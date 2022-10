La impresionante transformación de Giorgia Meloni: en el escenario donde mostró su cara más radical, ahora se exhibe moderada

ROMA.- Mientras trabaja para armar su equipo de gobierno, Giorgia Meloni, la primera mujer que llegará a ser premier de Italia, sigue sorprendiendo con su transformación hacia un tono más moderado al que mostró en campaña.

Después de su arrasadora victoria en las elecciones del 25 de septiembre pasado, en las que su partido posfascista, Hermanos de Italia, triunfó con el 26% de los votos, mostró un perfil bajo y habló poco. Y cuando habló, sorprendió por sus tonos calmos, casi preocupados por esa enorme responsabilidad que se le viene encima, ya que dentro de poco, antes de fin de mes, deberá tomar las riendas del país en un momento más que delicado. Con la guerra de Ucrania escalando a niveles cada vez más preocupantes y la consecuente crisis energética azuzando una situación económica al rojo vivo, con una recesión en puertas.

Es justamente en este contexto que Meloni, 45 años, envió ayer un videomensaje a un encuentro del partido de ultraderecha española Vox, su primer gran discurso internacional, que llamó la atención. Sus tonos y su look aparecieron totalmente distintos a los que ostentó cuando participó, en forma presencial, en un mítin de Vox en Marbella, en junio pasado, y brindó un discurso en el que mostró su cara más radical.

Entonces Meloni hizo una encendida arenga en contra de los “burócratas de Bruselas” y demás caballitos de batalla de la derecha que pasó a ser viral. “¡Sí a la familia natural, no a los lobbies LGTB! ¡Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género! ¡Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte! ¡Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista! ¡Sí a las fronteras seguras, no a la migración masiva!”, gritó entonces Meloni, exaltada.

Esta vez, en un videomensaje desde su oficina de lo más institucional, con la bandera tricolor de fondo, no hubo gritos. Vestida como primera ministra “in pectore”, con un traje total red estilo Margaret Thatcher, siguió prefiriendo tonos más calmos para reasegurar que ellos, los partidos de extrema derecha como Hermanos de Italia y Vox no son “impresentables”. “No tengan miedo de la narración mainstream, somos todo menos que monstruos, somos patriotas”, dijo Meloni, que habló en un español bastante bueno y que denunció que la izquierda utilizaba el respaldo que Hermanos de Italia le da a Vox y viceversa para definirlos “impresentables”, pero que la gente ya no se creía todo eso, como demostraban los votos cosechados por su partido.

En lo que fue considerado un virtual debut internacional –en un mítin en el que también participaron Viktor Orban, Donald Trump y Javier Milei-, con respecto a la guerra en Ucrania, Meloni volvió a explicitar su postura en línea con el gobierno saliente de Mario Draghi: filo-atlántica y en contra del agresor ruso. Al respecto, también hoy, después de un masivo ataque ruso en diversas ciudades, incluso Kiev, en un comunicado Meloni denunció que Putin estaba apuntando deliberadamente contra objetivos civiles. “Cada uno de estos misiles aísla ulteriormente a Rusia y refuerza nuestra convicción de defender a quien lucha por su libertad”, sentenció.

Por otro lado, Meloni tuvo un discurso menos agresivo hacia Europa y la Unión Europea (UE), bloque al que siempre atacó. Pragmática, la líder de Hermanos de Italia -quien sabe que tiene que llevarse bien con la UE, que podría decidir cortarle fondos millonarios que necesita urgentemente- se mostró abierta al diálogo. Consciente de que lo más urgente es el tema de la energía, abogó por un tope al precio del gas y auspició que “Europa se demuestre capaz de solidaridad”, luego de criticar “los errores de una Europa que se ocupaba de asuntos secundarios en lugar de temas estratégicos como la dependencia externa”, en momentos en que ella lo denunciaba y era tachada de populista. También llamó a repensar las cadenas de suministros y dejó en claro que su enfoque es el de una “Europa más valiente frente a los grandes desafíos” y “más humilde” a la hora de tocar aspectos más internos de la vida cotidiana.

En alusión a la serie de “sí” que había gritado en Marbella y “para que la prensa y la izquierda” pudieran entenderla, irónica, bajó el tono de voz cuando también llamó a defender las fronteras de la inmigración cladenstina, a incentivar la natalidad, la libertad escolar y el rol social de la familia. Meloni también habló de la necesidad de una “Europa más pragmática, que persiga el objetivo de una transición ecológica sin destruir su tejido productivo y sin entregarse de pies y manos atadas a China”.

La líder del partido ultraderechista italiano "Fratelli d'Italia" (Hermanos de Italia), Giorgia Meloni, muestra un signo de victoria mientras reconoce al público después de pronunciar un discurso en la sede de campaña de su partido durante la noche del 26 de septiembre de 2022 en Roma, después de que el país votara en las elecciones legislativas ANDREAS SOLARO - AFP

Y aseguró, finalmente, estar lista a “transformar estas ideas en concretas políticas de gobierno, como ya están haciendo nuestros amigos de República Checa y de Polonia y como espero harán suecos, letones y Vox”. “En España, como en Italia, hay una mayoría de ciudadanos que no se reconocen en utopías e ideologías de izquierdas y piden que asumamos la responsabilidad de gobernar”, dijo, en un guiño a los anfitriones.

Críticas

Como no podía ser de otra manera, el debut internacional de Meloni, que concluyó exclamando “Viva Italia”, “Viva España” y “Viva la Europa de los patriotas”, cosechó duras críticas de la oposición.

“De la primera salida internacional de Meloni me hubiera esperado algo más europeísta, no con los neofranquistas de Vox”, comentó el expremier Enrico Letta, líder del Partido Democrático, de centroizquierda, que con el 19% fue el segundo partido más votado después de Hermanos de Italia, pero que sufrió una derrota considerada histórica.

“Desde hace semanas que Meloni intenta mostrar un rostro tranquilizador para caer en gracia de su tan denostado establishment, al que le habrá asegurado que ciertos intereses no serán tocados”, opinó, por su parte, el expremier Giuseppe Conte, líder del Movimiento Cinco Estrellas, tercer partido, con el 15%. “Pero si el modelo es el polaco –agregó-, le advertimos: nunca permitiremos pasos atrás sobre derechos y temas democráticos en Italia”.