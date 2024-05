La presión para regresar a su país a luchar contra los rusos angustia a los ucranianos en el exterior

Escuchar

KIEV.- En un momento en que Ucrania está desesperada por conseguir soldados para reforzar sus defensas, que se desmoronan ante la invasión rusa, las embajadas ucranianas han suspendido temporalmente los servicios consulares para los hombres en edad de combatir, lo que supone una nueva presión para que vuelvan a casa a luchar.

La suspensión de los servicios a los ciudadanos, como la renovación de pasaportes, pretende ser un paso previo a una nueva ley de movilización que entrará en vigor el 18 de mayo. Exigirá a todos los hombres de entre 18 y 60 años que actualicen su información personal en una oficina de reclutamiento local en un plazo de 60 días.

La ley marcial, en vigor desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, prohíbe a los hombres de 18 a 60 años salir del país. Pero muchos hombres que temían ser enviados al frente han huido. Otros miles ya vivían en el extranjero. Ahora, todos ellos se enfrentan a la presión de las nuevas normas, que podrían restringir sus movimientos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, con mandos militares (Archivo) Efrem Lukatsky - AP

Oleksandr, un residente de Kiev de 42 años que ahora vive en Austria, afirma: “Todos sentimos como si nos hubieran movido el piso” y que “Ucrania ya no quiere apoyarnos”. Al igual que otros hombres entrevistados, Oleksandr accedió a hablar con la condición de que sólo se lo identificara por su nombre de pila porque temía ser condenado al exilio o enfrentarse a otras consecuencias.

Los partidarios de la ley de movilización afirman que los hombres que viven fuera de Ucrania -que podrían ser decenas de miles- no están apoyando suficientemente a su país en los momentos de mayor necesidad.

Las autoridades ucranianas insisten en que la ley de movilización añadirá “equidad” al servicio militar obligatorio, eliminando muchas excepciones y racionalizando el proceso de reclutamiento. También afirman que el gobierno necesita urgentemente información precisa sobre los ciudadanos que pueden optar al servicio militar.

En Ucrania, los hombres que proporcionen su información a una oficina de reclutamiento recibirán documentación, que luego deberán mostrar al realizar cualquier trámite oficial en Ucrania, como registrar un matrimonio u obtener una licencia de conducir. Quienes vivan en el extranjero necesitarán la misma documentación para recibir servicios consulares.

En una entrevista telefónica, Oleksandr, que reside en Austria desde antes de la invasión, dijo que se sentía perseguido, como si el gobierno ucraniano lo estuviera persiguiendo. “Se hizo como una medida de ‘vete al infierno’: ‘ahora te atraparemos, para hacerte sentir mal y castigarte’”, dijo.

“No tengo miedo de morir”, añadió Oleksandr. “Mi mayor temor es ser capturado y sufrir tortura”.

El cuerpo de una anciana muerta yace en la calle tras la explosión de una bomba aérea guiada en Kharkiv (Photo by SERGEY BOBOK / AFP) SERGEY BOBOK - AFP

Otros hombres afectados por la nueva legislación expresaron un enojo similar. Y los requisitos de la ley de movilización están arrojando nueva luz sobre una brecha cada vez más profunda entre los hombres que han ido al frente y los que no, entre familias cuyos seres queridos están en riesgo todos los días y aquellos que viven seguros, en algunos casos a muchos miles de kilómetros de distancia.

Si tiene éxito, la ley de movilización podría proporcionar cientos de miles de nuevos soldados para el esfuerzo bélico: tropas que se necesitan desesperadamente para detener los recientes avances de Rusia, dicen funcionarios de Kiev.

“No habrá restricciones ni retorno forzado de ciudadanos ucranianos de cualquier género o edad a un país que está en guerra”, dijo la viceprimera ministra ucraniana Olha Stefanishyna en declaraciones publicadas por Deutsche Welle el martes. Pero añadió: “No hay soluciones fáciles para los problemas de la guerra, y no olvidemos que la guerra continúa y tenemos que ganarla”.

Los motivos de los migrantes

Se desconoce a cuántos hombres ucranianos se les podrían negar los servicios consulares. Muchos abandonaron Ucrania legalmente, para recibir tratamiento médico o estudiar, entre otras razones.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky inspecciona las líneas de fortificación en la región de Kharkiv, Ucrania, (Ukrainian Presidential Press Office via AP) Ukrainian Presidential Press Office

Los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania dicen que están intentando contabilizar el número total de personas que viven en el extranjero. El sábado, en una entrevista con la emisora polaca TVN24, el embajador de Ucrania en Varsovia, Vasyl Zvarych, dijo que las autoridades ucranianas “estiman que hay decenas de miles de personas en edad militar sólo en Polonia”.

Andriy, de 38 años, que vive en Polonia, dijo que pensaba que el gobierno ucraniano estaba actuando impetuosamente. “Siento que el país que amo y aprecio se está comportando como un adolescente inmaduro y ofendido”, dijo Andriy.

