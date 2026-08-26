La pequeña ciudad escocesa que busca migrantes para frenar la caída de su población

En mayo abrió sus puertas una nueva tienda en la decadente calle principal de la ciudad escocesa de Greenock. Anik African Store ha traído un pedacito de Nigeria, vendiendo ñame, plátano macho, okra y bagre. No es la única tienda de comida africana que hay aquí; hay otra a pocos metros, lo que muestra los cambios demográficos de la zona.

Según los locales, hace cinco años era raro ver a una persona negra en Greenock. Ahora, cientos de africanos y refugiados se mudaron a la zona. De hecho, el ayuntamiento local ideó un plan para atraer aún más gente a esta zona del oeste de Escocia como medio para frenar el descenso de su población.

Los escoceses “son encantadores y hospitalarios”, afirma Christianah Omilana, propietaria de Anik, quien llegó al Reino Unido en 2021. “Los inmigrantes vendrán cuando haya trabajo”, añade.

Christianah dice que la gente de Greenock ha sido muy acogedora y amable

Sin embargo, la falta de empleo fue un factor clave en la despoblación de Greenock y la región de Inverclyde. Ninguna otra zona en Escocia se ha visto más afectada por el descenso demográfico. Los residentes en Inverclyde son 22.000 menos que en 1981. Y se prevé que su población actual, de 78.000 habitantes, disminuya un 16% más en las próximas dos décadas.

La principal prioridad del ayuntamiento es solucionar el problema de la falta de población, logrando que más residentes permanezcan en la zona y atrayendo a otros nuevos habitantes.

Es un pueblo encantador y acogedor, comenta Sunday, uno de los clientes de Anik, que acaba de mudarse aquí desde Devon. Él comenzó a trabajar en un hospital de Glasgow y vino a Greenock para reunirse con su esposa, quien trabaja en el hospital local, el Inverclyde Royal. “Si el ayuntamiento local puede proporcionar puestos de trabajo, todo en Greenock cambiará, porque a la gente [de África] le gustaría venir”, agrega Sunday.

“Sugaropolis”

La mayor parte de la población africana de Greenock trabaja o estudia en Glasgow o Paisley, y se sintió atraída por la ciudad debido a la vivienda asequible. Muchos llegaron con visados de trabajo cualificado, conocidos como patrocinios, lo que contribuye a reforzar la plantilla del sector sanitario y asistencial.

La estrategia de repoblación del Ayuntamiento de Inverclyde se basa en intentar animarlos a que se establezcan aquí, así como en atraer a otros inmigrantes legales y a personas a las que se les ha concedido el estatus de refugiado para que se muden al lugar. Sin embargo, la falta de empleo es la raíz de los problemas de la ciudad.

“Es un pueblo fantasma”, dice Tiffany, madre de un niño pequeño, a quien conocemos en un grupo local de padres y bebés. “No hay absolutamente nada. No hay nada que hacer, no hay tiendas. No hay trabajo”. Esta mujer de 29 años se mudó de Greenock para trabajar, pero regresó para criar a su hijo. Ahora, dice que se enfrenta a la posibilidad de marcharse de nuevo. “Me cuesta encontrar trabajos que se adapten tanto al cuidado de mis hijos como a mi vida personal. Consideré mudarme de aquí a Paisley porque allí hay muchas más cosas que hacer”.

Greenock es "un pueblo fantasma" sin "empleo", dice Tiffany

Si indagas en la historia industrial de Greenock, descubrirás un legado singular: en el siglo XIX, su estatus como centro mundial de refinación de azúcar le valió el apodo de “Sugaropolis”. Además, en esta ciudad costera se construyeron miles de barcos durante casi 300 años. Más recientemente, el fabricante de ordenadores IBM empleaba a más de 5000 personas en su campus cerca de Greenock. Pero las instalaciones cerraron definitivamente en 2016. De hecho, en los últimos cuatro años, se perdieron otros 1500 puestos de trabajo. Amazon, EE y otras empresas se trasladaron a otros lugares.

Esta misma semana, el astillero local anunció el recorte de aproximadamente una cuarta parte de su plantilla. Mientras tanto, los seguidores del Greenock Morton, el equipo de fútbol local, crearon un fondo de ayuda para intentar evitar la quiebra del club. La ciudad quedó desolada; no es de extrañar que el primer ministro de Escocia, John Swinney, tenga previsto visitarla este mes para conocer de primera mano los problemas.

