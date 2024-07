La pesadilla que vivió un periodista italiano que fue identificado en redes como el atacante de Trump

Escuchar

ROMA.- Las frenéticas horas posteriores al atentado fallido contra Donald Trump que conmovieron a Estados Unidos y al mundo, fueron una pesadilla para Marco Violi, periodista deportivo italiano fanático de la Roma, uno de los dos equipos de esta capital. Por un fake news que dio la vuelta al mundo con foto y video incluidos y que se se hizo viral, en efecto, Violi saltó a la fama mundial, pero como “Mark Violets”, identificado en los primeros momentos en X como el atacante del expresidente y militante del movimiento de extrema izquierda “antifa”.

“Fui despertado en el corazón de la noche, a las dos de la mañana en Italia, para ser preciso, debido a las numerosas notificaciones que recibí en Instagram y en X”, lamentó Violi, director del sitio Romagiallorossa, que en un posteo en Instagram desmintió categóricamente estar involucrado en el ataque ocurrido a miles de kilómetros de distancia, que fue cometido, como trascendió recién el domingo por la mañana, por el joven Thomas Matthew Crooks.

“Estoy en Italia, en Roma y no tenía la mínima idea de lo que había pasado hasta que comencé a mirar el noticiero”, explicó Violi, que anunció que dará una batalla legal para dar con los culpables y que denunció haber sido puesta en la mira por un grupo de haters del sumbmundo del fútbol romano que desde 2018 le están “arruinando la vida”.

Más precisamente, acusó a la cuenta de X @Moussolinho (que borró el tuit culpable) y @LogikSeo (desactivada), que desde hace años le hacen la vida imposible y desde las cuales, en la madrugada del sábado, comenzaron a difundir la aquí llamada “bufala”, falsa noticia, que fue creciendo y difundiéndose en todo el planeta como reguero de pólvora.

“Según el departamento de policía de Bultler, el asesino de Trump ha sido arrestado en el lugar y ha sido identificado como Mark Violets, un miembro de Antifa. Antes del tiroteo Mark Violets subió un video sobre YouTube afirmando que la justicia estaba llegando”. El posteo, junto a una foto de Violi, fue replicado por redes sociales vinculadas a la propaganda trumpiana y hasta llegó a diversos noticieros, incluso sudamericanos.

En declaraciones a la prensa italiana Violi explicó que @Moussolinho -que en su bio de X se describe como “el que hizo estallar la guerra civil en Estados Unidos”- lo tiene en la mira desde 2018, junto a la cuenta @LogikSeo, porque él criticaba a la gestión de James Pallotta, empresario estadounidense que fue presidente de la Roma entre 2012 y 2020.

Donald Trump se levantó tras el ataque y sus seguidores lo aplaudieron AP Photo Evan Vucci

“No puedo creer que a esa hora del sábado por la noche, en lugar de salir a tomarse unas cervezas, estas personas se la pasan en X para difamarme a mí y a mi familia y no entiendo por qué la policía no hace nada”, se quejó Violi en una entrevista al diario La Repubblica. “Su único objetivo es denigrarme y he sido víctima de varios vídeos que tenían como objetivo deslegitimizar mi profesión y mi credibilidad”, agregó, al destacar que ya desde hace tiempo que inició acciones legales que hasta ahora no tuvieron éxito.

“Siendo periodista desde 2006 sé muy bien que hay que verificar todas las fuentes antes de poner en primera página a un presunto monstruo”, indicó, asimismo, el periodista, al definir la pesadilla vivida en los últimos días como “la muerte del periodismo” o “el 11 de septiembre del periodismo estadounidense”. Varias cuentas con tilde azul o amarillo (es decir, en teoría, verificadas por X), en efecto, replicaron los posteos que lo involucraban, sin control alguno.

Lo más increíble es que no es la primera vez que intentan hacer pasar a Violi por un atacante. Como recordó el Corriere della Sera, en 2021 fue vinculado a un atentado perpetrado en Kongsberg, Noruega, por un hombre armado con arco y flechas, pero entonces su nombre fue adaptado al de “Marek Al-Viol”.

Preguntado si sabe quién se oculta detrás de la cuenta @Moussolinho -que en las últimas horas en posteos irónicos avisaba que estaba por entregarse a la policía-, Violi dijo que lo desconocía, aunque explicó que el nombre junta al del dictador Benito Mussolini con el del entrenador portugués José Mourinho (que también estuvo en la Roma). Violi, que sin querer saltó a la fama internacional, subrayó que desde hace años ha denunciado a este troll-enemigo: “mi abogado me dice que las investigaciones están paradas. Pero espero que ahora se mueva algo porque no sufrí una difamación, sino algo mucho mayor”.

