CIANJUR, Indonesia.- En una esquina montañosa de Indonesia se encuentra una colina, salpicada de terrazas de piedra, a donde personas de todo el país acuden para realizar rituales islámicos e hindúes. Algunos dicen que el sitio tiene un aire místico, e incluso que podría contener un tesoro enterrado.

El sitio parcialmente excavado, Gunung Padang, está en el centro de un acalorado debate.

Los arqueólogos sostienen que la colina es un volcán inactivo y que las cerámicas recuperadas hasta ahora sugieren que los humanos han utilizado el sitio durante varios cientos de años o más. Pero algunos indonesios, incluido un geólogo sismólogo y un expresidente que dejó el cargo en 2014, han sugerido que el sitio podría haber sido construido mucho antes por una civilización antigua aún no descubierta. Su narrativa ha circulado durante más de una década dentro del país, hasta ahora.

El sitio de la pirámide Gunung Padang en Cianjur, Java Occidental, Indonesia, el 22 de diciembre de 2023. ULET IFANSASTI - NYTNS

En 2022, una serie documental de Netflix, Ancient Apocalypse, se basó en la investigación del geólogo para un episodio sobre Gunung Padang. Y en octubre, el geólogo publicó un artículo en una revista científica internacional que ha avivado una disputa internacional sobre cuestiones de ciencia, ética y antigua historia.

Los arqueólogos dicen que la conclusión más controvertida del estudio, que Gunung Padang podría ser “la pirámide más antigua del mundo” porque su capa más profunda parece haber sido “esculpida” por humanos hace hasta 27.000 años, es problemática porque no se basa en evidencia física. Afirman que Indonesia no tiene historia de construcción de pirámides y que los humanos en la era del Paleolítico, que terminó hace más de 10.000 años, no podrían haber construido pirámides. Las pirámides de Giza en Egipto tienen solo alrededor de 4500 años.

La editorial con sede en Nueva Jersey del estudio dice que actualmente está llevando a cabo una investigación interna, lo que significa que la revista está “examinando preocupaciones compartidas por la comunidad arqueológica”. Varios arqueólogos han expresado públicamente sus reservas, diciendo que el estudio “no es digno de ser publicado” y que la afirmación del geólogo de que la colina fue construida por humanos “simplemente no tiene sentido”.

Rituales nocturnos en Gunung Padang, Indonesia. ULET IFANSASTI - NYTNS

El autor principal del estudio, el geólogo sismólogo Danny Hilman Natawidjaja, argumentó que ha sido malinterpretado. Sus partidarios incluyen a Graham Hancock, un periodista británico que protagonizó la serie de Netflix y que sostiene que los arqueólogos deberían ser más abiertos a teorías que desafíen la ortodoxia académica.

“Este modelo de juez, jurado y verdugo de la arqueología, donde pueden definir qué es y qué no es evidencia, qué es y qué no es aceptable como evidencia, no es útil a largo plazo para el progreso del conocimiento humano”, dijo Hancock en una entrevista telefónica.

¿Oro en esa colina?

Gunung Padang se encuentra cerca de la ciudad de Bandung en Java, la isla más poblada de Indonesia. La excavación comenzó a principios de la década de 1980, según Lutfi Yondri, un arqueólogo del gobierno provincial de Bandung.

Jóvenes indonesios inspirados por esfuerzos quijotescos para descubrir pirámides perdidas en Bosnia promovieron la idea de que colinas puntiagudas podrían estar ocultando pirámides perdidas, explicó Lutfi. El personal del presidente Susilo Bambang Yudhoyono organizó foros para explorar esa idea, así como especulaciones no probadas de que Gunung Padang podría contener un tesoro enterrado.

Los arqueólogos se opusieron desde el principio. Pero la administración de Yudhoyono continuó financiando el trabajo de excavación en Gunung Padang, y dijo después de visitar en 2014, cerca del final de sus 10 años en el cargo, que podría ser “el edificio prehistórico más grande del mundo”.

La narrativa de la pirámide “tiene cierto tinte nacionalista y está respaldada por un expresidente”, valoró Noel Hidalgo Tan, un arqueólogo del Centro Regional del Sudeste Asiático para la Arqueología y las Bellas Artes en Bangkok.

“Por eso es un mito que se niega a morir”, apuntó.

Lutfi Yondri, un arqueólogo del gobierno provincial de Bandung, en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Bandung, Java Occidental, Indonesia, el 21 de diciembre de 2023. ULET IFANSASTI - NYTNS

¿Ciencia o ilusión?

