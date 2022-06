La princesa noruega Marta Luisa anuncia su compromiso con el chamán de las estrellas de Hollywood

OSLO.– La familia real de Noruega anunció el martes que la princesa Marta Luisa se comprometió con su novio estadounidense Durek Verrett, un chamán y gurú muy popular entre las estrellas de Hollywood.

“El amor no juzga de dónde vienes o quién eres como ser humano. El amor crea puentes entre personas, culturas y religiones. Estamos felices de habernos encontrado a través de los continentes, etnia y origen social”, escribió la pareja en un comunicado.

La princesa había comunicado la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 200.000 seguidores, con una fotografía en la que posa sonriente junto Verret mostrando el anillo de compromiso.

“Estoy muy feliz de anunciar que estoy comprometida con el chamán Durek, el que hace saltar mi corazón, el que me ve y reconoce en mí el más alto potencial, el que me hace reír y con el que puedo ser vulnerable. El amor trasciende y nos hace crecer. Y yo estoy muy feliz de seguir creciendo con este hermoso hombre”, escribió.

“Gracias a todos mis amigos y familiares que se han mantenido firmes a nuestro lado”, añadió la princesa.

Marta Luisa, de 50 años, hija de los reyes Harald y Sonia de Noruega, es cuarta en la línea de sucesión a la corona, por detrás de su hermano el príncipe heredero Haakon y de sus dos hijos.

”Su majestad el rey y su majestad la reina le envían sus más cálidas felicitaciones y le desean lo mejor para el futuro”, anunció la familia real en un comunicado. Los príncipes herederos les han deseado “lo mejor para su futuro”.

La princesa y su futuro marido han remitido un comunicado a los medios noruegos en el que informan que después de la boda seguirán viviendo en continentes diferentes, ella en Noruega y él, en Estados Unidos, California. Todavía no han confirmado la fecha de la celebración.

La princesa renunció hace años a la mayoría de sus títulos y de deberes oficiales para dedicarse a actividades en el mundo privado.

La princesa tiene tres hijas, Maud, Leah y Emma, de su primer matrimonio con el escritor noruego Ari Behn, de quien se divorció en 2016. Los constantes escándalos de Behn, desde sus paseos vestido de drag queen por Barcelona con la excusa del rodaje de un documental o sus fotografías insinuantes con una famosa bloguera a la que conoció en una boda, terminarían enfriando la relación de pareja y el cariño de los noruegos.

En Navidad de 2019, el escritor de 47 años se quitó la vida. Ese mismo año, Marta Luisa confirmó su relación con su actual novio, que es conocido como Chamán Durek.

La pareja ha sufrido acoso mediático y amenazas de muerte racistas, según señaló la propia princesa. “El racismo no es solo lo obvio (que era lo que yo pensaba): la abierta discriminación, el maltrato y el asesinato de personas negras. Lo obvio y lo fácil es ir en contra de todo ello. Pero el racismo está también en los detalles (cosa que no tenía idea de que aún existía). Está en la forma en que la gente rehúye a Durek. Por ejemplo, en cómo los amigos dan por hecho que miente sobre todo. Que es malo por ser amable. Las palabras que murmuran por lo bajo, dejándole perfectamente claro que no tiene un lugar natural en la mesa. Gente en cargos importantes diciendo: ‘¿Cómo te atreves a pensar que voy a tocarte la mano?’, cuando la extiende para desear buenas noches”, escribió en Instagram.

La princesa es adepta a las “terapias alternativas” y es considerada como una persona excéntrica, que afirma poder comunicarse con ángeles, lo que ha intentado compartir con otros en libros y seminarios.

La relación ha generado mucha atención en los medios noruegos y la princesa fue acusada de mezclar sus negocios con su estatus como miembro de la realeza al promover un ciclo de conferencias titulado “La princesa y el chamán”.

Agencia AFP