Si bien muchos africanos trabajan en puestos relacionados con la salud y la asistencia social, las oportunidades laborales para los nacidos en la zona y los refugiados pueden ser difíciles de encontrar. “Cuando desaparece el trabajo, desaparece la gente”, dice Muriel, una de las decenas de residentes de edad avanzada reunidos en el Lyle Gateway Community Cafe, a tiro de piedra de la calle principal.

Muriel y Pamela charlaron con nosotros en una cafetería ubicada en su iglesia local

Entre partidas de ping-pong y almuerzos abundantes y económicos, el grupo recuerda una ciudad vibrante, llena de gente y tiendas a las que querían ir. Ahora reina el desánimo, y palabras como “deprimente” y “vacío” salpican la conversación. Los jubilados también se muestran escépticos ante la estrategia de repoblación del ayuntamiento. Si bien les agrada la llegada de inmigrantes, se preguntan hasta qué punto sería sostenible dicha afluencia.

El ayuntamiento necesita cientos de inmigrantes más cada año solo para mantener estable la población. —¿Dónde podrían trabajar? —pregunta Pamela—. La gente de Greenock no consigue trabajo, ni hablar de traer a otras personas.

Más funerales que bautizos

Visitamos la cafetería que se encuentra en Lyle Kirk, donde Jonathan Fleming fue el pastor de la Iglesia de Escocia durante los últimos cinco años. Él experimenta de primera mano la crisis de despoblación de la ciudad. Su iglesia celebra “muchos más funerales que bodas y bautizos”, explica. “Y ese cambio es mucho más drástico que antes”.

La iglesia estuvo apoyando recientemente a algunos refugiados iraníes, y su experiencia es aleccionadora, afirma Fleming. Están desesperados por encontrar trabajo remunerado, pero no lo consiguen. “Quieren contribuir a la comunidad. Quieren ser independientes y no depender de la ayuda financiera, pero no pueden hacerlo; de hecho, en cierto modo, están atrapados en ella”.

El pastor Jonathan Fleming cuenta la experiencia de la comunidad iraní en Inverclyde

El número de personas que llegan a Inverclyde procedentes del extranjero se ha triplicado en los últimos tiempos, hasta alcanzar las 750 al año desde 2023. Cientos de migrantes africanos se asentaron en la zona, así como refugiados de Ucrania, Afganistán y otros países, muchos de ellos con historias positivas que contar.

Como parte de su plan de repoblación, el ayuntamiento ofrece clases de inglés para quienes las necesiten y ayuda para acceder a empleos cualificados. Asimismo, se apoya a los centros educativos para que impartan una educación inclusiva y antirracista.

Mo Almalarashid llegó a Greenock en 2018 como refugiado sirio sin saber una palabra de inglés. Dice que encontró una comunidad que lo apoyó y, tras estudiar mucho, ahora trabaja como instructor en un gimnasio local. “Siempre hubo gente dispuesta a ayudarme”, afirma. Pero hubo tensiones.

Un adolescente local fue condenado a 10 años de prisión el año pasado por planear un asesinato en masa en la mezquita local. Y en junio, una protesta frente a un hotel local que alojaba a solicitantes de asilo resultó en la acusación de una mujer por un delito de odio y en heridas a tres agentes de policía.

Sin embargo, en las elecciones al Parlamento escocés de mayo, Reform UK, que hace campaña activamente para reducir la inmigración a nivel nacional, quedó en un distante tercer lugar en Inverclyde, a unos 8500 votos del candidato ganador del SNP (Partido Nacional Escocés), a pesar de haber presentado a su líder escocés en la circunscripción.

Razones para quedarse

Otras áreas administrativas locales se enfrentarán al mismo desafío de despoblación que Inverclyde en los próximos años. Se prevé que la población de Escocia, Gales e Irlanda del Norte comience a disminuir en la próxima década.

Stephen McCabe, quien lideró casi exclusivamente el consejo municipal de Inverclyde, controlado por el Partido Laborista desde 2007, cree que su plan de repoblación está empezando a surtir efecto. Según él, la población se ha estabilizado en los últimos dos años, principalmente gracias a la inmigración.

