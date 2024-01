Kennedy Sanders, William Jerome Rivers y Breonna Moffett, los tres soldados de la Reserva del Ejército de EE.UU. de Georgia que fueron asesinados por un ataque de drones el domingo, 28 de enero de 2024, en su base en Jordania cerca de la frontera con Siria. (Shawn Sanders and U.S. Army via AP)

Shawn Sanders and U.S. Army