Si el escándalo en Paraguay sobre un memorándum de entendimiento con un país que no existe es insólito, lo es aún más la entrevista que brindó el funcionario que firmó el documento oficial antes de ser removido por el presidente Santiago Peña, una conversación plagada de silencios y dudas.

“Don Arnaldo, dígame que todo esto es falso, por favor le suplico”, le dijo Mabel Rehnfeldt, periodista del programa A la Gran 730 de la radio local ABC Cardinal a Arnaldo Chamorro, jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay. Se refería al memorándum de entendimiento que él había firmado con representantes de los Estados Unidos de Kailasa, un país que no existe.

En la entrevista, Chamorro primero desconoció el acuerdo oficial que lleva su firma y su sello, en el que expresaba su “sincero deseo y recomendación para que el gobierno de Paraguay considere, explore y busque activamente el establecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Kailasa y apoye la admisión de los Estados Unidos de Kailasa como Estado soberano independiente en varias organizaciones internacionales tales como, entre otras, las Naciones Unidas”.

“Nunca reconocí los Estados Unidos de Kailasa, Mabel. Hicimos un memorándum de entendimiento”, respondió Chamorro.

-¿Usted firmó un memorándum de entendimiento en calidad de qué, don Arnaldo?

-Si vos lees la nota, Mabel, no compromete nada.

-Pero si usted le está diciendo que le conmina a las Naciones Unidas que reconozca como país a algo que no existe. ¿Usted ya se fue a los Estados Unidos de Kailasa?

-No sé ni dónde queda, Mabel.

Más tarde, el funcionario explicó que los presuntos representantes diplomáticos fueron a Paraguay a “ofrecer ayuda”. “Nunca nosotros lo reconocimos. Nosotros no tenemos la potestad de reconocerlo como Estado, eso lo tiene que hacer la Cancillería”, agregó.

“Dígame donde queda los Estados Unidos de Kailasa, don Armando”, le urge después la periodista, elevando el tono. “No tengo idea”, le contesta Chamarro.

“O sea que yo mañana le puedo llevar al dueño de Bananalandia y usted le va a firmar esto, y le van a recibir con el ministro”, retrucó Rehnfeldt. Del otro lado hubo un gran silencio. “No tengo qué decirte, Mabel”.

-Vinieron con la intención de ayudarle a Paraguay, trajeron varios proyectos, le escuchamos y simplemente fue eso.- dijo el funcionario.

-¿Proyecto de qué?

-De ayuda para la parte agrícola. Ellos vinieron a ofrecer su ayuda.

-¿Pero qué ayuda?

-El tema de irrigación, sobre todo. De métodos de riego.

-Cómo llegaron hasta ustedes?

-Ellos vinieron, solicitaron una audiencia y se les concedió la audiencia.

Proclamación firmada por el ingeniero Arnaldo Chamorro, del MAG Gentileza

Después de que la periodista le recriminara la negligencia de haber recibido a un funcionario de un país que ni siquiera conocía, Chamorro volvió a decir: “No sé qué querés que te responda, Mabel”. Luego se disculpó y dijo que debía abandonar el llamado porque tenía una reunión.

“¿Con quién está reunido el señor Chamorro? ¿Con alguien de Ciudad Gótica?”, ironizó un colega de Rehnfeldt.

Qué es Kailasa

Chamorro recibió a mediados de octubre con presuntos representantes de los Estados Unidos de Kailasa, que incluso tuvieron una reunión con el ministro de Agricultura, Carlos Giménez.

Chamorro firmó un documento oficial que presentaba a Kailasa como “la primera nación soberana para los hindúes” y “una nación de civilización hindú iluminada establecida para servir las necesidades religiosas y espirituales de dos mil millones de hindúes y de toda la humanidad y de todos los seres”. Hacia el final del texto, felicitaba “al SPH Nithyananda Paramashivam, el soberano de los Estados Unidos de Kailasa” y dice apreciar “sus contribuciones al hinduismo, la humanidad y la República del Paraguay”.

El intendente paraguayo de Karapai, Amambay, Ezequiel Ayala, con los supuestos representantes de Kailasa Gentileza

Paramashivam es un gurú hindú indio de la doctrina advaita vedanta. En su cuenta de X se presenta como “el Sumo Pontífice del Hinduismo” y “resucitador de Kailasa, la antigua civilización hindú ilustrada”. El hombre, que hace años no se muestra en público, es buscado en la India por violación y agresión sexual, y desde hace años se desconoce su paradero.

Por su parte, el ministerio donde trabajaba emitió un comunicado desligándose del memorándum de entendimiento. “El Ministerio de Agricultura y Ganadería expresa que, el supuesto manifiesto firmado con la organización hinduista Kailasa no cuenta con la autorización oficial de la máxima autoridad institucional, así como tampoco se cumplieron con los procesos legales internos para el efecto, por lo cual no puede considerarse un documento oficial”, dice el texto. Y aclara que el ministerio “no tiene ningún vínculo legal con la supuesta organización, teniendo en cuenta que cualquier documentación oficial necesariamente debe ser aprobada y rubricada por los órganos competentes”.

Según una nota de BBC, Paramashivam afirma haber fundado a los Estados Unidos de Kailasa en 2019. En busca de un territorio para su nación, dijo haber comprado una isla en Ecuador, algo que el país sudamericano desmintió.

Este año, Kailasa fue noticia porque en febrero sus representantes lograron participar en dos sesiones públicas en la sede de la ONU en Ginebra. Vivian Kwok, oficial de medios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, atribuyó el incidente a que este tipo de diálogos son reuniones públicas y abiertas a cualquier persona interesada.

Un video en el sitio web de la ONU muestra que en una de las sesiones, una mujer que se presenta como Vijayapriya Nithyananda, “la embajadora permanente de los Estados Unidos de Kailasa”, y dice que preguntar sobre “los derechos indígenas y el desarrollo sostenible”. Además, describe a Kailasa como el “primer estado soberano para los hindúes” establecido por Nithyananda, el “supremo pontífice del hinduismo”. La supuesta embajadora aprovechó su turno para pedir medidas para “detener la persecución” contra Nithyananda y la gente de Kailasa.