“Siempre me he posicionado y seguiré posicionándome como ucraniano en todas las situaciones”, dijo. “Pero si el Estado me considera un traidor, debo admitir que en este momento no es un sentimiento agradable para mí”.

Semanas después de que el parlamento de Ucrania aprobara la ley de movilización, la medida sigue planteando tantas preguntas como respuestas, y muchos hombres ucranianos están luchando por comprender lo que podría significar para ellos personalmente.

La ley presenta problemas separados para miles de personas que huyeron para evitar el reclutamiento, dejándolos potencialmente estancados donde están, obligados a solicitar asilo o en un limbo legal.

Algunos dijeron que se sienten traicionados, mientras que otros dijeron que temen que el gobierno ucraniano pueda recurrir a medidas aún más draconianas para llenar las filas militares del país, posiblemente obligando a los hombres que viven fuera del país a regresar a Ucrania.

Algunos hombres dijeron en cambio que entendían la posición del gobierno. Savelii, de 35 años, que vive en Londres, señaló que el gobierno se vio obligado a elegir entre una serie de malas opciones.

Un militar ucraniano de la unidad 9.2, apodado Mamay, coloca una bomba en un dron en las trincheras en el frente, a unos kilómetros de Bakhmut, en la región de Donetsk, Ucrania (AP Foto/Alex Babenko) Alex Babenko - AP

“Parte de esto tiene que ver con restablecer algún tipo de equilibrio”, dijo Savelii. “Es injusto que los hombres en Ucrania tengan que vivir así en este momento”. Y añadió: “Existe la sensación de que los hombres que vivimos fuera del país tenemos más privilegios y libertades”.

“Pero la situación no es blanca o negro”, añadió. “También hay gente que todavía vive en el país y que finge que no hay guerra en este momento, y gente que vive fuera y que trabaja todos los días para apoyar a Ucrania”.

Los funcionarios europeos parecen divididos sobre la perspectiva de intentar obligar a los hombres ucranianos a regresar a casa para luchar.

La reacción extranjera

Anneli Viks, asesora del Ministro del Interior de Estonia, dijo el martes que su país “no tiene ningún plan para la repatriación forzada de ciudadanos ucranianos que residen legalmente en Estonia y que huyeron a causa de la guerra”, informaron los medios locales.

Pero otros fueron menos categóricos. “Definitivamente no protegeremos a los evasores del servicio militar obligatorio”, dijo el viceministro polaco de Asuntos Exteriores, Andrzej Szejna, en la televisión polaca.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, describió la restricción de los servicios consulares como una cuestión de equidad básica, pero incluso algunos hombres que no se vieron inmediatamente afectados por las nuevas reglas advirtieron que no estaban contentos.

Olexander, de 53 años, que vive en Gran Bretaña, dijo que su pasaporte era válido por tres años más. “Esto no me ha causado ningún inconveniente personalmente, aunque es un insulto porque no he violado las leyes existentes en Ucrania”, dijo Olexander.

“Pero no excluyo la posibilidad de que se necesiten servicios. Qué hacer entonces, no hay ningún plan”, añadió.

Olexander afirmó: “Nunca dejé de ser ucraniano y me gustaría regresar y ser útil en el futuro”. Pero tiene “serias dudas sobre regresar” en este momento porque “no está listo para confiar mi vida” al gobierno actual.

Soldados ucranianos se entrenan en la región de Kiev, Ucrania (Foto AP/Vadim Ghirda) Vadim Ghirda - AP

Vladyslav, de 36 años, que vive en España, contó que salió de Ucrania legalmente, bajo una exención para hombres con tres o más hijos. Cuando el nuevo registro electrónico entre en funcionamiento, aseguró Vladyslav, “se registrará inmediatamente” y proporcionará sus datos.

Aun así, dijo que le preocupa que en el futuro puedan surgir más restricciones para quienes viven en el extranjero, como bloquear el acceso a cuentas bancarias ucranianas.

“Si de repente empiezan a bloquear, así como así, entonces no estará bien para mí personalmente”, dijo Vladyslav. “Porque hago negocios en Ucrania y pago impuestos allí”. Añadió: “Si de repente pierdo el acceso a los servicios bancarios, tendré que hacer una transición completa a la residencia en la Unión Europea”

Vasily, de 40 años, que vive en Alemania, relató que solicitó un segundo pasaporte pero ahora se pregunta si lo recibirá. Vasily dijo que el mayor peligro de la ley es que sembrará divisiones entre los ucranianos. “Rusia no destruirá Ucrania por sí sola, hasta que los ucranianos la ayuden”, afirmó.

“Con tales acciones”, dijo, el gobierno “simplemente había quemado puentes para muchas personas cuyas vidas caben en una maleta, incluidas mujeres y niños”.

Vasily afirmó que a menudo piensa en un amigo que sirve en el frente: “un diálogo sin palabras”, dijo. Mi amigo es “la única persona delante de la cual me siento avergonzado”, afirmó.

“Tal vez no quiera hablar conmigo”, dijo Vasily. “Pero quiero que me entienda”.

Serhiy Morgunov, David L. Stern y Francesca Ebel

The Washington Post

The Washington Post