse a la capital española se vio como una forma de adquirir mayor libertad.

La imagen que compartió la casa real en 2021, cuando la princesa llegó a la mayoría de edad Instagram @koninklijkhuis

Aunque las autoridades no dieron detalles sobre la naturaleza de las amenazas, según medios holandeses, su nombre y el del primer ministro Mark Rutte aparecieron en mensajes interceptados por la policía insinuando un posible secuestro o ataque por parte del crimen organizado.

“No puede vivir en Ámsterdam y no puede salir (...) Esto tiene enormes consecuencias en su vida”, había declarado entonces su madre, la reina Máxima.

El rey Guillermo indicó en un capítulo del podcast Through the Eyes of the King que la situación de seguridad había “tenido un impacto muy duro” en su hija mayor y su familia.

Amalia, Guillermo y Máxima en la boda del heredero de Jordania Instagram @koninklijkhuis

“La incertidumbre, la falta de libertad, no es así como quieres criar a tus hijos y lo que quieres transmitirles”, dijo el monarca, que asegura estar muy orgulloso de Amalia.

La princesa habría regresado a vivir a Ámsterdam. Según NOS la amenaza que pesa sobre ella no ha desaparecido totalmente, pero pudo regresar a su tierra, donde continúa sus estudios gracias a “algunas medidas” no divulgadas.

Este miércoles, Amalia tiene previsto hacer su debut en una cena de gala en los Países Bajos, en presencia justamente de los reyes Felipe VI y Letizia de España. Ambas casas reales mantienen “una relación tradicional de amistad”, según la Zarzuela.

El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima dan la bienvenida al rey Felipe y a la reina Letizia de España en la Plaza Dam, en Ámsterdam, el 17 de abril de 2024 REMKO DE WAAL - ANP

Agencia AFP

LA NACION