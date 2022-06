La Unión Europea busca acelerar la candidatura de Ucrania al bloque, pero el acuerdo no es unánime

PARÍS.– La Comisión Europea (CE) se prepara para dar el viernes un dictamen positivo sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE). Pero son los dirigentes de los 27 quienes deciden, y el acuerdo está lejos de ser unánime. En todo caso, ese proceso podría tomar años.

¿Es necesario quemar las etapas porque Ucrania está en guerra y necesita el apoyo de las democracias occidentales? La Comisión de Bruselas debería tener en cuenta esa situación el viernes, dando una opinión positiva bajo ciertas condiciones para que Kiev se convierta en un candidato oficial.

En visita a la capital ucraniana, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, el sábado se mostró prudente.

“Queremos apoyar a Ucrania en su viaje europeo. Queremos mirar hacia el futuro. Ustedes han hecho mucho. Pero aún queda mucho por hacer. Para luchar contra la corrupción, por ejemplo”, declaró delante del presidente Volodimir Zelensky. Un vasto problema en Ucrania. Incluso los húngaros, que no son niños de coro, renunciaron a establecer cooperaciones con los ucranianos debido a la corrupción que existe en todos los sectores de la sociedad.

Kiev, en todo caso, llenó todos los formularios de candidatura a gran velocidad. Moldavia y Georgia también presentaron los suyos, en inglés.

La fuerza del símbolo no deja dudas: acordar el estatus de candidato a la UE a Kiev enviaría una señal clara a Vladimir Putin. Aun cuando ese estatus no acuerde ningún beneficio particular a los interesados. El problema es que los líderes europeos no están todos de acuerdo. En la cumbre de Versalles de marzo pasado, los 27 hallaron una formula intermedia, afirmando la “perspectiva europea” de Ucrania. Las palabras “adhesión” y “estatus de candidato” fueron cuidadosamente evitadas por solicitud de Holanda, Suecia y Dinamarca, tres países contribuyentes “netos” al presupuesto de la UE. En otras palabras, que dan más dinero al bloque de lo que reciben.

Francia y Alemania también emiten sus reservas, considerando que la señal enviada a los países balcánicos, que han esperado tanto tiempo, no sería adecuada. Sin contar con que la adhesión prematura de Ucrania a la UE (con su poderosa cláusula de solidaridad en caso de agresión) condiciona las negociaciones que habrá que mantener en algún momento con Rusia para definir una arquitectura de seguridad perenne en Europa.

“La neutralidad de Ucrania y sus garantías de seguridad exigen que se tengan bien en cuenta todas las ventajas y desventajas de una adhesión”, analiza una fuente europea.

Antecedentes

Bosnia-Herzegovina presentó su candidatura en 2016. No obstante, su estatus de Estado candidato todavía no ha sido reconocido por el bloque. Serbia fue reconocida como tal en 2012 y las negociaciones comenzaron dos años más tarde. Montenegro es candidato desde diciembre de 2010 y las negociaciones comenzaron dos años después. Macedonia del Norte presentó la suya en 2005, pero tuvo que esperar a 2020 para que los 27 dieran su acuerdo al inicio de las negociaciones. Albania, por su parte, es candidata desde 2014: el bloque aceptó negociar recién en 2020, al mismo tiempo que con Macedonia del Norte.

Por fin, está el caso particular de Turquía, país oficialmente candidato desde 1999. Esas negociaciones comenzaron en 2005 y actualmente están en punto muerto. Cada año, el Parlamento Europeo vota en favor de una postergación por falta de unanimidad entre los 27 para llevar adelante o poner punto final a esa candidatura.

Todo esto da una indicación de lo que espera a Ucrania: obtener un estatus de candidato no significa que las negociaciones comiencen de inmediato. Por otra parte, ¿cómo se hace para negociar con un país en guerra que intenta, como puede, resistir a la invasión rusa?

El desafío parece inalcanzable para Ucrania, que necesitará años para reunir los criterios de Copenhague, exigidos para la adhesión.

Otro camino

Por esa razón el presidente francés, Emmanuel Macron, propuso recientemente otro camino: la Comunidad Política Europea (CPE). La idea consiste en crear un círculo de cooperación que ofrezca, desde ahora, ventajas a los países que se sumen a esa organización. La CPE completaría las organizaciones ya existentes: la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE), el Consejo de Europa y el Espacio Económico Europeo.

“Incorporarse no impediría la futura adhesión a la UE, como tampoco el nuevo organismo estaría cerrado a aquellos que dejaron el bloque”, explicó el presidente francés, aludiendo a Gran Bretaña.

Según Macron, la CPE podría ofrecer un marco para la cooperación en seguridad, en el terreno de la energía, los transportes, las inversiones, las infraestructuras y la circulación de las personas.

La propuesta de la Comisión sobre la candidatura de Ucrania, esperada para el viernes, precederá la cumbre europea del 23 y 24 de este mes.

Como siempre, los presidentes y primeros ministros del bloque tendrán la última palabra. Podrán o no seguir la propuesta de la CE; confirmar la “perspectiva europea de Ucrania” sin ir más lejos o no decidir nada y dejar la cuestión el suspenso. Pero deberán hacerlo por unanimidad.