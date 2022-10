La renuncia de Liz Truss: piden que se le niegue la pensión vitalicia para ex primeros ministros por su corto mandato

escuchar

NUEVA YORK.- Liz Truss tiene derecho a un subsidio financiado por los contribuyentes de 115.000 libras (129.000 dólares) al año durante el resto de su vida.

A pesar de su corta permanencia en el cargo, Truss pudo acogerse el jueves a lo que se denomina Public Duty Costs Allowance, un plan gubernamental de reembolso de los gastos personales y salariales en los que incurren los ex primeros ministros “derivados de su especial posición en la vida pública” después de dejar el cargo, según el sitio web del gobierno.

Sin embargo, esto ha provocado el desprecio de algunos de los oponentes políticos de Truss, que han pedido que se le niegue el pago por lo que consideran su breve papel en la confusión política y económica de Gran Bretaña.

“No hay manera de que se le permita acceder al mismo fondo de 115.000 libras anuales de por vida que sus recientes predecesores, todos los cuales estuvieron en el cargo durante más de dos años”, declaró Christine Jardine, la portavoz de la Oficina del Gabinete de los Demócratas Liberales, en un comunicado.

“El legado de Truss es un desastre económico por el que los conservadores están haciendo que los contribuyentes paguen la factura”, sentenció la funcionaria y añadió que el potencial pago de esta compensación dejaría “un sabor amargo en la boca de los millones de personas que luchan contras las facturas, cada vez más altas, y el alza de los créditos hipotecarios gracias a la mala gestión económica de los conservadores.”

El dinero ha sido un pago estándar desde que se introdujo en 1991, a raíz de la dimisión de la primera ministra Margaret Thatcher. Truss se convertiría en la sexta ex primera ministra británica en recibir el subsidio vitalicio, si lo acepta.

Dos ex primeros ministros británicos, John Major y Tony Blair, siguen recibiendo la cantidad máxima anual de 115.000 libras, según el informe financiero más reciente publicado por la Oficina del Gabinete de Gran Bretaña.

El Sunday Times informó en 2018 que el señor Blair había recibido hasta ahora un millón de libras (unos 1,12 millones de dólares). El ex primer ministro Boris Johnson también tiene derecho a la asignación, pero no se ha hecho pública la cantidad que ha recibido, si es que la ha recibido, desde que dimitió en julio.

Truss también tiene derecho a recibir dinero para cubrir los costos de las pensiones de su personal. Esto puede suponer hasta el 10% de la asignación de 129.000 dólares, lo que significa que podría recibir 12.900 dólares más al año (según el tipo de cambio actual).

Hay reglas que sustentan la asignación. No está destinada a financiar la vida privada de los ex primeros ministros, según las directrices publicadas por la Oficina del Gabinete. La asignación no puede solicitarse “antes de que se necesite”. Y los ex primeros ministros no pueden cobrar el dinero mientras sean líderes del principal partido de la oposición británica. (Truss seguiría teniendo derecho a la ayuda si el Partido Conservador perdiera en las próximas elecciones generales británicas y se convirtiera en el principal partido de la oposición del país, ya que está dejando de ser líder del partido).

Las directrices también estipulan que si Truss aceptara cualquier otro nombramiento público, se revisaría el nivel de la asignación.

