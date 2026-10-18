La UE y EE.UU. condenaron los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y exigieron medidas para frenar la violencia

BRUSELAS.– La Unión Europea condenó este domingo “enérgicamente” los ataques perpetrados por colonos israelíes en Cisjordania ocupada, incluidos los dirigidos contra una comitiva de diplomáticos europeos y un alcalde francés, y reclamó a Israel que investigue las agresiones, lleve a los responsables ante la Justicia y adopte medidas para frenar la violencia contra la población palestina.

La declaración del bloque se produjo un día después de que representantes diplomáticos de Francia, Bélgica y Polonia fueran amenazados y agredidos durante una visita a Taybeh, una localidad palestina de mayoría cristiana, donde colonos israelíes intentaban impedir que agricultores recogieran aceitunas. Entre los atacados se encontraba Bernard Baudoux, de 78 años, alcalde de la ciudad francesa de Aulnoye-Aymeries, quien denunció que fue derribado y golpeado con barras de hierro.

“La Unión Europea condena enérgicamente los últimos ataques de colonos violentos en Cisjordania, incluidos los dirigidos contra diplomáticos europeos”, declaró un vocero de la diplomacia comunitaria.

El bloque valoró las condenas expresadas por algunos representantes israelíes, pero exigió “una plena rendición de cuentas” y medidas efectivas para evitar que continúen los actos de violencia y hostigamiento contra los palestinos, especialmente durante la actual temporada de recolección de aceitunas, así como contra los periodistas.

“Instamos a Israel a que respete plenamente el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, y a que ponga fin a la expansión de los asentamientos”, añadió el portavoz.

Según testigos y fuentes diplomáticas, los vehículos de las misiones europeas trasladaban a representantes diplomáticos a Taybeh cuando un grupo de colonos irrumpió para obstaculizar las tareas de los agricultores palestinos. Los agresores insultaron y amenazaron a los visitantes antes de atacar físicamente a Baudoux, quien, pese a la agresión, no sufrió heridas graves y pudo continuar la visita.

Bernard Baudoux, alcalde de la localidad de Aulnoye-Aymeries, en el norte de Francia, quien fue atacado el 17 de octubre de 2026 por colonos israelíes durante una visita a la localidad palestina de Taybeh - - UGC

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, exigió a Israel que detenga la “violencia criminal” y arreste a los responsables. Su homólogo belga, Maxime Prévot, también condenó con firmeza los hechos y denunció que los colonos habían atacado tanto a civiles palestinos como a representantes europeos.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, condenó los “graves actos de violencia” y atribuyó la agresión a “alborotadores israelíes”. Sin embargo, reprochó a los consulados europeos involucrados que no hubieran coordinado la visita con el ejército israelí.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, por su parte, denunció una supuesta campaña de “difamación” contra Israel y los colonos de Cisjordania, y sostuvo que se habían difundido titulares sensacionalistas antes de que se conocieran todos los hechos.

La policía israelí anunció la apertura de una investigación para localizar a las víctimas, recoger testimonios e identificar a los sospechosos. No se habían informado detenciones en relación con el ataque al momento de la declaración europea.

Ataque contra periodistas

La agresión contra los diplomáticos se produjo en medio de un aumento de la violencia de los colonos durante la temporada de recolección de aceitunas, una actividad fundamental para la economía de numerosas comunidades palestinas y que cada año se desarrolla bajo fuertes tensiones en territorios ocupados.

El viernes, la fotoperiodista estadounidense Heidi Levine, de The Washington Post, resultó gravemente herida durante un ataque de colonos en la aldea de Abu Falah, mientras cubría la cosecha. La periodista, que lleva más de cuatro décadas documentando conflictos, fue sometida a una cirugía y permanecía hospitalizada en Tel Aviv con lesiones en una mano y varias costillas fracturadas.

Levine relató que los agresores la empujaron al suelo y la golpearon durante más de diez minutos. También denunció el robo de su cámara, su pasaporte y su teléfono celular.

La fotoperiodista del Washington Post Heidi Levine recibe tratamiento en el hospital Beilinson, en Israel, tras resultar herida en un ataque perpetrado por colonos israelíes Ariel Schalit - AP

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, calificó la agresión como “un acto de terror despreciable cometido por cobardes enmascarados” y reclamó una investigación exhaustiva, detenciones y el procesamiento de los responsables. El secretario de Estado, Marco Rubio, también expresó su preocupación por las imágenes de los ataques y pidió a Israel que tome medidas para frenar la violencia.

La oficina de Netanyahu afirmó que los responsables de la agresión contra Levine deberán rendir cuentas, aunque el primer ministro condenó de forma general la violencia y se refirió al ataque como presunto, al señalar que sus circunstancias todavía no estaban claras.

La semana pasada, un fotógrafo de la agencia AFP también fue golpeado por colonos mientras cubría la situación en Cisjordania.

El gobierno israelí respalda la expansión de los asentamientos, mientras que los ataques de colonos contra comunidades palestinas alimentan las críticas internacionales Ohad Zwigenberg - AP

La violencia en el territorio se intensificó desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque del grupo terrorista palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, más de 1100 palestinos murieron en Cisjordania, la mayoría por acciones de las fuerzas israelíes, según cifras del Ministerio de Salud palestino. En el mismo período, alrededor de 50 israelíes murieron en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes.

Organizaciones de derechos humanos denuncian desde hace años la impunidad de los agresores. El grupo israelí Yesh Din sostiene que alrededor del 94% de las investigaciones sobre violencia de colonos iniciadas desde 2005 terminaron sin acusaciones formales y que solo una pequeña proporción derivó en condenas totales o parciales.

Agencias AP, AFP y Reuters