La repoblación es la base de todo lo que el Ayuntamiento de Inverclyde espera lograr, afirma McCabe, desde proyectos de vivienda y la renovación de edificios escolares hasta, quizás lo más importante, la creación de empleo. De pie a orillas del río Clyde, McCabe vislumbra oportunidades en los sectores marítimo, de energías renovables y de defensa, reimaginando el uso del río para el siglo XXI; aunque para ello necesitarán un importante apoyo de los gobiernos escocés y británico.

Cuando se le pregunta sobre los solicitantes de asilo, a quienes en su mayoría no se les permite trabajar mientras esperan las decisiones del Ministerio del Interior, el político reconoce que existe “cierta inquietud”. Si bien el ayuntamiento participó “voluntariamente” en un programa de reubicación del Ministerio del Interior, acogiendo a más de 200 personas que solicitaban asilo, él cree que a la zona “se le asignó una parte desproporcionada”, y se dice que un contratista del Ministerio del Interior compró varias casas en la zona.

Pero los inmigrantes y refugiados que pueden trabajar son bienvenidos en Inverclyde, afirma McCabe. “Sin esas personas, nuestro sistema de salud estaría en serios aprietos... Los refugiados que llegaron trajeron beneficios a esta zona. Traerán ambición. Traerán niños a esta zona”.

La población de Greenock no solo está disminuyendo, sino que también está envejeciendo. La falta de niños ha provocado el cierre de una guardería, mientras que las personas mayores tienen mayores necesidades de salud. Si a esto le sumamos los altos niveles de pobreza en la zona, la presión sobre los servicios públicos aumenta en un contexto de disminución de la base impositiva. Quienes permanecen en la zona pagan más: el impuesto municipal aumentó casi un 8% este año.

Para Matthew Quinn, los políticos deberían centrarse en "los servicios públicos y en garantizar que tengamos un buen entorno para que la gente viva"

Sin embargo, no hace falta buscar muy lejos para encontrar una visión diferente de Greenock. A tan solo 15 minutos en coche se encuentra el centro de Gourock, que en su día fue una zona igualmente desfavorecida, y que ahora cuenta con una pequeña y próspera calle principal con comercios independientes, impulsada por una reciente inversión municipal de 5 millones de libras (casi US$7 millones) y por unos residentes con mayor poder adquisitivo.

Matthew Quinn, residente local de 19 años y antiguo miembro del Parlamento Juvenil Escocés, afirma que Gournock ha asumido su futuro como “ciudad dormitorio” y cree que otras partes de Inverclyde deberían seguir su ejemplo.

Matthew opina que el enfoque del ayuntamiento en la creación de numerosos puestos de trabajo locales es erróneo. Afirma que mucha gente ahora trabaja desde casa y que se debería aprovechar la proximidad de la zona a Glasgow, a unos 40 minutos de distancia. “Si aceptáramos que los puestos de trabajo están en Glasgow, entonces deberíamos centrarnos en los servicios públicos y en garantizar un entorno agradable para vivir. Creo que entonces tendríamos mucho más éxito”, afirma. “No es que [la gente] esté desesperada por irse, es que no hay razón para quedarse.”

Derek Mitchell espera convertir una refinería de azúcar en desuso en un centro educativo

“Hay potencial”

Ese es un reto que algunos residentes de Greenock están intentando afrontar. Derek Mitchell, rebosante de un optimismo contagioso, pretende convertir una antigua refinería de azúcar situada junto a un aparcamiento de Aldi en un centro dinámico que enseñe y motive a los jóvenes. Según él, centrarse en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas les proporcionará las habilidades necesarias para el futuro. “Si se crea un sentimiento de pertenencia, de forma natural y orgánica, la gente no querrá irse”.

Adquirió el edificio como parte de un grupo de vecinos, quienes estiman que necesitará una inversión de 5 millones de libras esterlinas mientras continúan buscando socios. “Mucha gente está empezando a tomar las riendas de su vida”, afirma. “Ven que hay potencial; están hartos de esperar”.

En un momento en que gran parte de Reino Unido está preocupado por la inmigración, la decisión de Inverclyde de acoger a migrantes y refugiados la distingue. Su escasez de población es grave, y su solución, sorprendente. Otras comunidades pronto se enfrentarán a un desafío de despoblación similar y podrían tomar como ejemplo lo que está haciendo Greenock.

*Por Michael Buchanan, corresponsal de temas sociales, y Adam Eley, BBC News, Greenock