Natawidjaja, el geólogo que lideró el estudio de octubre, dijo que comenzó a investigar el sitio en 2011. En ese momento, estaba estudiando una falla activa en la zona y notó que la forma puntiaguda de Gunung Padang lo hacía destacar en un paisaje de laderas erosionadas.

El presidente Joko Widodo cortó el financiamiento para la investigación después de asumir el cargo en 2014. Natawidjaja publicó posteriormente sus hallazgos en una edición reciente de Archaeological Prospection. Los métodos y principios del estudio son los mismos que usaría para analizar terremotos, detalló en una entrevista por Zoom.

“Simplemente estoy cambiando el tema de fallas activas a pirámides”, dijo.

La piedra Tapak Maung, con forma de huella de tigre, en el sitio de la pirámide Gunung Padang en Cianjur, Java Occidental, Indonesia, el 22 de diciembre de 2023. ULET IFANSASTI - NYTNS

Varios arqueólogos explicaron que el problema principal del estudio es que dató la presencia humana en Gunung Padang en base a medidas de radiocarbono del suelo de muestras de perforación, no de artefactos recuperados del sitio.

“La lección es que las fechas de radiocarbono no son mágicas y tienen importantes advertencias en su interpretación”, escribió la arqueóloga Rebecca Bradley en una crítica de 2016 a los hallazgos preliminares de Natawidjaja.

El arqueólogo Tan describió el intento del estudio de vincular la edad del suelo con la actividad humana como su “mayor falacia lógica”. La edad del suelo no es sorprendente porque el suelo se acumula con el tiempo y las capas más profundas tienden a ser más antiguas, agregó. “Pero no es suelo que esté vinculado a la actividad de construcción. No es suelo que esté vinculado, digamos, a una hoguera, o suelo que esté vinculado a un entierro”.

“Es solo suelo”, afirmó.

Estudiantes visitan Gunung Padang, Indonesia, el 23 de diciembre de 2023. ULET IFANSASTI - NYTNS

Cerámica y otras evidencias de las capas superiores de Gunung Padang indican que los humanos estuvieron allí tan temprano como los siglos XII o XIII, y que construyeron estructuras sobre formaciones rocosas naturales, indicó Mai Lin Tjoa-Bonatz, una arqueóloga que ha realizado investigaciones en Indonesia.

“Puede haber habido algunas personas antes, pero no dejaron nada que podamos fechar, hasta ahora”, añadió.

Bajo investigación

La investigación interna del artículo de Archaeological Prospection fue confirmada por Wiley, la editorial de la revista.

Natawidjaja defendió su trabajo y aseguró que las muestras de suelo eran evidencia legítima para evaluar la participación humana en Gunung Padang, en parte porque el suelo utilizado por los constructores antiguos se usaba para envolver estructuras construidas por humanos.

“El riguroso proceso de publicación revisado por pares de nuestros hallazgos en una revista de reputación subraya la validez científica y el mérito de nuestro trabajo”, escribió.

Lutfi Yondri, un arqueólogo del gobierno provincial de Bandung, comparte imágenes de excavaciones en el sitio de la pirámide Gunung Padang en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Bandung, Java Occidental, Indonesia, el 21 de diciembre de 2023. ULET IFANSASTI - NYTNS

En 2022, la Sociedad de Arqueología Americana dijo en una carta abierta a Netflix y a la productora del programa, ITN, que la serie “devalúa la profesión arqueológica sobre la base de afirmaciones falsas y desinformación”, un argumento que Hancock refutó vigorosamente.

Hancock ha argumentado que los arqueólogos no deben descartar la posible existencia de antiguas civilizaciones perdidas, en parte porque mucha tierra quedó sumergida cuando la última era glacial terminó hace aproximadamente 11.700 años.

“Decir que aún no se ha hecho suficiente trabajo, que se necesita hacer más trabajo para resolver este asunto, eso es bastante justo”, dijo Hancock sobre el reciente estudio. “Pero básicamente desechar todo el asunto desde el principio y decir que esta es una afirmación que va en contra de todo lo que sabemos sobre el pasado... Eso no es útil”.

Zaenal Arifin, de 40 años, un cuidador que afirmó que sus antepasados siempre han dicho que el sitio es obra de una antigua civilización. ULET IFANSASTI - NYTNS

La administración de Widodo está en su mayoría, pero no completamente, manteniéndose al margen de la controversia.

Hilmar Farid, director general de cultura en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, dijo que la cartera no estaba involucrada en los debates sobre la edad de Gunung Padang. Pero también sostuvo que la última investigación sobre el sitio es “aparentemente insuficiente para respaldar la teoría de que esto es una pirámide hecha por el hombre”.

Mike Ives y Rin Hindryati

The New York Times

Temas IndonesiaEgiptoAsia