ROMA.- “¿Maradona o Messi? “Yo agregaría un tercero, Pelé”. Así respondió el papa Francisco cuando el director del TG1, el telenoticiero de la RAI1, Gian Marco Chiocci, le consultó sobre su preferencia entre los dos astros argentinos, luego de que el jugador rosarino ganara por octava vez el Balón de Oro el lunes pasado. Luego agregó: “Para mí, de estos tres, el gran señor es Pelé. Un hombre de gran corazón”.

Francisco concedió una entrevista exclusiva a la red italiana en la que abordó numerosos temas, desde la situación en Tierra Santa a la guerra en Ucrania, pasando por el tema de los inmigrantes y el cambio climático.

Pero también hubo espacio para hablar de temas más ligeros. Entre ellos, el fútbol. El Pontífice respondió a la pregunta “¿A quién prefiere entre Maradona y Messi?”, a raíz del Balón de Oro ganado por el jugador del Inter Miami. “Yo pondría un tercero, Pelé. Maradona es un gran jugador. Pero como hombre fracasó. El pobre resbaló con la corte de quienes lo alababan y no lo ayudaban”, afirmó el Pontífice.

El papa Francisco, en el Angelus en la Plaza San Pedro, este miércoles 1 de noviembre. (AP/Andrew Medichini) Andrew Medichini - AP

“Vino a visitarme aquí el primer año de mi pontificado y luego el pobre tuvo el fin que tuvo. Es curioso: muchos deportistas terminan mal. Incluso en el boxeo. Messi es correctísimo. Es un señor. Pero para mí de estos tres el gran señor es Pelé. Un hombre de gran corazón. Hablé con Pelé, lo conocí una vez en un avión cuando estaba en Buenos Aires, hablamos. Un hombre de tanta humanidad. Los tres son geniales. Cada uno con su propia especialidad. Messi está bien en este momento. Y Pelé estuvo bien”, subrayó.

La guerra en Medio Oriente

En la entrevista, el Papa se refirió también a la guerra en Medio Oriente como una “derrota”.

“Toda guerra es una derrota -afirmó el Pontífice-. Nada se soluciona con la guerra. Nada. Todo se gana con paz, con diálogo [...] En la guerra una bofetada provoca otra. Una es fuerte y la otra aún más fuerte y así sigue. La guerra es una derrota. Lo sentí como una derrota más”, dijo. “[Dos pueblos] que deben vivir juntos. Con esa sabia solución: dos pueblos, dos Estados. El Acuerdo de Oslo: dos Estados muy limitados y Jerusalén con un status especial”, añadió.

El Papa contó que diariamente llama a los religiosos de Gaza: “Los llamo todos los días y también hay allí una monja argentina. El párroco estaba en Belén cuando todo estalló, no pudo regresar porque había ido a Belén a comprar medicamentos. Ahora está en Jerusalén pero no puede entrar. Y al vicepárroco egipcio, el padre Yussuf, lo llamo todos los días y me dice ‘esto es terrible, ahora lo último es que bombardearon el hospital, pero en la parroquia nos respetan, tenemos 563 personas en la parroquia, todos cristianos e incluso algunos musulmanes. Niños enfermos atendidos por las monjas de la Madre Teresa’. Los llamo todos los días y trato de acompañarlos. Por el momento, gracias a Dios, las fuerzas israelíes respetan esa parroquia”.

Cuando se le preguntó si teme un resurgimiento del antisemitismo, Jorge Bergoglio respondió que “lamentablemente el antisemitismo permanece oculto. Se puede ver, jóvenes por ejemplo, aquí y allá haciendo algo. Es cierto que en este caso está sucediendo algo muy grande pero siempre hay algo de antisemitismo y no siempre basta con ver el Holocausto que cometieron en la Segunda Guerra Mundial, esos 6 millones asesinados, esclavizados, y no es algo del pasado. Desafortunadamente, no es del pasado. No podré explicarlo y no tengo explicación, es un hecho que veo y no me gusta”.

El Papa dijo con amargura: “La hora es muy oscura. No se encuentra la capacidad de reflexionar con claridad y en el momento más oscuro: una derrota más. Ha sido así desde la última guerra mundial, desde el 45 hasta ahora, una derrota tras otra porque las guerras no han parado. Pero el problema más grave son las industrias armamentísticas”, añadió.

Francisco también anunció que irá a Dubai a la COP28, la cumbre sobre el clima. “Creo que iré del 1 al 3 de diciembre. Me quedaré allí tres días”, afirmó.

