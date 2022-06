Las advertencias de un exprimer ministro de Putin sobre sus ambiciones bélicas

PARÍS.- Fue el primer primer ministro de Vladimir Putin, pero ni en sus peores pesadillas Mikhail Kasyanov imaginó que su antiguo jefe desencadenaría una guerra a gran escala contra Ucrania.

En una entrevista de video concedida a la AFP, Kasyanov, primer ministro de Rusia de 2000 a 2004, dijo que estimaba que la guerra podría durar hasta dos años, pero que estaba convencido de que Rusia podría volver a la senda democrática.

Este hombre de 64 años, que defendió lazos estrechos con Occidente como primer ministro, dijo que, como muchos otros rusos, no creía en las semanas previas que la guerra fuera a producirse realmente. Kasyanov solo comprendió que Putin hablaba en serio cuando le vio convocar a la cúpula del país a una reunión del Consejo de Seguridad tres días antes de la invasión del 24 de febrero.

“Cuando vi la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia me di cuenta de que sí, que habrá una guerra”, dijo Kasyanov. Y añadió que tenía la impresión de que Putin no estaba pensando bien. “Conozco a esta gente y al verlas vi que Putin ya estaba fuera de sí. No en un sentido médico, sino en términos políticos”, dijo. “Conocí a un Putin diferente”.

Distanciado de Putin, Mikhail Kasyanov se volvió un firme opositor (Archivo, 2011) ALEXEY SAZONOV - AFP

Tras ser destituido por Putin, Kasyanov se unió a la oposición rusa y se convirtió en uno de los críticos más acérrimos del Kremlin. Ahora es el líder del partido opositor Libertad del Pueblo, o Parnas.

Kasyanov dijo que Putin, un antiguo agente del KGB que cumple 70 años en octubre, consiguió en los últimos 20 años construir un sistema basado en la impunidad y el miedo.

“Estos son los logros de un sistema que, con el impulso de Putin como jefe de Estado, ha comenzado a operar de una manera incluso más cínica y cruel que en las etapas finales de la Unión Soviética”, dijo. “Esencialmente, se trata de un sistema del KGB basado en la completa anarquía. Está claro que no esperan ningún castigo”.

Kasyanov dijo que había abandonado Rusia a causa de la guerra y que vivía en Europa, pero no quiso revelar su ubicación por temor a su seguridad. Su estrecho aliado y compañero político de la oposición, Boris Nemtsov, fue asesinado a tiros cerca del Kremlin en 2015.

El líder opositor ruso Alexei Navalny (Archivo)

El crítico más conocido de Putin, Alexei Navalny, de 46 años, fue envenenado con un agente nervioso en 2020 y ahora está en prisión.

Kasyanov predijo que la guerra podría durar hasta dos años y dijo que es imperativo que Ucrania gane. “Si Ucrania cae, los Estados bálticos serán los siguientes”, dijo. Y aseguró que el resultado de la guerra también determinará el futuro de Rusia.

Kasyanov dijo que estaba “categóricamente” en desacuerdo con la sugerencia del presidente francés Emmanuel Macron de que Putin no debe ser humillado. También rechazó los llamamientos para que Ucrania ceda territorio para poner fin a la guerra.

“¿Qué ha hecho Putin para merecer esto?”, dijo. “Esta es una posición demasiado pragmática. Creo que es un error y espero que Occidente no siga ese camino”.

Kasyanov cree que Putin acabará siendo sustituido por un “cuasi sucesor” controlado por los servicios de seguridad. Pero un sucesor no podrá controlar el sistema durante mucho tiempo y finalmente Rusia celebrará elecciones libres y justas, dijo el exprimer ministro.

Vladimir Putin y Emmanuel Macron, durante una reunión en el Kremlin antes de la guerra. Kasyanov dijo que no puede haber concesiones de los europeos a la voracidad del líder del Kremlin - - SPUTNIK

“Estoy seguro de que Rusia volverá a la senda de la construcción de un Estado democrático”, afirmó. Y estimó que se necesitará alrededor de una década para llevar a cabo la “descomunización” y la “desputinización” del país. “Esto será difícil, especialmente después de esta guerra criminal”.

El expremier sotuvo además que habría que restablecer la confianza con los países europeos, a los que calificó de “socios naturales” de Rusia.

Los críticos acusaron en el pasado a la oposición rusa de estar desesperadamente dividida, pero Kasyanov dijo que confiaba en que las cosas serían ahora diferentes. “No tengo ninguna duda de que ahora, tras la tragedia de la que todos somos testigos, la oposición se unirá”.

Y, después, los rusos se enfrentarán a una enorme tarea de reconstrucción de su país, aseguró. “Habrá que reconstruir todo de nuevo. Esencialmente, habrá que empezar de nuevo todo un conjunto de reformas económicas y sociales. Son tareas enormes y difíciles y habrá que hacerlas”.

Agencia AFP